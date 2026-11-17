Prețurile petrolului au scăzut, marți, cu aproape 1%, după ce redresarea exporturilor din Orientul Mijlociu a alimentat așteptările privind un surplus de ofertă. OPEC pregătește revizuirea cotelor de producție pentru 2027.

Prețurile petrolului au scăzut, marți, pe fondul așteptărilor privind apariția unui surplus de ofertă, după redresarea exporturilor din Orientul Mijlociu. Evoluția a compensat temerile generate de atacurile continue asupra petrolierelor din regiune și de tensiunile geopolitice.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au scăzut cu 78 de cenți, echivalentul a 0,8%, până la 91,66 dolari pe baril, la ora 04:30 GMT. În același timp, contractele futures pentru țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) au coborât cu 73 de cenți, respectiv 0,9%, până la 84,99 dolari pe baril.

Tim Waterer, analist-șef la KCM Trade, a explicat că piața petrolului se ajustează în scădere, pe măsură ce participanții acceptă tot mai mult posibilitatea ca oferta să fi ajuns din urmă cererea și chiar să o depășească. Potrivit acestuia, schimbarea raportului dintre cerere și ofertă reprezintă principalul factor care influențează în prezent prețurile.

Agenția Internațională pentru Energie (AIE) a anunțat recent că piața mondială a petrolului ar putea reveni la un surplus în al patrulea trimestru al acestui an. Estimarea are la bază redresarea exporturilor din Orientul Mijlociu, care se desfășoară într-un ritm mai rapid decât creșterea cererii globale de petrol, în pofida atacurilor asupra transportului maritim.

Totuși, atacurile iraniene asupra bazelor americane din Bahrain și perturbările traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz continuă să mențină incertitudinea în jurul uneia dintre cele mai importante rute de export de petrol la nivel mondial.

Waterer a precizat că prima de risc geopolitic asociată conflictului dintre SUA și Iran nu a dispărut, însă, pentru moment, aceasta a trecut în plan secund în raport cu evoluția ofertei și a cererii.

„Petrolul se recalibrează în scădere, pe măsură ce piața acceptă din ce în ce mai mult că oferta a ajuns în sfârșit din urmă cererea și că acum ar putea să o depășească. Această schimbare a echilibrului dintre cerere și ofertă este principalul factor care influențează prețurile astăzi. Prima de risc geopolitic generată de conflictul dintre SUA și Iran nu a dispărut, dar, în mod clar, trece pe plan secund deocamdată”, a declarat Waterer.

La rândul lor, analiștii ANZ au arătat, într-o notă adresată investitorilor, că îngrijorările pieței s-au diminuat pe fondul informațiilor potrivit cărora fluxurile de petrol continuă să crească. Cu toate acestea, aceștia au avertizat că reziliența pieței petroliere este afectată, în condițiile în care aprovizionarea, stocurile, activitatea de rafinare și capacitatea efectivă de producție neutilizată rămân vulnerabile.

Analiștii ANZ au atras atenția și asupra caracterului nesustenabil pe termen lung al rutelor alternative de aprovizionare. O parte tot mai mare a transporturilor trebuie redirecționată pe trasee expuse riscului de perturbare din cauza atacurilor iraniene sau a constrângerilor logistice. Potrivit acestora, traficul prin Strâmtoarea Ormuz reprezintă în prezent doar 49% din nivelul înregistrat înainte de război.

„Fluxurile de aprovizionare sunt, de asemenea, nesustenabile pe termen lung. O cantitate tot mai mare trebuie să își găsească drumul prin rute alternative care sunt foarte expuse la perturbări cauzate de atacurile din partea Iranului sau constrângerile logistice”, au spus ei,

Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) a organizat luni o reuniune online pentru a analiza revizuirea capacității maxime de producție sustenabile a statelor membre. Acest proces este important pentru stabilirea cotelor de producție ale alianței OPEC+ pentru 2027 și pentru anii următori.

Grupul OPEC+, care include și alți producători de petrol aliați, printre care Rusia, urmează să se reunească pe 29 noiembrie pentru a decide politica de producție pentru anul 2027.

În Statele Unite ale Americii, stocurile de țiței din Rezerva Strategică de Petrol au scăzut săptămâna trecută la 276,4 milioane de barili, cel mai redus nivel din august 1982, potrivit datelor publicate de Departamentul Energiei. Retragerile recente fac parte dintr-un acord prin care SUA s-au angajat să elibereze 172 de milioane de barili din această rezervă.