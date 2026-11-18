Ministerul Sănătății și CNAS propun ca șapte unități medicale să poată acorda tratamente decontate pentru anumite boli rare. La Spitalul de Copii din Cluj-Napoca sunt deja în evidență trei cazuri care necesită tratament. În Harghita, unde programul pentru boala Fabry nu se derulează în prezent, Spitalul Județean din Miercurea Ciuc are în evidență un copil cu acest diagnostic.

Proiectul de ordin, pus în transparență decizională, prevede includerea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca pentru două afecțiuni hematologice. Este vorba despre hemoglobinuria paroxistică nocturnă și purpura trombocitopenică trombotică dobândită. Pentru cea de-a doua afecțiune, documentul prevede accesul la caplacizumab prin componenta de medicamente incluse condiționat.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov ar putea trata, la rândul său, pacienți cu hemoglobinurie paroxistică nocturnă. Proiectul include atât spitalul din Brașov, cât și Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara pentru tratamentul miasteniei gravis generalizate și al tulburărilor din spectrul neuromielitei optice. Potrivit documentului, în județul Timiș nu există în prezent un furnizor care să deruleze aceste două componente ale programului pentru boli rare.

Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova și Spitalul Județean de Urgență Zalău sunt propuse pentru tratarea bolilor neurologice rare degenerative sau inflamator-imune. Cele două unități ar putea prelua atât formele cronice, cât și formele acute care constituie urgențe neurologice.

Spitalul din Craiova a internat în 2026, până la întocmirea documentului, 28 de pacienți cu astfel de afecțiuni. În Sălaj, componenta respectivă a programului național nu se derulează în prezent, potrivit documentului CNAS.

Tratament pentru boala Fabry la Miercurea Ciuc și pentru alfa-manozidoză la Fundeni

Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc ar putea asigura tratamentul pentru boala Fabry. În București, proiectul prevede includerea Institutului Clinic Fundeni pentru tratamentul cu velmanază alfa. Măsura vizează pacienții cu alfa-manozidoză ușoară până la moderată, cu manifestări nonneurologice.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a invocat în anunțul său cazurile deja înregistrate la Cluj-Napoca și Miercurea Ciuc.