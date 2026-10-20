Zi decisivă pentru Guvernul Luca Niculescu. Audierile au început. Radu Marinescu, aviz favorabil

Update. Radu Marinescu, aviz favorabil pentru un nou mandat la Ministerul Justiției. Cum au votat parlamentarii

A doua zi de audieri a miniștrilor propuși pentru Cabinetul Niculescu a început cu evaluarea candidaților pentru portofoliile guvernamentale. Radu Marinescu, propus de PSD pentru funcția de ministru al Justiției, a primit aviz favorabil din partea comisiilor parlamentare de specialitate. Marinescu a obținut 78 de voturi „pentru” și 47 de voturi „împotrivă”, în urma votului exprimat de membrii comisiilor.

Radu Marinescu a mai ocupat funcția de ministru al Justiției în Guvernul Bolojan, în perioada mai 2025 – aprilie 2026. Acum, PSD îl propune din nou pentru același portofoliu, iar avizul favorabil primit de la comisiile de specialitate marchează o etapă a procedurii de evaluare a candidaților pentru viitorul Cabinet Niculescu.

Știrea inițială: Guvernul propus de premierul desemnat Luca Niculescu ajunge marți, de la ora 14:00, în plenul reunit al Parlamentului, unde deputații și senatorii vor vota învestirea noului Executiv. Pentru a primi încrederea parlamentarilor, Cabinetul trebuie să obțină cel puțin 233 de voturi favorabile.

Premierul desemnat va prezenta programul de guvernare și lista membrilor Cabinetului, după care parlamentarii vor dezbate solicitarea de acordare a încrederii pentru întregul Executiv. Votul de învestitură se va desfășura secret, cu bile.

Luca Niculescu a depus la Parlament lista membrilor Guvernului propus și programul de guvernare în data de 15 octombrie. Înaintea votului din plen, candidații pentru funcțiile ministeriale sunt audiați în comisiile parlamentare de specialitate.

Noul Executiv are șanse să obțină voturile necesare, potrivit configurației parlamentare și susținerii anunțate de mai multe formațiuni politice. PSD are 127 de parlamentari, PNL dispune de 81 de membri, iar UDMR are 31 de parlamentari. La acestea se adaugă grupul minorităților naționale, cu 17 membri, și grupul Uniți pentru România, care numără tot 17 parlamentari, potrivit calculelor prezentate.

Împreună, aceste formațiuni însumează 273 de voturi, cu 40 peste pragul minim necesar pentru învestirea Guvernului. Rezultatul depinde însă de votul efectiv exprimat de parlamentari în ședința comună.

PSD, PNL și UDMR au împreună 239 de parlamentari, suficienți pentru a asigura majoritatea necesară dacă toți membrii celor trei formațiuni votează în favoarea Cabinetului. PSD are 92 de deputați și 35 de senatori, în total 127 de parlamentari. PNL este reprezentat de 55 de deputați și 26 de senatori, iar UDMR are 21 de deputați și 10 senatori.

Pe lângă cele trei formațiuni, au fost anunțate susțineri din partea grupului parlamentar al minorităților naționale, a grupului Uniți pentru România din Camera Deputaților și a unor parlamentari neafiliați. În calculele prezentate sunt menționați și cei șapte membri ai grupului PACE din Senat, ceea ce ar putea ridica numărul voturilor favorabile spre 300.

Ilie Bolojan a semnat duminică seara un acord cu premierul desemnat Luca Niculescu, prin care PNL se angajează să voteze învestirea Guvernului. Înțelegerea prevede și o serie de condiții care vor fi valabile până la adoptarea bugetului pentru anul 2027.

La rândul său, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat luni că formațiunea va susține Executivul propus de Luca Niculescu la votul de învestitură. Liderul UDMR a precizat că partidul nu va avea reprezentanți în echipa guvernamentală și a condiționat sprijinul politic de respectarea drepturilor minorității maghiare.

Susținerea anunțată de cele două formațiuni se adaugă poziției PSD în calculele pentru obținerea majorității parlamentare. Numărul voturilor favorabile va fi stabilit însă prin procedura secretă de vot din plenul reunit al celor două Camere.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat luni că parlamentarii Alianței pentru Unirea Românilor nu vor vota Guvernul propus de Luca Niculescu. Printre motivele invocate se numără ceea ce reprezentantul formațiunii a descris drept „impunerea în mod nedemocratic a voinţei personale a preşedintelui Nicuşor Dan”, precum și o susținere pe care AUR o consideră mascată din partea PNL și UDMR.

Și Comitetul Politic al USR a decis în unanimitate să voteze împotriva noului Executiv. Liderul formațiunii, Dominic Fritz, a explicat poziția partidului printr-o declarație critică la adresa formulei politice care ar urma să susțină Guvernul.

„Un guvern care va fi condus de la sediul PSD şi care se va sprijini pe o majoritate toxică cu AUR nu poate avea susţinerea noastră”, a declarat Dominic Fritz.

Astfel, AUR și USR și-au exprimat opoziția față de Cabinetul propus, în timp ce PSD, PNL și UDMR au un număr cumulat de parlamentari care depășește pragul necesar pentru învestire, în condițiile în care toți membrii lor ar vota favorabil.

Luni, toți candidații audiați în comisiile parlamentare au primit avize favorabile. Audierile sunt programate să continue marți dimineață pentru miniștrii propuși la Justiție, Investiții și Proiecte Europene, Muncă, Afaceri Externe și Sănătate.

Candidații care urmează să fie audiați sunt Radu Marinescu, Alexandru Ghigiu, Sebastian Neculăescu, Florin Manole și Alexandru Rogobete. Avizele comisiilor fac parte din procedura parlamentară premergătoare votului asupra solicitării de învestitură.

După prezentarea programului de guvernare, dezbaterile din plen și votul secret cu bile, Parlamentul va decide dacă acordă încrederea noului Executiv. Dacă va obține majoritatea necesară, premierul și miniștrii vor depune jurământul la Palatul Cotroceni.

Luca Niculescu a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Nominalizarea sa reprezintă a patra propunere pentru conducerea Guvernului în decurs de cinci luni.