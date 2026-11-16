Prețurile petrolului au scăzut luni pe piețele internaționale, pe fondul perspectivelor unui surplus de ofertă și al reluării transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz. AIE anticipează un excedent în ultimul trimestru din 2026.

Prețurile petrolului au scăzut luni, pe fondul așteptărilor privind apariția unui surplus de ofertă pe piața mondială. Evoluția este determinată de reluarea aproape integrală a transporturilor de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, la nivelurile înregistrate înainte de război, dar și de reducerea producției rafinăriilor din China în luna octombrie, care indică o diminuare a cererii de țiței.

Contractele futures pentru petrolul Brent au scăzut cu 54 de cenți, echivalentul a 0,6%, ajungând la 95,30 dolari pe baril, la ora 04:27 GMT. În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a depreciat cu 22 de cenți, respectiv 0,3%, până la 88,34 dolari pe baril.

La finalul ședinței de vineri, cotațiile petrolului au înregistrat, de asemenea, scăderi, în condițiile în care investitorii au evaluat semnele unei diminuări a riscurilor geopolitice asociate războiului dintre SUA, Israel și Iran, aflat în cea de-a noua lună. În săptămâna precedentă, cotațiile de referință Brent și WTI au scăzut cu 16%, respectiv 13%.

Agenția Internațională pentru Energie (AIE) a estimat vineri că piața mondială a petrolului va reveni la un excedent de ofertă în al patrulea trimestru al anului 2026. Potrivit instituției, exporturile de petrol din Orientul Mijlociu se redresează mai rapid decât cererea mondială, în pofida atacurilor care continuă să vizeze transporturile maritime.

Tim Waterer, analist-șef la KCM Trade, a explicat că, pentru prima dată de la începutul conflictului dintre SUA și Iran, traderii iau în calcul în mod activ posibilitatea apariției unui surplus de petrol, în loc să se concentreze exclusiv asupra riscului unei penurii prelungite. Această schimbare de perspectivă contribuie la temperarea evoluției pieței, a apreciat analistul.

„Pentru prima dată de la începutul conflictului dintre SUA și Iran, traderii iau în considerare în mod activ posibilitatea unui exces de ofertă, mai degrabă decât o lipsă persistentă de prețuri. Această schimbare de narațiune în mod clar atenuează tonul”, a declarat Waterer.

Agenția Internațională pentru Energie (AIE) estimează că oferta mondială de petrol va ajunge, în medie, la 105 milioane de barili pe zi în trimestrul al patrulea din 2026, depășind cu 1,7 milioane de barili pe zi cererea prognozată. Noua estimare marchează o schimbare față de prognoza anterioară a instituției, care anticipa un deficit de aprovizionare în aceeași perioadă.

AIE a prezentat și detalii privind cantitățile de petrol care urmează să fie puse la dispoziția pieței în cadrul eliberării record de rezerve strategice de urgență, anunțată de statele membre în luna martie. Potrivit agenției, 71 de milioane de barili vor deveni disponibili până la sfârșitul lunii februarie, dintre care 15 milioane de barili de motorină, pentru a contribui la reducerea presiunilor de pe piață.

Prețurile petrolului au fost influențate și de semnele unei diminuări a cererii din China, al doilea cel mai mare consumator de petrol din lume. Cele mai recente date publicate luni de Biroul Național de Statistică al Chinei arată că producția rafinăriilor a scăzut în octombrie cu 2% față de luna precedentă și cu 8,1% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Reducerea activității rafinăriilor, în paralel cu creșterea producției interne și a importurilor de petrol, a contribuit la acumularea stocurilor de țiței. Potrivit calculelor Reuters, realizate pe baza datelor guvernamentale, rezervele de petrol ale Chinei au crescut în octombrie cu aproximativ 492.000 de barili pe zi.

Tim Waterer, analist-șef la KCM Trade, a remarcat că, deși oferta de petrol înregistrează semne de slăbire, tarifele de transport maritim se mențin la niveluri ridicate, ceea ce limitează posibilitatea unor noi creșteri ale prețurilor petrolului.

Costurile de transport sunt susținute de riscurile la care sunt expuse petrolierele care traversează Strâmtoarea Ormuz. În plus, numărul navelor utilizate pentru transportul petrolului pe această rută, în vederea transferării încărcăturilor către alte nave care aprovizionează rafinăriile, a redus disponibilitatea navelor pentru transportul maritim.

Duminică seară, marina iraniană a anunțat că un petrolier a luat foc după ce ar fi lovit o mină navală în zona situată la est de Strâmtoarea Ormuz, potrivit presei de stat iraniene. Reuters a precizat că nu a putut verifica independent informația. Cu toate acestea, unii analiști financiari estimează că situația transportului maritim s-ar putea îmbunătăți în cursul anului viitor.

Analiștii BMI consideră că în primul trimestru din 2027 ar putea fi încheiat un acord preliminar pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Potrivit evaluării lor, un asemenea acord ar putea îmbunătăți în mod susținut condițiile de securitate maritimă, ar permite normalizarea piețelor de transport și asigurări și ar reduce perturbările logistice. În consecință, exporturile regionale de țiței s-ar putea stabiliza și ar putea depăși nivelurile de dinaintea conflictului, pe măsură ce producția va crește.