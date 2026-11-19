SURSA FOTO: Concept Capital, realizat AI - AI, ChatGPT, inteligenta artificiala

Dezvoltarea inteligenței artificiale creează noi oportunități de angajare în Statele Unite, unde companiile tehnologice se confruntă cu un deficit major de personal calificat. Amazon, Google, Meta și Microsoft investesc în programe gratuite de pregătire pentru viitorii angajați ai centrelor de date. Unele cursuri durează doar două zile, iar anumite locuri de muncă pot aduce venituri anuale de peste 100.000 de dolari.

Expansiunea rapidă a inteligenței artificiale a generat o cerere uriașă de specialiști în construirea și întreținerea centrelor de date.

Companiile caută tehnicieni capabili să instaleze sisteme de răcire, servere, echipamente electrice și cabluri de fibră optică.

Deficitul de personal calificat a determinat angajatorii să adopte metode neobișnuite de recrutare.

Unele companii oferă cursuri gratuite și garantează plasarea absolvenților într-un loc de muncă. Altele îi plătesc chiar și în perioada de pregătire.

În anumite cazuri, cursanții pot începe activitatea imediat după obținerea certificării.

Salariile diferă în funcție de specializare și experiență, însă unele poziții pot aduce venituri anuale de peste 100.000 de dolari.

Astfel de câștiguri sunt posibile inclusiv pentru tehnicienii aflați la început de carieră, prin combinarea salariului de bază cu orele suplimentare, precizează CNN.

Cele patru mari companii tehnologice implicate în dezvoltarea infrastructurii AI oferă programe de pregătire pentru meseriile necesare centrelor de date.

Cursurile sunt organizate în colaborare cu instituții de învățământ, organizații nonprofit și firme specializate.

Durata lor variază considerabil, de la două zile până la 15 săptămâni, în funcție de calificarea urmărită.

Spre deosebire de școlile profesionale tradiționale, programele accelerate se concentrează asupra competențelor necesare pentru anumite activități.

Joel Thames, responsabil pentru siguranță și dezvoltarea forței de muncă la Associated Builders and Contractors, a comparat această abordare cu pregătirea militară.

„Este ca în armată. Te pregătește instrucția de bază pentru orice situație? Nu. Dar îți oferă o educație fundamentală înainte să petreci timp pe șantier”, a explicat acesta.

Organizația colaborează cu Meta pentru pregătirea lucrătorilor necesari construcției centrelor de date.

Javonntae Hill, un american de aproximativ 30 de ani, studiase designul jocurilor video, dar căuta o nouă direcție profesională.

Prietena sa a descoperit o reclamă pentru America’s Workforce Academy, program lansat de Meta în august.

Compania oferea pregătire plătită timp de patru săptămâni și garanta plasarea absolvenților într-un loc de muncă.

Hill s-a înscris și a urmat cursurile alături de aproximativ 30 de participanți.

A învățat să instaleze cabluri de fibră optică și cupru, să le utilizeze corect și să identifice semnificația culorilor izolației.

„Absolvirea a fost vineri. Luni am început instruirea pentru noul loc de muncă”, a povestit acesta.

Tânărul a absolvit programul Meta pentru tehnicieni de fibră optică, organizat împreună cu CBRE Group.

Ulterior, a început să lucreze pe un șantier din Ohio.

Deși inițial se temea că nu va reține toate informațiile, Hill a descoperit că era foarte bine pregătit.

„Aș putea face asta tot restul vieții. Am văzut și alte oferte de muncă, dar simt o mare loialitate față de Meta”, a declarat acesta.

Lipsa personalului calificat reprezintă unul dintre cele mai importante obstacole pentru dezvoltarea infrastructurii AI.

Potrivit estimărilor PwC, Statele Unite se confruntă cu un deficit de aproximativ un milion de ingineri necesari proiectelor de construcție a centrelor de date.

Unele șantiere pregătite pentru începerea lucrărilor au fost amânate luni întregi din cauza dificultăților de recrutare.

Analiștii Goldman Sachs estimează că doar aproximativ jumătate din capacitatea de calcul AI programată să devină operațională până în 2028 va respecta termenele stabilite.

Întârzierile pot genera pierderi financiare considerabile.

Mona Dajani, specialistă în infrastructură, energie și imobiliare la firma de avocatură Cooley, a explicat că o lună de întârziere poate costa zeci de milioane de dolari.

În cazul proiectelor de mari dimensiuni, costurile suplimentare pot depăși 100 de milioane de dolari, în funcție de amplasament și condițiile contractuale.

Economistul Stijn Van Nieuwerburgh, de la Columbia Business School, estimează că investițiile anuale în infrastructura AI se vor apropia de 1.000 de miliarde de dolari în viitorul apropiat.

Robert Burgess lucra în construcții, în apropiere de Canton, Mississippi, când a descoperit un program de pregătire oferit de Amazon.

Acesta avea deja cunoștințe despre instalațiile electrice de joasă tensiune și căuta un loc de muncă mai bine plătit.

A găsit online programul Information Infrastructure Pre-Apprenticeship (I2PA), organizat timp de patru săptămâni la un colegiu local.

„Nu aveam nimic de pierdut. Mi-am introdus adresa de e-mail și am fost acceptat”, a povestit Burgess.

În timpul cursurilor, a învățat cum este produsă și distribuită energia electrică și cum funcționează serverele.

Instructorii Amazon au amenajat un centru de date demonstrativ pentru exercițiile practice.

La final, participanții au avut acces la un târg de locuri de muncă.

Burgess a fost angajat în 2024 de firmele Yates Construction și Turner Construction, implicate într-un proiect local.

În prezent, acesta ocupă o funcție de conducere pe un alt șantier de centru de date.

„Fără acel program, nu aș fi ajuns niciodată aici”, a declarat el.

Roger Wehner, vicepreședinte Amazon responsabil pentru dezvoltare economică, susține că mulți americani nu cunosc oportunitățile disponibile în această industrie.

„Oamenii devin operatori de stivuitoare pentru că știu ce presupune această meserie. Dar există locuri de muncă extrem de căutate despre care oamenii pur și simplu nu știu”, a explicat acesta.

Una dintre specializările cu cel mai mare deficit de personal este îmbinarea fibrei optice.

Amazon oferă pentru această activitate cursuri intensive de numai două zile.

Tehnicienii trebuie să îmbine cu precizie mii de fibre subțiri, să le curețe, să le sudeze și să testeze conexiunile.

Operațiunile sunt repetitive și necesită atenție ridicată la detalii.

Absolvenții cu rezultate excelente pot fi repartizați imediat în centre de date.

Salariul pentru pozițiile de început poate ajunge la 32 de dolari pe oră. Orele suplimentare consistente pot ridica veniturile anuale la aproximativ 100.000 de dolari.

„Noi aducem cunoștințele tehnice, iar oamenii obțin locuri de muncă mai bune. Acesta este visul”, a declarat Wehner.

Alte programe încearcă să reproducă într-o sală de curs condițiile reale din centrele de date.

Organizația nonprofit Per Scholas oferă pregătire intensivă timp de 15 săptămâni, în colaborare cu angajatorii.

„Concepem programe de pregătire imersive împreună cu angajatorii și încercăm să reproducem cât mai fidel mediile în care participanții vor lucra”, a explicat Caitlyn Brazill, președinta organizației.

Janay Ramsey, fostă stilistă din California, a urmat unul dintre aceste programe.

În prezent, lucrează ca tehnician într-un centru de date Google din apropierea orașului Atlanta.

„Nu încearcă să îndulcească lucrurile când ești acolo. Ai de învățat teorie, faci exerciții practice și lucrezi în laboratoare. Înveți atât partea fizică, cât și cea tehnică”, a povestit Ramsey.

Programul presupunea cursuri cu normă întreagă, de la 9:00 la 17:00, și teme suplimentare.

Deși pregătirea era gratuită, Ramsey a continuat să lucreze ca stilistă pentru a-și putea acoperi cheltuielile.

Aproximativ un sfert dintre participanții Per Scholas lucrează seara sau în weekend pentru a se întreține.

Organizația oferă consiliere financiară gratuită și împrumuturi fără dobândă de 3.000 de dolari, susținute printr-o investiție Google de 100 de milioane de dolari.

În paralel, companii precum Interplay Learning folosesc realitatea augmentată și simulările virtuale pentru pregătirea tehnicienilor.

Directorul general Doug Donovan a explicat că aceste tehnologii erau deja utilizate în domeniile militar, medical și aviatic.

Compania sa a început să le integreze și în pregătirea lucrătorilor din meseriile tehnice, combinând simulările cu metodele tradiționale de instruire.