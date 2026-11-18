Expertul contabil Radu Georgescu avertizează că România traversează o perioadă economică extrem de dificilă, după ce mai mulți indicatori macroeconomici au înregistrat evoluții negative. Acesta atrage atenția asupra deficitului record de cont curent, scăderii rezervelor valutare și blocării unor fonduri europene din PNRR. În opinia sa, următoarea problemă majoră ar putea fi evoluția cursului euro.

Radu Georgescu susține că România a trecut marți, 17 noiembrie, prin două șocuri economice importante, despre care, în opinia sa, nu se discută suficient.

Primul vizează deficitul de cont curent, indicator publicat de Banca Națională a României (BNR). Acesta reflectă diferența dintre banii care intră în țară și cei care ies din economie.

Potrivit datelor invocate de expertul contabil, în perioada ianuarie-septembrie 2026, ieșirile de bani din România au depășit intrările cu 23 de miliarde de euro.

Radu Georgescu consideră că valoarea reprezintă cel mai mare deficit de cont curent înregistrat vreodată de România.

Expertul atrage atenția că dezechilibrul extern este însoțit și de alte evoluții negative. Săptămâna trecută, BNR a anunțat o diminuare a rezervei valutare cu 6 miliarde de euro.

Scăderea s-ar fi produs în numai două luni, respectiv septembrie și octombrie, potrivit informațiilor prezentate de acesta.

Pornind de la evoluția de până acum, Radu Georgescu estimează că ieșirile nete de bani din România vor continua în perioada următoare.

Astfel, calculele sale indică alte 10 miliarde de euro care ar putea părăsi economia românească în următoarele trei luni.

Pe un orizont de 12 luni, estimarea expertului contabil ajunge la peste 30 de miliarde de euro.

Aceste valori reprezintă prognozele personale ale lui Radu Georgescu, bazate pe tendințele pe care le-a observat. Ele nu constituie estimări oficiale ale BNR sau ale altor instituții.

Al doilea șoc economic identificat de Radu Georgescu privește relația României cu Uniunea Europeană și finanțările prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Expertul contabil susține că UE a anunțat blocarea fondurilor pe care România ar fi trebuit să le mai primească în cursul acestui an.

Măsura ar fi fost determinată de neîndeplinirea mai multor cerințe asumate de autoritățile române.

În aceeași postare, Radu Georgescu face referire și la solicitarea adresată Guvernului României de către Uniunea Europeană privind reducerea deficitului bugetar în 2027.

Potrivit explicației sale, acest lucru presupune inclusiv diminuarea împrumuturilor în euro contractate de stat de la băncile străine.

Expertul contabil afirmă că urmărește evoluția indicatorilor macroeconomici ai României de aproximativ 25 de ani. În această perioadă, susține el, nu a mai întâlnit o situație economică atât de dificilă.

În opinia sa, dezechilibrele acumulate ar putea provoca o nouă problemă majoră, de această dată pe piața valutară.

Radu Georgescu estimează că următorul șoc economic va fi reprezentat de evoluția cursului euro, o schimbare care ar putea avea efecte resimțite direct de populație.

Reamintim că luni, 16 noiembrie, BNR a anunțat că România a înregistrat un deficit de cont curent de 22,88 miliarde euro în perioada ianuarie-septembrie 2026, comparativ cu 22,005 miliarde euro în aceeași perioadă din 2025.

Deficitul s-a adâncit cu 875 milioane euro, deci țara a continuat să cheltuiască mai mult decât a încasat din relațiile cu exteriorul.

Balanța bunurilor a continuat să înregistreze un deficit mai mare cu 1,13 miliarde euro în 2026 față de 2025, ajungând la 25,31 miliarde euro.

Balanța serviciilor a adus un excedent mai consistent (susținut de transport și IT): excedent mai mare cu 740 milioane euro în 2026 față de 2025, ajungând la 10,46 miliarde euro.

Balanța veniturilor primare (dobânzi, dividende, profit repatriat) a contribuit negativ: deficit de 7,79 miliarde euro (ușoară scădere față de perioada similară din 2025, când deficitul a fost 7,81 miliarde euro).

Balanța veniturilor secundare a avut o contribuție negativă: a trecut de la un excedent de 267 milioane euro (în 2025) la un deficit de 242 milioane euro (în 2026).

Conform datelor BNR, investițiile directe ale nerezidenților în România continuă trendul descendent observat pe tot parcursul anului.

În perioada ianuarie-septembrie 2026, investițiile directe ale nerezidenților au însumat 4,26 miliarde euro, față de 6,82 miliarde euro în ianuarie-septembrie 2025, ceea ce înseamnă o scădere de 37,5%.

Cifrele vin după ce, în primele 8 luni, ele se situau la 2,12 miliarde euro, față de 5,66 miliarde euro în ianuarie-august 2025, adică o scădere de peste 62%.