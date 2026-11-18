Economistul Radu Georgescu atrage atenția asupra diferențelor dintre veniturile conducerii Băncii Naționale a României (BNR) și cele ale conducerii Rezervei Federale a Statelor Unite (Fed). Acesta a comparat salariul guvernatorului BNR cu remunerația anuală a președintelui băncii centrale americane și a constatat că oficialul român încasează cu aproximativ 30% mai mult.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, economistul a prezentat cifrele pe care le-a identificat în documentele bugetare americane și în informațiile referitoare la veniturile conducerii BNR. El a atras atenția și asupra posibilității ca guvernatorul BNR să încaseze prime și o parte din profitul instituției, dacă banca centrală înregistrează un rezultat financiar pozitiv.

Pornind de la negocierile privind bugetul Statelor Unite pentru anul 2027, Radu Georgescu a analizat remunerația președintelui Rezervei Federale, banca centrală americană.

Potrivit informațiilor prezentate de economist, cel mai bine poziționat bancher din sistemul financiar american are un salariu anual brut de 253.000 de dolari. Această sumă echivalează cu aproximativ 12.800 de euro net pe lună.

Prin comparație, guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR) încasează un venit lunar net de aproximativ 16.600 de euro, conform datelor prezentate de Radu Georgescu.

Astfel, remunerația lunară a guvernatorului BNR este cu aproximativ 30% mai mare decât cea a președintelui Fed.

Economistul a atras atenția că veniturile guvernatorului BNR nu se limitează neapărat la salariul lunar. Acesta poate beneficia și de prime, precum și de o sumă provenită din profitul instituției, în situația în care banca centrală înregistrează profit.

În plus, comparația prezentată de Radu Georgescu vizează și alte persoane din conducerea BNR. Potrivit economistului, încă trei membri ai conducerii Băncii Naționale a României au salarii mai mari decât remunerația președintelui băncii centrale americane.

„Zilele acestea, Statele Unite negociază bugetul pe 2027. Din curiozitate, m-am uitat in buget ce salariu are președintele Fed, banca centrală americană. Cel mai puternic bancher din lume are un salariu de 253.000 de dolari pe an, brut. Asta înseamnă aproximativ 12.800 de euro net pe lună. Apoi m-am uitat cât câștigă guvernatorul BNR: 16.600 de euro net pe lună. Adică aproximativ 30% mai mult decât șeful băncii centrale a Americii”, a scris economistul pe Facebook.

Radu Georgescu a pus aceste diferențe salariale în contextul situației economice din România, atrăgând atenția asupra nivelului ridicat al inflației.

Economistul a subliniat că România se confruntă cu cea mai mare inflație din Europa de aproape doi ani, în condițiile în care principalul obiectiv al unei bănci centrale este protejarea populației de efectele creșterii prețurilor.

În opinia sa, această situație, pusă alături de veniturile conducerii BNR, indică existența unor probleme profunde în funcționarea țării.

Mesajul economistului a depășit însă subiectul remunerațiilor din sistemul bancar central și a ajuns la situația generală a României și la perspectivele sale de viitor.

„Dar stai, că nu e tot. Guvernatorul mai poate încasa prime și o sumă din profit, dacă BNR are profit. Bonus: în conducerea BNR mai sunt încă trei persoane care au un salariu mai mare decât al guvernatorului Americii !!! Asa ceva !!! Asta în condițiile în care România are cea mai mare inflație din Europa de aproape doi ani. Iar principalul scop al unei bănci centrale este să protejeze populația de inflație. În România este ceva profund în neregulă”, a subliniat Radu Georgescu.

Economistul a explicat că propriii copii urmează să termine liceul și că, raportându-se la situația actuală a țării, nu mai consideră România un loc potrivit în care să rămână.

Acesta a avertizat că următoarele 12-24 de luni vor fi decisive pentru direcția în care se va îndrepta România.

În opinia sa, țara are nevoie de oameni care au demonstrat performanță în domeniile lor de activitate și care să preia conducerea pentru a readuce România pe o direcție considerată corectă.

Radu Georgescu estimează că, dacă în următorii unu-doi ani nu vor ajunge la conducerea țării astfel de oameni și nu vor reuși să redreseze situația, există o probabilitate de 99% ca România să nu mai fie un loc în care merită să rămâi.

„Copiii mei termină liceul. Așa cum arată acum țara asta, nu e de stat. Eu cred că, dacă în următoarele 12–24 de luni nu ajung să conducă România niște oameni care au performat în domeniile lor și să pună România înapoi pe șine, atunci, în proporție de 99%, în România nu mai e de stat. Am pus în comentarii salariile celor doi, de pe site-urile oficiale. Să fie economie”, a conchis economistul.

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