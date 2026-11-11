Spania cere suspendarea temporară a TikTok pe teritoriul țării: Dacă ar fi după noi, ar fi fost suspendată încă de ieri

Autoritățile din Spania au solicitat suspendarea temporară a platformei TikTok, după ce o investigație jurnalistică a identificat peste 1.100 de postări publice care conțineau presupuse materiale de abuz sexual asupra copiilor. Cererea a fost înaintată agenției naționale pentru protecția datelor de ministrul spaniol pentru tineret și copii, Sira Rego, care a cerut inclusiv reprezentanților platformei să își suspende voluntar serviciile.

Ministrul spaniol pentru tineret și copii, Sira Rego, a solicitat marți agenției naționale pentru protecția datelor suspendarea temporară a platformei TikTok în Spania. Demersul autorităților vine după ce o investigație a scos la iveală prezența unor presupuse materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor pe platforma de socializare, potrivit informațiilor publicate de agenția Anadolu.

În declarațiile oferite jurnaliștilor după o întâlnire cu reprezentanții TikTok, Sira Rego a descris suspendarea solicitată drept o măsură excepțională. Ministrul a dezvăluit că le-a cerut reprezentanților companiei să își suspende voluntar serviciile în Spania.

Sira Rego a explicat că guvernul nu are competența de a suspenda TikTok din proprie inițiativă, ca măsură preventivă. Totodată, oficialul spaniol a transmis că, dacă decizia ar fi depins de autorități, platforma ar fi fost deja suspendată.

„Dacă ar fi după noi, ar fi fost suspendată încă de ieri”, a spus ministrul spaniol pentru tineret.

În urma discuțiilor, TikTok s-ar fi angajat să analizeze și să evalueze situația semnalată. Cu toate acestea, reprezentanții companiei nu au prezentat soluții tehnice concrete și nici nu și-au asumat angajamente privind realizarea unui audit sau implementarea unor noi mecanisme de verificare.

Potrivit normelor Uniunii Europene privind protecția datelor, autoritatea spaniolă de reglementare are posibilitatea de a dispune măsuri temporare atunci când consideră că este necesară o intervenție urgentă pentru protejarea drepturilor și libertăților persoanelor.

Aceste măsuri pot avea o durată de până la trei luni. Prin urmare, agenția națională pentru protecția datelor are competența de a interveni temporar în cazul TikTok, dacă apreciază că situația impune o asemenea decizie.

Demersul autorităților spaniole are la bază o investigație de 35 de zile realizată de organizația non-profit spaniolă Maldita. Organizația susține că a documentat 1.182 de postări publice, care au acumulat împreună peste 48 de milioane de vizualizări.