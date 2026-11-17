Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat marți, 17 noiembrie, 1.865 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Finanțările însumează 22.728.500 de lei. Cei care obțin statutul de beneficiar aprobat au la dispoziție 60 de zile pentru a casa și radia vehiculul uzat.

Ecotichetele au fost aprobate în ședința Comitetului de Avizare al AFM. Instituția a anunțat că lista dosarelor aprobate este publicată în secțiunea „Rabla Auto – Persoane fizice” de pe site-ul AFM.

„Continuăm să susținem, prin Programul Rabla Auto 2026, înnoirea parcului auto național și tranziția către un transport mai puțin poluant. Fiecare finanțare aprobată reprezintă un pas concret în direcția reducerii emisiilor și a îmbunătățirii calității aerului. Ne dorim ca acest program să răspundă în continuare interesului cetățenilor pentru autovehicule mai eficiente și mai prietenoase cu mediul”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Termenul se calculează de la data la care solicitantul obține statutul „beneficiar aprobat pentru finanțare”. În cele 60 de zile, beneficiarul trebuie să caseze autovehiculul uzat și să îl radieze din evidența circulației.

După radiere, beneficiarul trebuie să încarce documentele în aplicația informatică a AFM. Tot acolo trebuie să introducă și data la care autovehiculul a fost radiat.

Valoarea ecotichetului depinde de tipul de vehicul cumpărat. Suma maximă este de 18.500 de lei pentru un autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen. Pentru un model plug-in hibrid sau o motocicletă electrică, ecotichetul este de 15.000 de lei.

La achiziția unui autovehicul hibrid nou, sprijinul este de 12.000 de lei. Pentru un autovehicul nou cu motor termic, inclusiv GPL sau GNC, ori pentru o motocicletă, ecotichetul este de 10.000 de lei.

Cea mai recentă sesiune pentru persoane fizice s-a deschis pe 3 noiembrie, la ora 10:00, cu un buget de 300 de milioane de lei. Platforma AFM a înregistrat în total 32.848 de dosare depuse pe cele trei categorii.

Bugetul pentru motociclete s-a epuizat în mai puțin de două minute, iar cel pentru categoria electrică în mai puțin de șase minute. Categoria cu motor termic, care a atras cele mai multe înscrieri, și-a epuizat fondurile la ora 10:52.