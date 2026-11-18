Deputatul PSD Mihai Fifor, fost ministru al Apărării, susține că reforma administrativ-teritorială a României trebuie să urmărească dezvoltarea comunităților, nu doar reducerea numărului de primării. Social-democratul atrage atenția asupra diferențelor economice și sociale dintre regiunile țării. Acesta invocă date Eurostat, ale Comisiei Europene și OECD pentru a evidenția inegalitățile privind veniturile, educația și accesul la servicii medicale.

Mihai Fifor consideră că România a înregistrat progrese economice importante în ultimii 20 de ani. Țara a recuperat o parte din diferența față de Europa Occidentală, a atras investiții și a dezvoltat infrastructura. Totodată, au apărut centre economice puternice.

Deputatul PSD atrage însă atenția că dezvoltarea nu a ajuns în mod egal în toate regiunile. În opinia sa, diferențele teritoriale sunt foarte mari și riscă să devină probleme structurale.

Pentru a-și susține afirmațiile, fostul ministru al Apărării prezintă, într-o postare amplă pe pagina sa de Facebook, datele Eurostat aferente anului 2024. Acestea arată că regiunea București-Ilfov a ajuns la 188% din media Uniunii Europene privind PIB-ul pe locuitor. Calculul este realizat la paritatea puterii de cumpărare.

În schimb, regiunea Nord-Est a înregistrat numai 48% din media europeană. Celelalte regiuni au avut următoarele rezultate:

Regiunea Vest: 78%;

Regiunea Nord-Vest: 71%;

Regiunea Centru: 71%;

Regiunea Sud-Muntenia: 55%.

Fifor subliniază că nicio regiune din afara București-Ilfov nu a ajuns măcar la 80% din media europeană.

Aceste diferențe economice se reflectă și în viața de zi cu zi a populației. În timp ce unele comunități atrag investiții, creează locuri de muncă și își extind serviciile publice, altele pierd locuitori. În plus, populația îmbătrânește, iar resursele disponibile pentru dezvoltare se diminuează.

Deputatul PSD atrage atenția că inegalitățile teritoriale nu se limitează la indicatorii economici. Acestea sunt vizibile și în accesul populației la serviciile publice.

Potrivit datelor Comisiei Europene invocate de Mihai Fifor, 70,5% dintre locuitorii regiunii București-Ilfov au o școală primară la cel mult 15 minute de mers pe jos.

În regiunea Nord-Est, proporția scade la 30,7%. Situația este și mai dificilă în mediul rural al acestei regiuni. Acolo, numai 14,7% dintre copiii sub 15 ani beneficiază de aceeași accesibilitate.

Probleme există și în sistemul medical. Fostul ministru al Apărării citează date OECD potrivit cărora, în 2024, peste 90% dintre spitale, clinicile independente de specialitate și medici erau concentrați în mediul urban.

Diferențele sunt vizibile și în distribuția medicilor de familie. În 2023, regiunea Vest avea 4,7 medici de familie la 10.000 de locuitori. În Nord-Est și Sud-Est, indicatorul era de numai 2,2 medici la aceeași populație.

Mihai Fifor consideră că aceste statistici reflectă șanse inegale la educație și îngrijire medicală. Totodată, ele influențează direct calitatea vieții și oportunitățile oamenilor, în funcție de localitatea în care trăiesc.

Deputatul PSD susține că numeroase administrații locale au ajuns să se concentreze mai degrabă pe supraviețuirea instituțională decât pe dezvoltarea comunităților.

Potrivit acestuia, bugetele proprii sunt insuficiente, iar capacitatea de pregătire și implementare a proiectelor rămâne limitată. În același timp, multe localități depind în continuare de transferurile financiare de la bugetul central.

Fostul ministru al Apărării consideră că aceste probleme reprezintă unul dintre motivele fundamentale pentru reforma administrativ-teritorială.

El avertizează însă că reorganizarea nu trebuie redusă la diminuarea numărului de primării sau la economiile obținute prin reducerea personalului administrativ. Acestea pot reprezenta efecte ale reformei, dar nu trebuie să devină obiectivul principal.

În viziunea sa, adevărata miză este formarea unor comunități viabile economic. Acestea trebuie să poată atrage investiții, să gestioneze eficient resursele și să ofere servicii publice de calitate.

Pentru ca reorganizarea să funcționeze, Mihai Fifor consideră că autoritățile trebuie să analizeze mai mulți indicatori simultan. Printre aceștia se numără populația, evoluția demografică, sustenabilitatea economică și capacitatea administrativă.

Analiza trebuie să includă și conectivitatea, accesibilitatea și calitatea serviciilor publice. Deputatul subliniază că niciun indicator analizat separat nu poate descrie suficient de bine situația unei comunități.

Mihai Fifor atrage atenția că numărul locuitorilor nu poate reprezenta singur criteriul pentru reorganizarea administrativ-teritorială.

O comună cu puțini locuitori nu este automat o comunitate fără perspective de dezvoltare. În același timp, o localitate numeroasă nu devine prosperă doar datorită dimensiunii sale.

Deputatul PSD consideră că trebuie luate în calcul geografia, distanțele, infrastructura, specificul economic și identitatea locală. De asemenea, autoritățile trebuie să țină cont de opiniile locuitorilor.

În acest sens, el susține necesitatea unei consultări publice reale înaintea unor eventuale modificări administrative.

Fostul ministru al Apărării mai afirmă că reforma trebuie să apropie statul de cetățeni, nu să creeze o distanță mai mare între aceștia și instituții. Totodată, reorganizarea nu ar trebui să afecteze identitatea comunităților, ci să le ofere oportunități suplimentare.

Mihai Fifor consideră că rezultatul reformei nu trebuie să fie doar o nouă hartă administrativă a României. Obiectivul trebuie să fie creșterea capacității comunităților de a-și construi viitorul.

În opinia deputatului PSD, succesul reorganizării trebuie evaluat prin dezvoltarea localităților, nu prin numărul administrațiilor desființate. El susține că adevărata măsură a reformei va fi capacitatea comunităților de a obține resursele necesare dezvoltării.