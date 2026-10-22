Pensionarii pot pierde 112 lei pe lună la indexarea din 2027. Ce procent de majorare este luat în calcul

Pensiile ar urma să fie indexate de la 1 ianuarie 2027, însă procentul aplicat va determina valoarea majorării primite de pensionari. Potrivit calculelor prezentate, aplicarea formulei prevăzute de lege ar conduce la o creștere de aproximativ 11,35%, în timp ce estimarea de 7,3% avansată de Florin Manole, viitorul ministru al Muncii, ar însemna o majorare mai mică.

Indexarea pensiilor a fost anulată la 1 ianuarie 2025 și la 1 ianuarie 2026. Deși noua lege a pensiilor, intrată în vigoare la 1 septembrie 2024, stabilește atât momentul actualizării valorii punctului de referință, cât și indicatorii utilizați pentru calcul, majorările prevăzute nu au fost aplicate în cei doi ani menționați.

Pentru începutul anului 2027, estimările privind procentul de indexare au la bază rata inflației și evoluția câștigului salarial mediu brut. Potrivit calculelor prezentate, diferența dintre procentul rezultat din aplicarea formulei legale și cel de 7,3% indicat de Florin Manole ar putea influența suma încasată lunar de pensionari.

Legea nr. 360/2023 stabilește modul în care trebuie majorată anual valoarea punctului de referință. Potrivit prevederilor citate în articolul „Începând cu anul următor intrării în vigoare a Legii nr. 360/2023, valoarea punctului de referință se majorează anual, la începutul fiecărui an, în luna ianuarie, cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, cunoscuți în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicați de Institutul Național de Statistică”. Mai multe detalii puteți citi pe site-ul pensii-botosani.ro.

Pe baza acestei formule, Newsweek a calculat procentul de indexare care ar rezulta pentru 1 ianuarie 2027, folosind datele aferente anului 2025. Potrivit informațiilor prezentate, rata inflației pentru 2025 a fost de 7,3%, iar câștigul salarial mediu brut din România a crescut cu 8,1% în același an.

Calculul prezentat în articol adaugă la rata inflației jumătate din creșterea câștigului salarial mediu brut, respectiv 4,05 puncte procentuale. Astfel, procentul rezultat este de aproximativ 11,35%, valoare indicată de publicație drept nivelul de indexare care ar trebui aplicat de la 1 ianuarie 2027 potrivit formulei legale.

Florin Manole a vorbit despre nivelul estimat al indexării pensiilor într-o intervenție televizată la Antena 3. Acesta a menționat procentul de 7,3%, corespunzător ratei inflației din 2025, precizând că estimarea disponibilă la acel moment nu era definitivă.

Declarația sa a fost: „La momentul actual, o estimare a aplicării legii pe care o are Casa de Pensii informal este 7,3%, dar nu vreau să mă hazardez”, a spus viitorul ministrul al Muncii.

Procentul menționat de Florin Manole este mai mic decât cel de aproximativ 11,35% rezultat din calculul prezentat de Newsweek pe baza formulei de indexare. Diferența este de aproximativ patru puncte procentuale, ceea ce ar însemna o majorare mai redusă dacă indexarea s-ar realiza exclusiv cu rata inflației de 7,3%.

Pentru a ilustra efectul diferenței dintre cele două procente, articolul folosește o pensie medie de 2.820 de lei. Aplicarea unui procent de 4% la această sumă reprezintă o diferență de 112,8 lei pe lună, respectiv aproximativ 112 lei, potrivit rotunjirii prezentate în material.

Această sumă reprezintă diferența estimată dintre majorarea calculată la un nivel de aproximativ 11,35% și cea de 7,3%, folosind pensia medie de 2.820 de lei și o diferență de circa patru puncte procentuale. Valoarea efectivă a diferenței depinde de pensia fiecărei persoane și de procentul de indexare care va fi aplicat.

Potrivit calculelor publicate de Newsweek, dacă de la 1 ianuarie 2027 pensiile ar fi majorate cu numai 7,3%, diferența față de o indexare de aproximativ 11,35% ar fi de circa 112 lei pentru o pensie medie de 2.820 de lei.