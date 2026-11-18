Președintele Rusiei, Vladimir Putin, se așteaptă la „un beneficiu major” în urma întâlnirii trilaterale cu omologii săi american și chinez, Donald Trump și Xi Jinping. Discuțiile sunt programate joi, în marja summitului APEC 2026, organizat în orașul Shenzhen din sudul Chinei. Întâlnirea îi oferă liderului de la Kremlin o oportunitate de a-și consolida poziția diplomatică.

Vladimir Putin a vorbit despre întâlnirea trilaterală la ceremonia de deschidere a summitului directorilor executivi APEC 2026. Evenimentul are loc în orașul Shenzhen, din sudul Chinei.

Liderul rus a invocat fragmentarea economiei mondiale și riscurile politico-militare existente la nivel internațional. În acest context, el a susținut că parteneriatele sunt necesare, în detrimentul izolării.

Putin a prezentat summitul APEC drept o oportunitate pentru schimburi constructive de opinii între liderii participanți, notează Reuters.

„Prin urmare, mă aștept la un beneficiu potențial major de pe urma viitoarei întâlniri trilaterale dintre liderii Rusiei, Chinei și Statelor Unite, care este programată să aibă loc în marja summitului APEC”, a declarat Vladimir Putin.

Înaintea întâlnirii în trei, Vladimir Putin și Xi Jinping au purtat miercuri discuții bilaterale. Cei doi lideri s-au întâlnit în marja summitului APEC, așa cum au procedat în numeroase alte ocazii.

Xi Jinping a subliniat importanța relației dintre Moscova și Beijing, în cadrul întrevederii cu omologul său rus, transmite și BBC.

„Dragul meu vechi prieten, este simbolic faptul că aceasta este cea de-a 50-a noastră întâlnire față în față”, i-a spus liderul chinez lui Vladimir Putin.

Xi Jinping a adăugat că relațiile dintre cele două țări contribuie la stabilitatea internațională, într-un context global tensionat.

„Relațiile dintre Rusia și China aduc mai multă stabilitate și certitudine într-o lume turbulentă și haotică”, a afirmat președintele chinez.

La rândul său, Putin a descris cooperarea de politică externă dintre Rusia și China drept una care funcționează bine pe plan internațional.

„Parteneriatul nostru de politică externă funcționează constant și pozitiv pe scena internațională”, a declarat liderul de la Kremlin.

Xi Jinping a cerut, totodată, măsuri concrete suplimentare pentru aprofundarea cooperării dintre cele două state.

„China și Rusia ar trebui să adopte măsuri mai concrete pentru aprofundarea cooperării în toate domeniile și pentru a conduce și promova tendința către o lume multipolară”, a transmis liderul chinez.

Întrevederea cu Donald Trump și Xi Jinping reprezintă o oportunitate importantă pentru Vladimir Putin de a ridica statutul diplomatic al Kremlinului.

Rusia se confruntă cu sancțiuni severe impuse de statele occidentale și de aliații acestora. Măsurile au fost adoptate după anexarea Crimeei, în 2014, și invazia pe scară largă a Ucrainei, lansată în februarie 2022.

Potrivit lui Timothy Ash, din cadrul programului pentru Rusia și Eurasia al institutului Chatham House, Putin ar putea transforma Ucraina într-un subiect central al discuțiilor.

Analistul consideră că liderul rus ar putea încerca să prezinte summitul drept o repetare a Conferinței de la Ialta din 1945.

La acea întâlnire istorică au participat președintele american Franklin D. Roosevelt, premierul britanic Winston Churchill și liderul sovietic Iosif Stalin. Cei trei au discutat despre înfrângerea definitivă a Germaniei naziste și organizarea ordinii internaționale de după război.

Timothy Ash consideră că Vladimir Putin ar putea urmări o înțelegere asemănătoare în privința conflictului din Ucraina.

„Putin va spera ca Xi și Trump să i se alăture pentru a decide soarta Ucrainei, excluzând Ucraina și Europa”, a declarat analistul.

O asemenea perspectivă contrastează cu poziția liderilor occidentali, care acuză Rusia că a provocat instabilitate și turbulențe prin războiul declanșat împotriva Ucrainei. China, unul dintre principalii aliați ai Moscovei, nu a formulat însă critici publice similare la adresa Kremlinului.