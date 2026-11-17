Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află sau intenționează să ajungă în Portugalia. Pe 20 noiembrie sunt anunțate greve generale în administrația publică, iar pe 21 noiembrie este programată o manifestație la Lisabona. Autoritățile române recomandă evitarea zonelor de protest și verificarea permanentă a informațiilor oficiale.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis marți o atenționare pentru românii care călătoresc în Republica Portugheză.

Potrivit autorităților, vineri, 20 noiembrie, sunt programate greve generale ale angajaților din sectorul administrației publice.

Atenționarea se adresează atât persoanelor care se află deja în Portugalia, cât și celor care tranzitează țara sau intenționează să călătorească acolo.

MAE recomandă urmărirea anunțurilor oficiale ale autorităților portugheze, pentru identificarea eventualelor modificări privind funcționarea serviciilor publice.

Pe lângă grevele din administrația publică, autoritățile au anunțat și o manifestație în capitala Portugaliei.

Protestul este programat pentru sâmbătă, 21 noiembrie, în fața clădirii Parlamentului din Lisabona.

Potrivit informațiilor transmise de MAE, la manifestație este așteptat un număr mare de participanți.

În acest context, cetățenii români sunt sfătuiți să evite zonele în care se desfășoară proteste.

Ministerul recomandă și verificarea constantă a informațiilor actualizate publicate de autoritățile portugheze.

Românii care au nevoie de informații sau asistență consulară pot contacta Ambasada României la Lisabona.

Ministerul Afacerilor Externe pune la dispoziție următoarele numere de telefon:

+351 21 396 6463

+351 21 396 0866

+351 21 397 2648

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate.

Acestea sunt preluate permanent de operatorii serviciului de asistență telefonică.

Pentru situații speciale, dificile sau cu caracter de urgență, cetățenii români pot apela numărul de urgență al ambasadei: +351 927 411 628

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea periodică a informațiilor publicate pe site-urile instituțiilor române.

Cetățenii pot verifica anunțurile Ambasadei României la Lisabona și comunicările Ministerului Afacerilor Externe.

MAE reamintește și existența aplicației „Călătorește informat”, destinată românilor care se deplasează în străinătate. Aplicația oferă informații utile și recomandări de călătorie pentru diferite destinații.

Persoanele care urmează să ajungă în Portugalia în zilele de 20 și 21 noiembrie sunt sfătuite să urmărească eventualele actualizări ale atenționării.