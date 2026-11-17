O retragere bruscă a investitorilor din industria inteligenței artificiale ar putea încetini creșterea economică mondială și afecta stabilitatea financiară. Avertismentul vine de la Kristalina Georgieva, directoarea generală a Fondului Monetar Internațional. Potrivit estimărilor FMI, finanțările circulare din sector au depășit 1.000 de miliarde de dolari. Aproximativ două treimi din sumă provin din împrumuturi.

O companie investește într-un dezvoltator de inteligență artificială. Dezvoltatorul folosește apoi o parte din bani pentru a cumpăra cipuri, capacitate de calcul sau alte servicii de la investitor. Astfel, o parte din fondurile investite se întorc la aceeași companie sub formă de venituri din vânzări. Asemenea acorduri sporesc dependența financiară dintre companiile implicate.

Georgieva a vorbit luni, 16 noiembrie, într-un interviu acordat jurnalistului JP Ong de la CNBC. Discuția a avut loc în marja summitului ASEAN din Filipine.

„Avem o economie mondială care stă pe un picior, bazat pe inteligența artificială. Dacă acest picior se clatină, acest lucru poate duce la probleme de stabilitate financiară”, a avertizat Georgieva.

Despre volumul finanțărilor circulare, șefa FMI a atras atenția asupra ritmului în care acestea s-au extins. „Nu este o valoare uriașă, dar este o creștere rapidă”, a spus Georgieva.

Nvidia are un rol central în aceste acorduri. Compania furnizează cipuri și finanțează dezvoltarea infrastructurii pentru inteligență artificială. Potrivit CNBC, producătorul de cipuri a pierdut peste 1.000 de miliarde de dolari din capitalizarea bursieră în ultima lună. Investitorii urmăresc rezultatele trimestriale ale Nvidia și listarea la bursă a companiei Anthropic.

Tim Arcuri, analist la UBS, estimează că o reducere a finanțărilor acordate de Nvidia ar putea scoate din sector cel puțin 50 de miliarde de dolari. O astfel de retragere ar veni într-un moment în care dobânzile mai ridicate au scumpit deja împrumuturile pentru companii.

În octombrie, FMI și-a revizuit în sus prognoza de creștere economică mondială pentru 2026, de la 3% la 3,1%. Investițiile în infrastructura AI au compensat parțial efectele scumpirii petrolului pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. Potrivit Capital Economics, bunurile asociate sectorului AI au generat până la 80% din creșterea recentă a exporturilor globale.

Într-un scenariu advers analizat de FMI, acțiunile americane ar putea scădea cu 20% în 2026 dacă AI nu se ridică la nivelul așteptărilor investitorilor. În același scenariu, producția economică mondială ar putea fi în 2028 cu 1,1% sub nivelul din prognoza de bază.

Georgieva a apreciat că fluctuațiile recente de pe burse au fost „ordonate”. În evaluarea sa, este puțin probabil ca aceste mișcări să destabilizeze economia mondială. „Trebuie să fim atenți”, a spus șefa FMI.