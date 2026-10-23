Bilete de tratament pentru pensionari: cine poate beneficia gratuit de cazare, masă și proceduri medicale

Pensionarii din România pot beneficia, în 2026, de bilete de tratament balnear prin intermediul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), care asigură accesul la servicii de cazare, masă și proceduri medicale în stațiunile din țară.

Gratuitatea este acordată anumitor categorii de beneficiari, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, în timp ce ceilalți solicitanți trebuie să achite o contribuție calculată în funcție de veniturile lor.

Acordarea biletelor se face în limita locurilor disponibile și a bugetului aprobat pentru acest program. Repartizarea solicitanților are la bază un sistem de punctaj, care ține cont de mai multe criterii, printre care veniturile, categoria din care face parte persoana care solicită biletul și numărul biletelor de tratament de care aceasta a beneficiat în anii precedenți. De asemenea, stațiunea în care ajunge fiecare beneficiar depinde și de opțiunile menționate în cererea depusă.

Programul administrat de CNPP permite efectuarea tratamentului atât în unitățile proprii ale instituției, cât și în alte centre specializate cu care sunt încheiate contracte. Finanțarea este asigurată din bugetul asigurărilor sociale de stat, integral pentru persoanele care beneficiază de gratuitate și parțial pentru solicitanții care trebuie să suporte o parte din costuri.

Un sejur balnear are o durată de 16 zile, dintre care 12 sunt rezervate procedurilor de tratament. Biletele sunt repartizate caselor teritoriale de pensii în funcție de fondurile aprobate și de serviciile contractate pentru fiecare perioadă.

Potrivit informațiilor furnizate de Casa Județeană de Pensii Sălaj, pachetul include cazare, trei mese pe zi și 12 zile de tratament balnear. Numărul beneficiarilor depinde de locurile disponibile, iar printre persoanele care pot primi bilete gratuite se numără pensionarii de invaliditate pentru care medicul expert al asigurărilor sociale a întocmit un program de recuperare.

„Persoanele cărora li se recomandă program de recuperare, de către medicul de expertiză al asigurărilor sociale, trebuie să prezinte dovada documentelor pentru a primi bilet de tratament gratuit”, a explicat Jaqueline Captarencu, consilier în cadrul Casei de Pensii a Municipiului București.

Gratuitatea este disponibilă și pentru anumite categorii de persoane care au drepturi recunoscute prin legi speciale, în condițiile stabilite de actele normative aplicabile. Printre acestea se numără persoanele persecutate din motive politice, cele deportate sau aflate în prizonierat, precum și luptătorii în rezistența anticomunistă, potrivit Decretului-lege nr. 118/1990.

De asemenea, pot beneficia de aceste drepturi persoanele persecutate din motive etnice, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 105/1999, precum și veteranii, invalizii și văduvele de război, conform Legii nr. 44/1994.

O altă categorie este reprezentată de beneficiarii pensiilor I.O.V.R., în care sunt incluși invalizii de război, marii mutilați, văduvele de război, copiii persoanelor decedate sau dispărute în război și persoanele accidentate în timpul războiului, potrivit Legii nr. 49/1999. Persoanele adulte cu handicap pot avea, la rândul lor, dreptul la bilete gratuite, în condițiile prevăzute de Legea nr. 448/2006.

Reglementări distincte se aplică persoanelor asigurate pentru accidente de muncă și boli profesionale, dacă îndeplinesc cerințele medicale prevăzute de lege. Sunt vizate și anumite categorii de salariați care lucrează în zonele I și II de expunere la radiații, în activități legate de minereul de uraniu, precum și în operațiuni de conservare sau închidere a perimetrelor miniere.

Soțul sau soția unui pensionar ori al unui asigurat care nu are, la rândul său, această calitate poate obține un bilet de tratament numai prin achitarea integrală a contravalorii acestuia. În plus, numărul biletelor gratuite acordate persoanelor care beneficiază de legi speciale cu caracter reparatoriu este limitat la 15% din totalul biletelor contractate la nivel național.

Pensionarii care nu se încadrează în categoriile eligibile pentru gratuitate trebuie să achite o contribuție stabilită în funcție de drepturile de pensie. Suma datorată nu poate depăși însă prețul integral al biletului, iar valoarea finală depinde și de categoria unității de cazare în care este organizat sejurul.

„Biletele de tratament balnear sunt finanțate din bugetul asigurărilor sociale, iar pensionarii plătesc 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie, dar nu mai mult de costul integral al biletului. Costul integral al unui sejur de 16 zile este în funcție de categoria de stele a locației”, a mai precizat consilierul Casei de Pensii a Municipiului București.

Pentru anul 2026, contribuția pensionarilor se calculează raportat la pensia brută aferentă lunii anterioare celei în care este eliberat biletul. În cazul persoanelor care au simultan calitatea de pensionar și de asigurat, suma de plată reprezintă 50% din totalul veniturilor luate în calcul, respectiv pensia și venitul brut pentru care s-a datorat contribuția de asigurări sociale.

Solicitanții trebuie să depună cererea la casa teritorială de pensii în evidența căreia se află, în cazul pensionarilor, sau la instituția competentă pentru domiciliul ori reședința lor, dacă sunt persoane asigurate. Documentele pot fi transmise direct la ghișeu, prin poștă, prin e-mail sau prin serviciile electronice puse la dispoziție de instituția competentă.

„Fiecare solicitant depune o cerere pentru obținerea unui bilet de tratament, iar după procesul de alocare, realizat automat în sistem, rezultatele sunt publicate pe site-ul (Anunț bilete de tratament-2026) și la sediul Casei de Pensii. Acolo, fiecare persoană poate verifica punctajul obținut și stațiunea repartizată dintre cele trei opțiuni bifate în cerere”, a mai explicat reprezentanta Casei de Pensii a Municipiului București.

După finalizarea procesului de repartizare, solicitanții pot verifica punctajul obținut și stațiunea atribuită dintre cele trei variante selectate în cerere. Alocarea se realizează automat, pe baza criteriilor aplicate în sistem, iar rezultatele sunt făcute publice pe site-ul instituției și la sediile caselor de pensii.

Separat de repartizarea realizată pe baza punctajului, fiecare casă teritorială de pensii păstrează o rezervă de 3% din biletele primite. Această cotă este destinată persoanelor cu afecțiuni medicale grave, cazurilor sociale deosebite și altor situații care necesită efectuarea urgentă a tratamentului.

Biletele rămase sunt distribuite pe serii, stațiuni și unități de tratament, în funcție de locurile disponibile și de capacitatea contractată. Numărul efectiv de beneficiari și repartizarea acestora depind de fondurile aprobate, de serviciile disponibile și de îndeplinirea condițiilor de acordare.