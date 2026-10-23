Bunica de 96 de ani care a cucerit TikTok-ul. Are 15 milioane de urmăritori și câștigă bani din popularitatea sa

Lillian Droniak, în vârstă de 96 de ani, cunoscută în mediul online drept Bunica Droniak, a devenit virală în luna iunie, după ce a afirmat că administrația azilului de bătrâni în care locuiește a amenințat-o cu evacuarea din cauza petrecerilor pe care le organiza. Ulterior, reprezentanții instituției au confirmat existența amenințării, însă au ajuns la un acord cu aceasta, care îi permite să continue petrecerile, cu condiția să nu ofere băuturi alcoolice.

Cu aproximativ 15 milioane de urmăritori pe rețelele de socializare, Droniak și-a transformat popularitatea într-o sursă consistentă de venit. Câștigurile obținute din activitatea online îi permit să achite costurile șederii la azil, care ajung la 12.000 de dolari, echivalentul a aproximativ 9.000 de lire sterline, pe lună.

Originară din Connecticut, aceasta face parte dintr-un grup tot mai vizibil de femei în vârstă care au cunoscut faima pe internet, atrăgând în special public tânăr. Prin videoclipuri despre modă, gastronomie, întâlniri și activități casnice, aceste creatoare de conținut își construiesc comunități online și descoperă noi oportunități profesionale la vârste înaintate.

„Întotdeauna am știut că aș puterea să fiu faimoasă, doar că nu credeam că se va întâmpla asta la 90 de ani”, spune Droniak. Ea povestește că nepotul său a început să o ajute să publice videoclipuri în 2020, inițial pentru a combate plictiseala.

Potrivit acesteia, unul dintre motivele pentru care materialele sale atrag publicul este mesajul transmis generațiilor tinere despre felul în care poate fi trăită bătrânețea. Droniak își propune să contrazică percepția potrivit căreia persoanele în vârstă duc o viață lipsită de activitate și de momente plăcute.

„Ei cred că bătrânii stau și se holbează la pereți, dar eu le arăt că nu e chiar atât de rău să îmbătrânești. Acceptăm, ne putem distra în continuare și eu încă mai petrec și ies uneori în oraș”.

Nepotul său se ocupă de editarea materialelor sponsorizate, care includ colaborări cu branduri din domeniul alimentar și al produselor cosmetice. Veniturile sunt folosite atât pentru plata taxelor la azil, cât și pentru alimentarea unui fond destinat studiilor strănepoților săi.

Deși este recunoscută de fani în public, experiența celebrității sale este diferită la azilul în care locuiește, unde nu toată lumea urmărește activitatea de pe platformele sociale. „Nu înțeleg pentru că nu merg pe TikTok.”

În Țara Galilor, Viv Truran, în vârstă de 82 de ani, și-a construit propria comunitate online prin videoclipuri despre modă și stil personal. Originară din Cardiff, aceasta a început să publice pe Instagram după moartea soțului său, la sugestia unei vecine care a încurajat-o să își filmeze ținutele colorate.

În prezent, Truran publică două videoclipuri pe zi, folosind drept studio propriul dormitor. În materialele sale, prezintă hainele pe care le poartă, colecția de 22 de perechi de ochelari și cele două sertare pline cu eșarfe.

„Mă trezesc dimineața, nu cobor niciodată până nu termin videoclipul de dimineață și sunt foarte strictă în privința asta.”

Activitatea online este organizată cu atenție. Truran ține un jurnal în care notează evoluția numărului de urmăritori și a vizualizărilor, iar în prezent folosește deja a cincea carte pentru aceste înregistrări.

Femeia spune că este abordată frecvent de persoane necunoscute, în special de femei cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani. Acestea îi mărturisesc că le este „frică să îmbătrânească”, iar răspunsul său urmărește să le schimbe perspectiva asupra acestei etape a vieții: „nu este chiar atât de rău”.

Popularitatea sa a atras și atenția companiilor interesate de colaborări comerciale. Truran consideră că ar fi „proastă” dacă ar refuza orice oportunitate de acest fel, însă spune că alegerea partenerilor se face în funcție de propriile preferințe și de valorile pe care le împărtășește cu brandurile respective.

Truran publică lunar câteva materiale sponsorizate și acordă prioritate afacerilor locale și organizațiilor caritabile, printre care Age UK. Pentru o campanie recentă, organizația i-a plătit câteva mii de dolari.

Cu toate acestea, creatoarea de conținut afirmă că nu acceptă toate ofertele primite, chiar dacă unele dintre ele sunt importante din punct de vedere financiar.

„Am refuzat niște contracte importante pentru că nu e pe gustul meu. Sunt foarte pretențioasă în ceea ce privește persoanele cu care lucrez, trebuie să iubesc cu adevărat brandul.”

Naomi Baker, reprezentantă a agenției de marketing pentru influenceri We Are Social, explică faptul că persoanele în vârstă care creează conținut online sunt atractive pentru companii datorită comunităților pe care le formează. Acestea au adesea legături puternice cu publicul lor, iar urmăritorii sunt loiali și pot avea o putere de cumpărare mai mare, aspect care reprezintă un avantaj pentru brandurile interesate de promovare.

Un alt exemplu este Grace Geramita, în vârstă de 85 de ani, cunoscută în mediul online sub numele de Nonna Gracie. Aceasta are milioane de urmăritori care îi urmăresc videoclipurile în care pregătește rețete pe care le gătește de zeci de ani.

Geramita s-a mutat din Italia în Statele Unite la vârsta de 18 ani și a lucrat simultan în mai multe locuri pentru a-și întreține cele două fiice. În prezent, veniturile obținute din activitatea online le depășesc pe cele pe care le-a câștigat vreodată la locurile de muncă avute anterior.

Nepotul său, Matthew, i-a propus în urmă cu șase ani să o filmeze în timp ce gătește. La început, Geramita nu a fost încântată de idee, deoarece nu era familiarizată cu rețelele de socializare și, după cum spune ea, „nu vorbește foarte bine engleza”.

Cu toate acestea, videoclipurile au început să atragă tot mai multă atenție, iar activitatea sa online s-a dezvoltat treptat. Reacțiile publicului au devenit o componentă importantă a experienței sale de creatoare de conținut. „Plâng mereu când oamenii îmi trimit mesaje din toată lumea”, spune Geramita.

Videoclipurile sale nu se limitează la prezentarea rețetelor. Prin ceea ce publică, aceasta își propune să păstreze și să transmită mai departe obiceiurile familiale asociate meselor pregătite acasă.

În acest sens, Geramita afirmă că dorește să transmită „tradiția de a reuni familia în jurul mesei”. Conținutul său îmbină astfel demonstrațiile culinare cu amintirile și obiceiurile care au făcut parte din viața sa de-a lungul deceniilor.

Naomi Baker, de la We Are Social, consideră că popularitatea acestor creatoare de conținut este legată și de sentimentul de apropiere pe care îl transmit publicului. Potrivit acesteia, prezența lor online „oferă confort într-o lume incertă”.

Videoclipurile despre viața de zi cu zi, gătit și gospodărie pot îndeplini pentru unii urmăritori rolul unei „bunica virtuală”, oferind un sentiment de familiaritate și apropiere, chiar dacă relația se desfășoară exclusiv pe internet.

Acest lucru se observă și în cazul Barbarei Costello, în vârstă de 77 de ani, fostă profesoară care publică videoclipuri despre gătit, curățenie și activități casnice pe conturile sale Brunch with Babs.

Urmăritorii îi spun frecvent că le amintește de propriile mame și bunici, iar unii o descriu drept „mama pe care nu am avut-o niciodată”. Mesajele primite reflectă legătura pe care publicul o stabilește între conținutul său și experiențele personale.

Costello povestește că a fost abordată recent de o studentă într-un restaurant. Tânăra i-a spus că volumul său de rețete a ajutat-o să se descurce în primul an de viață independentă, experiență care a bucurat-o pe creatoarea de conținut.

„Recent, o studentă m-a abordat într-un restaurant ca să-mi spună că cartea mea de bucate a ajutat-o ​​în primul ei an de viață independentă și că am fost atât de fericită.”

Costello lucrează și cu diferite companii, însă spune că analizează cu atenție fiecare propunere înainte de a-și asocia numele cu un produs sau un serviciu. Pentru ea, alegerea colaborărilor presupune să se asigure că oferta respectivă corespunde lucrurilor pe care dorește să le promoveze.

Dincolo de activitatea comercială și de numărul de urmăritori, fosta profesoară vorbește despre întâlnirile cu foștii săi elevi drept unul dintre cele mai importante aspecte ale experienței sale de creatoare de conținut.

Aceștia vin la sesiunile de autografe însoțiți de propriii copii, iar întâlnirile îi oferă ocazia să observe felul în care au evoluat generațiile pe care le-a cunoscut de-a lungul vieții. „E un moment de completă schimbare. Chiar nu-mi vine să cred că asta e viața mea.”