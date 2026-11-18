Companiile au împrumutat peste 820 de miliarde de dolari din 2025 pentru dezvoltarea infrastructurii de inteligență artificială. Creșterea rapidă a datoriilor provoacă îngrijorări pe piețele financiare, unde standardele de creditare s-ar fi deteriorat. Analiștii JPMorgan anticipează o creștere importantă a ratelor de neplată în 2027, în special în cazul companiilor cu împrumuturi riscante.

Expansiunea industriei inteligenței artificiale este finanțată într-o măsură tot mai mare prin împrumuturi.

Potrivit datelor compilate de Bloomberg, companiile din întreaga lume au contractat datorii de peste 820 de miliarde de dolari din 2025.

Banii sunt utilizați pentru dezvoltarea infrastructurii necesare tehnologiilor AI, inclusiv a centrelor de date.

Robert Dafforn, director de investiții pentru credite oportuniste la Polus Capital Management, avertizează că finanțările implică riscuri tot mai mari.

La Bloomberg Global Credit Forum, organizat miercuri la Londra, acesta a criticat deteriorarea standardelor de evaluare a debitorilor.

„Este destul de clar că standardele de evaluare a creditelor s-au deteriorat foarte mult de-a lungul anilor. Vom plăti pentru asta în anii următori”, a declarat Dafforn.

Robert Dafforn a comparat situația actuală cu cea întâlnită la începutul carierei sale, în urmă cu 25 de ani.

Potrivit acestuia, numeroase companii au astăzi un grad de îndatorare mai ridicat, venituri de calitate mai slabă și fluxuri de numerar mai puțin solide.

În plus, investitorilor li se solicită să finanțeze afaceri ale căror active sunt în mare parte necorporale.

Dafforn consideră că unele dintre aceste companii sunt mult mai puțin solvabile decât cele finanțate în trecut.

El a atras atenția și asupra firmelor susținute de fonduri de capital de risc, care au acumulat datorii importante.

Unele dispun de capital propriu relativ redus în raport cu împrumuturile contractate.

Managerul Polus Capital, companie care administrează aproximativ 15 miliarde de dolari, consideră că această evoluție indică maturizarea ciclului de creditare.

Analiștii JPMorgan Chase anticipează o deteriorare a situației pe piața împrumuturilor cu risc ridicat.

Rata de neplată pentru creditele acordate companiilor puternic îndatorate ar urma să depășească dublul nivelului actual, ajungând la 4,5% în 2027.

În cazul obligațiunilor cu randament ridicat, rata de neplată este estimată la 2,75%.

Printre cele mai expuse companii se află cele afectate de schimbările provocate de inteligența artificială și de dificultățile sectoriale.

Riscurile sunt amplificate și de împrumuturile care ajung la scadență în 2028 și 2029.

Creșterea dobânzilor ar putea face refinanțarea acestor datorii mai dificilă.

Robert Dafforn și-a exprimat rezervele privind beneficiile economice ale investițiilor masive în AI.

Potrivit acestuia, companiile contractează datorii pentru tehnologii ale căror rezultate comerciale rămân dificil de anticipat.

„Inteligența artificială are un randament necunoscut, într-un interval de timp necunoscut, cu un cost necunoscut”, a afirmat Dafforn.

El a adăugat că nici utilizările finale ale tehnologiei nu sunt pe deplin clare.

Managerul consideră că volumul ridicat al finanțărilor pentru AI afectează și alte sectoare economice.

„Valul de împrumuturi pentru AI consumă oxigenul din încăpere în multe alte sectoare”, a avertizat acesta.

În opinia sa, această situație ar putea îngreuna refinanțarea unor companii și ar putea determina mai multe restructurări financiare.

Nu toți participanții la piață consideră că dezvoltarea infrastructurii AI reprezintă doar un risc.

Chris Krishanthan, partener la Davidson Kempner Capital Management, susține că anumite investiții pot genera randamente atractive.

Condiția este ca finanțările să fie construite pe un echilibru adecvat între capitalul propriu și riscul de credit.

Davidson Kempner administrează active de peste 40 de miliarde de dolari și a participat la finanțări asociate centrelor de date.

Printre acestea se numără un parteneriat strategic dintre compania portugheză de energie EDP și dezvoltatorul de centre de date Start Campus.

Krishanthan consideră că apar oportunități și în situațiile în care băncile tradiționale nu pot asigura temporar finanțarea.

„Am văzut tranzacții în care bănuiesc că băncile caută investitori oportuniști pentru a asigura o finanțare-punte până la găsirea unei soluții”, a declarat acesta.

Potrivit managerului, băncile ar putea prelua ulterior aceste finanțări, atunci când situația bilanțurilor le va permite.