Șefa FMI avertizează că economia mondială depinde prea mult de AI. Finanțările circulare au depășit 1.000 de miliarde de dolari
Sursă: Dreamstime
O retragere bruscă a investitorilor din industria inteligenței artificiale ar putea încetini creșterea economică mondială și afecta stabilitatea financiară. Avertismentul vine de la Kristalina Georgieva, directoarea generală a Fondului Monetar Internațional. Potrivit estimărilor FMI, finanțările circulare din sector au depășit 1.000 de miliarde de dolari. Aproximativ două treimi din sumă provin din împrumuturi.
Cum circulă banii între companiile din industria AI
O companie investește într-un dezvoltator de inteligență artificială. Dezvoltatorul folosește apoi o parte din bani pentru a cumpăra cipuri, capacitate de calcul sau alte servicii de la investitor. Astfel, o parte din fondurile investite se întorc la aceeași companie sub formă de venituri din vânzări. Asemenea acorduri sporesc dependența financiară dintre companiile implicate.
Georgieva a vorbit luni, 16 noiembrie, într-un interviu acordat jurnalistului JP Ong de la CNBC. Discuția a avut loc în marja summitului ASEAN din Filipine.
„Avem o economie mondială care stă pe un picior, bazat pe inteligența artificială. Dacă acest picior se clatină, acest lucru poate duce la probleme de stabilitate financiară”, a avertizat Georgieva.
Despre volumul finanțărilor circulare, șefa FMI a atras atenția asupra ritmului în care acestea s-au extins. „Nu este o valoare uriașă, dar este o creștere rapidă”, a spus Georgieva.
Cât ar putea pierde sectorul dacă Nvidia își reduce finanțările
Nvidia are un rol central în aceste acorduri. Compania furnizează cipuri și finanțează dezvoltarea infrastructurii pentru inteligență artificială. Potrivit CNBC, producătorul de cipuri a pierdut peste 1.000 de miliarde de dolari din capitalizarea bursieră în ultima lună. Investitorii urmăresc rezultatele trimestriale ale Nvidia și listarea la bursă a companiei Anthropic.
Tim Arcuri, analist la UBS, estimează că o reducere a finanțărilor acordate de Nvidia ar putea scoate din sector cel puțin 50 de miliarde de dolari. O astfel de retragere ar veni într-un moment în care dobânzile mai ridicate au scumpit deja împrumuturile pentru companii.
Ce se poate întâmpla dacă investițiile în AI încetinesc
În octombrie, FMI și-a revizuit în sus prognoza de creștere economică mondială pentru 2026, de la 3% la 3,1%. Investițiile în infrastructura AI au compensat parțial efectele scumpirii petrolului pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. Potrivit Capital Economics, bunurile asociate sectorului AI au generat până la 80% din creșterea recentă a exporturilor globale.
Într-un scenariu advers analizat de FMI, acțiunile americane ar putea scădea cu 20% în 2026 dacă AI nu se ridică la nivelul așteptărilor investitorilor. În același scenariu, producția economică mondială ar putea fi în 2028 cu 1,1% sub nivelul din prognoza de bază.
Georgieva a apreciat că fluctuațiile recente de pe burse au fost „ordonate”. În evaluarea sa, este puțin probabil ca aceste mișcări să destabilizeze economia mondială. „Trebuie să fim atenți”, a spus șefa FMI.
Recomandările noastre
Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.