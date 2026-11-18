Radu Georgescu, despre cele două „cutremure economice” ignorate în România: Următorul va fi cursul euro, pe acesta sigur îl veți simți
SURSA FOTO: Facebook, Radu Georgescu - expertul contabil Radu Georgescu
Expertul contabil Radu Georgescu avertizează că România traversează o perioadă economică extrem de dificilă, după ce mai mulți indicatori macroeconomici au înregistrat evoluții negative. Acesta atrage atenția asupra deficitului record de cont curent, scăderii rezervelor valutare și blocării unor fonduri europene din PNRR. În opinia sa, următoarea problemă majoră ar putea fi evoluția cursului euro.
Radu Georgescu estimează că alte zeci de miliarde de euro vor ieși din țară, iar următorul șoc va fi cursul euro
Radu Georgescu susține că România a trecut marți, 17 noiembrie, prin două șocuri economice importante, despre care, în opinia sa, nu se discută suficient.
Primul vizează deficitul de cont curent, indicator publicat de Banca Națională a României (BNR). Acesta reflectă diferența dintre banii care intră în țară și cei care ies din economie.
Potrivit datelor invocate de expertul contabil, în perioada ianuarie-septembrie 2026, ieșirile de bani din România au depășit intrările cu 23 de miliarde de euro.
Radu Georgescu consideră că valoarea reprezintă cel mai mare deficit de cont curent înregistrat vreodată de România.
Expertul atrage atenția că dezechilibrul extern este însoțit și de alte evoluții negative. Săptămâna trecută, BNR a anunțat o diminuare a rezervei valutare cu 6 miliarde de euro.
Scăderea s-ar fi produs în numai două luni, respectiv septembrie și octombrie, potrivit informațiilor prezentate de acesta.
Alte 10 miliarde de euro ar putea ieși din România în următoarele trei luni; în următorul an, 30 de miliarde
Pornind de la evoluția de până acum, Radu Georgescu estimează că ieșirile nete de bani din România vor continua în perioada următoare.
Astfel, calculele sale indică alte 10 miliarde de euro care ar putea părăsi economia românească în următoarele trei luni.
Pe un orizont de 12 luni, estimarea expertului contabil ajunge la peste 30 de miliarde de euro.
Aceste valori reprezintă prognozele personale ale lui Radu Georgescu, bazate pe tendințele pe care le-a observat. Ele nu constituie estimări oficiale ale BNR sau ale altor instituții.
Uniunea Europeană blochează fondurile PNRR pe care România trebuia să le primească în 2026
Al doilea șoc economic identificat de Radu Georgescu privește relația României cu Uniunea Europeană și finanțările prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Expertul contabil susține că UE a anunțat blocarea fondurilor pe care România ar fi trebuit să le mai primească în cursul acestui an.
Măsura ar fi fost determinată de neîndeplinirea mai multor cerințe asumate de autoritățile române.
În aceeași postare, Radu Georgescu face referire și la solicitarea adresată Guvernului României de către Uniunea Europeană privind reducerea deficitului bugetar în 2027.
Potrivit explicației sale, acest lucru presupune inclusiv diminuarea împrumuturilor în euro contractate de stat de la băncile străine.
Radu Georgescu avertizează că următorul șoc economic ar putea veni de la cursul euro
Expertul contabil afirmă că urmărește evoluția indicatorilor macroeconomici ai României de aproximativ 25 de ani. În această perioadă, susține el, nu a mai întâlnit o situație economică atât de dificilă.
În opinia sa, dezechilibrele acumulate ar putea provoca o nouă problemă majoră, de această dată pe piața valutară.
Radu Georgescu estimează că următorul șoc economic va fi reprezentat de evoluția cursului euro, o schimbare care ar putea avea efecte resimțite direct de populație.
BNR: Deficitul de cont curent al României a crescut la aproape 23 de miliarde de euro
Reamintim că luni, 16 noiembrie, BNR a anunțat că România a înregistrat un deficit de cont curent de 22,88 miliarde euro în perioada ianuarie-septembrie 2026, comparativ cu 22,005 miliarde euro în aceeași perioadă din 2025.
Deficitul s-a adâncit cu 875 milioane euro, deci țara a continuat să cheltuiască mai mult decât a încasat din relațiile cu exteriorul.
Balanța bunurilor a continuat să înregistreze un deficit mai mare cu 1,13 miliarde euro în 2026 față de 2025, ajungând la 25,31 miliarde euro.
Balanța serviciilor a adus un excedent mai consistent (susținut de transport și IT): excedent mai mare cu 740 milioane euro în 2026 față de 2025, ajungând la 10,46 miliarde euro.
Balanța veniturilor primare (dobânzi, dividende, profit repatriat) a contribuit negativ: deficit de 7,79 miliarde euro (ușoară scădere față de perioada similară din 2025, când deficitul a fost 7,81 miliarde euro).
Balanța veniturilor secundare a avut o contribuție negativă: a trecut de la un excedent de 267 milioane euro (în 2025) la un deficit de 242 milioane euro (în 2026).
Conform datelor BNR, investițiile directe ale nerezidenților în România continuă trendul descendent observat pe tot parcursul anului.
În perioada ianuarie-septembrie 2026, investițiile directe ale nerezidenților au însumat 4,26 miliarde euro, față de 6,82 miliarde euro în ianuarie-septembrie 2025, ceea ce înseamnă o scădere de 37,5%.
Cifrele vin după ce, în primele 8 luni, ele se situau la 2,12 miliarde euro, față de 5,66 miliarde euro în ianuarie-august 2025, adică o scădere de peste 62%.
Postarea integrală a lui Radu Georgescu
„Ieri, în România au fost 2 cutremure economice foarte puternice
Dar despre ele nu vorbește nimeni.
Încă.
BNR a publicat deficitul de cont curent al României la septembrie.
Deficitul de cont curent arată câți bani ies din România.
În perioada ianuarie–septembrie 2026 au ieșit din Romania 23 de miliarde de euro mai mult decât au intrat
Este cea mai mare sumă din istoria României.
Tot ieri, UE a anunțat că blochează fondurile PNRR pe care România trebuia să le mai primească în acest an.
Motivul este că România nu a îndeplinit o serie de cerințe.
Săptămâna trecută, BNR a spus că rezerva valutară a României a scăzut cu 6 miliarde de euro.
In 2 luni: septembrie și octombrie.
Conform estimărilor mele și trendului de până acum, vor mai ieși 10 miliarde de euro din România în următoarele trei luni.
Și peste 30 de miliarde de euro în următoarele 12 luni.
Tot ieri, Guvernul României a fost somat de UE să reducă deficitul în 2027.
Deci să se împrumute mai puțini euro de la băncile străine.
Eu citesc de 25 de ani datele macroeconomice ale României.
Niciodată România nu a fost într-o situație atât de proastă
Concluzii
Următorul cutremur foarte puternic va fi cursul euro.
Dar pe acesta sigur îl vei simți”, a scris Radu Georgescu pe pagina sa de socializare, miercuri dimineață.
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După mai bine de zece ani petrecuţi în domeniul monitorizării mass-media, am făcut un pas mic în direcţia potrivită şi m-am alăturat echipei Capital. Un pariu câştigător, zic eu. Mi-au plăcut dintotdeauna cuvintele şi puterea pe care acestea le pot avea în glasul sau peniţa potrivită şi nu pot decât să mă bucur acum de un banal, dar rar întâlnit “Îmi place munca mea!” Când nu mă găsiţi scriind în spatele unei tastaturi, mă veţi întâlni, deseori, tot la un calculator. Sau, în momentele perfecte, la volan, sus pe un munte şi bineînţeles, ca un taur care se respectă, în bucătărie!
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