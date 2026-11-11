Spania cere suspendarea temporară a TikTok pe teritoriul țării: Dacă ar fi după noi, ar fi fost suspendată încă de ieri
SURSA FOTO: Dreamstime - TikTok pe telefon
Autoritățile din Spania au solicitat suspendarea temporară a platformei TikTok, după ce o investigație jurnalistică a identificat peste 1.100 de postări publice care conțineau presupuse materiale de abuz sexual asupra copiilor. Cererea a fost înaintată agenției naționale pentru protecția datelor de ministrul spaniol pentru tineret și copii, Sira Rego, care a cerut inclusiv reprezentanților platformei să își suspende voluntar serviciile.
Spania cere suspendarea temporară a platformei TikTok
Ministrul spaniol pentru tineret și copii, Sira Rego, a solicitat marți agenției naționale pentru protecția datelor suspendarea temporară a platformei TikTok în Spania. Demersul autorităților vine după ce o investigație a scos la iveală prezența unor presupuse materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor pe platforma de socializare, potrivit informațiilor publicate de agenția Anadolu.
În declarațiile oferite jurnaliștilor după o întâlnire cu reprezentanții TikTok, Sira Rego a descris suspendarea solicitată drept o măsură excepțională. Ministrul a dezvăluit că le-a cerut reprezentanților companiei să își suspende voluntar serviciile în Spania.
Sira Rego a explicat că guvernul nu are competența de a suspenda TikTok din proprie inițiativă, ca măsură preventivă. Totodată, oficialul spaniol a transmis că, dacă decizia ar fi depins de autorități, platforma ar fi fost deja suspendată.
„Dacă ar fi după noi, ar fi fost suspendată încă de ieri”, a spus ministrul spaniol pentru tineret.
În urma discuțiilor, TikTok s-ar fi angajat să analizeze și să evalueze situația semnalată. Cu toate acestea, reprezentanții companiei nu au prezentat soluții tehnice concrete și nici nu și-au asumat angajamente privind realizarea unui audit sau implementarea unor noi mecanisme de verificare.
Ce măsuri poate lua autoritatea spaniolă în baza normelor UE
Potrivit normelor Uniunii Europene privind protecția datelor, autoritatea spaniolă de reglementare are posibilitatea de a dispune măsuri temporare atunci când consideră că este necesară o intervenție urgentă pentru protejarea drepturilor și libertăților persoanelor.
Aceste măsuri pot avea o durată de până la trei luni. Prin urmare, agenția națională pentru protecția datelor are competența de a interveni temporar în cazul TikTok, dacă apreciază că situația impune o asemenea decizie.
Demersul autorităților spaniole are la bază o investigație de 35 de zile realizată de organizația non-profit spaniolă Maldita. Organizația susține că a documentat 1.182 de postări publice, care au acumulat împreună peste 48 de milioane de vizualizări.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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