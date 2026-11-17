Două instanțe au programat pronunțări marți, 17 noiembrie 2026, în cauze care îl vizează pe Călin Georgescu. Tribunalul Ilfov urmează să decidă dacă menține arestul preventiv în dosarul de înșelăciune. La Curtea de Apel București este așteptată soluția în dosarul amenzilor de peste 50.000 de lei pentru site-ul său de campanie.

Tribunalul Ilfov a analizat luni, 16 noiembrie, măsurile preventive în cazul lui Călin Georgescu și al omului de afaceri Ionel Rusen. Judecătorul de cameră preliminară a amânat pronunțarea pentru marți, în dosarul nr. 3846/93/2026/a1.1.

Cei doi au fost trimiși în judecată pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Prejudiciul din dosar depășește 1,1 milioane de euro, potrivit procurorilor. Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie.

Tot în legătură cu măsura preventivă, Curtea de Apel București va judeca vineri, 20 noiembrie, contestația DIICOT. Procurorii au contestat hotărârea Tribunalului București din 9 noiembrie, care a dispus înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Termenul de vineri este programat la ora 09:00, potrivit HotNews.

Într-un dosar separat, Curtea de Apel București are marți termen de pronunțare în cauza privind două amenzi contestate de Călin Georgescu. Instanța stabilise inițial pronunțarea pentru 3 noiembrie, apoi a amânat-o pentru 17 noiembrie, potrivit Justnews.ro.

Autoritatea pentru Protecția Datelor a aplicat cele două amenzi în 2025, după o investigație privind site-ul de campanie. Verificările au vizat perioada 6 decembrie 2024 – 3 aprilie 2025. Autoritatea a constatat că site-ul instala module cookie fără informarea prealabilă și fără acordul expres al utilizatorilor. Pentru această abatere, Georgescu a primit o amendă de 30.000 de lei.

A doua amendă, de 20.286,80 lei, a vizat formularul de contact. Prin formular erau colectate numele, prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon. Autoritatea a constatat că persoanele care l-au completat nu au fost informate despre prelucrarea datelor, așa cum cere GDPR.

Georgescu a cerut înlocuirea amenzilor cu un avertisment sau reducerea sumelor. El a susținut că modulele cookie erau necesare pentru funcționarea site-ului și că datele colectate erau de ordin general. Tribunalul Ilfov a respins plângerea ca nefondată pe 12 ianuarie 2026.

Potrivit motivării citate de Justnews.ro, judecătorii au arătat că modulele cookie pot colecta identificatori online, preferințe și informații despre comportamentul utilizatorilor. Tribunalul a mai arătat că și o persoană fizică poate avea calitatea de operator de date. Georgescu a atacat hotărârea la Curtea de Apel București.