SUA nu pot scăpa de dependența de China pentru mineralele critice

SUA nu reușesc să reducă dependența de China pentru mineralele critice, în ciuda investițiilor de miliarde de dolari în proiecte miniere și industriale. Întârzierea deschiderii minelor și rafinăriilor menține avantajul Chinei.

Președintele american Donald Trump se va întâlni săptămâna aceasta cu omologul său chinez, Xi Jinping, fără să fi reușit să atingă unul dintre obiectivele centrale ale strategiei sale comerciale: reducerea dependenței SUA de China în privința aprovizionării cu minerale critice. Aceste materiale sunt esențiale pentru industria tehnologică, producția de armament și dezvoltarea inteligenței artificiale.

În pofida investițiilor federale de miliarde de dolari, numeroase proiecte miniere din SUA sunt încă la câțiva ani distanță de începerea producției. Prin urmare, producătorii americani continuă să depindă de materialele furnizate de China, utilizate la fabricarea semiconductorilor, roboților, echipamentelor militare și la construirea centrelor de date destinate inteligenței artificiale.

Potrivit analiștilor consultați de agenția de presă Reuters, această dependență limitează capacitatea de negociere a Washingtonului în relația cu Beijingul. Administrația Trump nu poate exercita presiuni prea mari asupra Chinei în privința tarifelor vamale și a restricțiilor comerciale fără să riște întreruperea livrărilor de metale, magneți și compuși chimici pe care industria americană nu îi poate produce în cantități suficiente.

China, cel mai mare producător mondial de pământuri rare, și-a folosit deja poziția dominantă pe această piață ca instrument de negociere. Anul trecut, Beijingul a impus restricții asupra exporturilor unor minerale și magneți, măsură care a afectat activitatea Ford Motor și a altor producători americani. Situația a determinat Washingtonul să intre în negocieri pentru menținerea accesului la aceste materiale.

Samir Kapadia, responsabil pentru comerț în cadrul firmei de consultanță Vogel Group din Washington, a atras atenția asupra diferenței dintre proiectele miniere anunțate și cele pregătite efectiv pentru exploatare. Acesta a explicat că există în prezent mai multe prezentări de proiecte decât autorizații, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la numărul investițiilor care au șanse reale să ajungă în etapa de construcție.

„În prezent există mai multe prezentări PowerPoint decât autorizaţii, aşa că întrebarea este câte dintre aceste proiecte există doar în documente PDF şi câte sunt pregătite efectiv pentru începerea lucrărilor”, a declarat Kapadia.

Întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping, programată pentru joi, ar putea duce la prelungirea armistițiului comercial dintre cele două țări. Acordul urmează să expire în ianuarie și include derogări de la restricțiile privind exporturile anumitor minerale critice.

Președintele National Mining Association, Rich Nolan, organizație reprezentativă pentru industria minieră americană, a avertizat că Beijingul a folosit în repetate rânduri controlul asupra mineralelor critice pentru a exercita presiuni asupra SUA, atunci când a considerat necesar.

„Chinezii au folosit mineralele critice ca pe un laţ în jurul gâtului Statelor Unite ori de câte ori au considerat necesar”, a punctat Nolan.

La rândul său, Guvernul de la Beijing susține că restricțiile impuse exporturilor urmăresc să împiedice utilizarea mineralelor în scopuri militare. Beijingul acuză Washingtonul că abuzează de controalele la export prin blocarea livrărilor de semiconductori către China.

Diferențele dintre capacitățile industriale ale SUA și cele ale Chinei rămân considerabile. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, în 2025, Statele Unite aveau o capacitate anuală de producție de aproximativ 4.500 de tone de magneți din neodim-fier-bor, utilizați în vehicule electrice și echipamente militare. Prin comparație, capacitatea Chinei ajungea la aproximativ 210.000 de tone.

Avantajul Beijingului nu se limitează la extracția mineralelor. China a investit timp de mai multe decenii în instalații de procesare și rafinare, în dezvoltarea competențelor tehnice și în infrastructura industrială necesară transformării materiilor prime în componente utilizate de producători.

Reconstruirea unei industrii la care SUA au renunțat în mare măsură la sfârșitul secolului trecut necesită însă investiții pe termen lung. Deschiderea minelor, construirea rafinăriilor și dezvoltarea instalațiilor de procesare pot necesita zece ani sau chiar mai mult până când acestea devin operaționale.

Printre proiectele susținute de Administrația Trump se numără construirea unei rafinării în Tennessee, în valoare de 7,4 miliarde de dolari, dezvoltată cu sprijinul companiei sud-coreene Korea Zinc. Unitatea ar urma să înceapă activitatea abia în 2030.

Companiile Rio Tinto și BHP intenționează să construiască cea mai mare mină de cupru din America de Nord. Proiectul nu ar urma însă să devină operațional înainte de următorul deceniu.

Administrația americană a convenit anul trecut să achiziționeze o participație la compania Trilogy Metals, care intenționează să înceapă producția de cupru în Alaska în 2031.

În paralel, compania Vulcan Elements a început fabricarea de magneți din pământuri rare în Carolina de Nord. Produsele sale nu au primit însă, până în prezent, aprobarea clienților pentru a putea fi utilizate.

Alte proiecte miniere și industriale susținute în SUA au înregistrat progrese mai importante. Compania MP Materials își extinde capacitatea de producție a magneților în Texas, în baza unui parteneriat în valoare de mai multe miliarde de dolari cu Pentagonul. În același timp, Lithium Americas construiește mina Thacker Pass din Nevada, considerată cea mai mare sursă de litiu din America de Nord. Începerea producției este estimată pentru 2028.

Un alt proiect important este dezvoltat de Perpetua Resources, care intenționează să înceapă în 2029 producția de antimoniu în statul Idaho. Mineralul este utilizat, printre altele, la fabricarea muniției și a blindajelor.

Strategia Administrației Trump se confruntă și cu incertitudini politice interne. Victoriile democraților la alegerile de la jumătatea mandatului le vor permite acestora să preia controlul Congresului începând de anul viitor. În acest context, unii reprezentanți ai partidului au contestat investițiile guvernamentale în companii private.

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, al cărui departament a finanțat mai multe proiecte din sectorul mineralelor critice, a anunțat săptămâna trecută că este pregătit să ofere explicații cu privire la toate investițiile realizate de administrație.

Casa Albă nu a răspuns solicitării Reuters de a comenta situația.