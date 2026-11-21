Comportamentul tot mai agresiv al Rusiei față de Occident ar putea provoca un incident cu urmări extrem de grave, avertizează șeful serviciilor britanice de informații militare, general-locotenentul Matthew Jones. Oficialul consideră că Moscova nu urmărește în mod activ declanșarea unui război cu NATO, însă riscul unei erori de calcul este ridicat. Printre situațiile monitorizate se numără și incidentele maritime din apele teritoriale ale României, stat membru al Alianței Nord-Atlantice.

Șeful serviciilor britanice de informații din domeniul apărării, Matthew Jones, a lansat un avertisment privind comportamentul Rusiei față de statele occidentale.

Într-un discurs susținut vineri seară, la un seminar despre serviciile de informații organizat la Cambridge, oficialul a vorbit despre riscul escaladării tensiunilor.

Jones consideră că Rusia nu intenționează în prezent să declanșeze un conflict militar direct cu NATO. Cu toate acestea, acțiunile Moscovei ar putea provoca incidente cu urmări grave.

Potrivit generalului britanic, presiunea exercitată asupra președintelui Vladimir Putin determină o abordare tot mai agresivă.

„Pot spune, cu un anumit grad de certitudine, că Rusia nu urmăreşte în mod activ un război cu NATO. Totuşi, cea mai mare teamă a mea este riscul unei erori de calcul semnificative. Putin se află sub presiune, iar acest lucru duce la o abordare mai fermă şi mai agresivă, pe măsură ce încearcă să ne sfideze. Există prea multe exemple recente de comportament rusesc nesăbuit în care, dacă incidentul ar fi fost puţin diferit, consecinţele ar fi putut fi extrem de grave”, a declarat Jones.

Declarațiile au fost făcute publice sâmbătă, 21 noiembrie, pe fondul unor noi incidente de securitate raportate în Europa.

În discursul său, Matthew Jones a făcut referire și la situația din Marea Neagră.

Oficialul a precizat că serviciile britanice urmăresc cu atenție incidentele în care au fost implicate nave comerciale în apele teritoriale ale României.

Potrivit acestuia, seria de scufundări ale unor nave comerciale reprezintă unul dintre evenimentele monitorizate de experții militari britanici.

Jones a menționat aceste incidente alături de alte acțiuni atribuite Rusiei în state europene.

Printre exemplele oferite se numără atacul cu drone de la aeroportul din Leipzig, Germania, produs în luna august.

Generalul britanic l-a descris drept „cel mai flagrant exemplu recent” de comportament periculos atribuit Rusiei.

De asemenea, oficialul a amintit incidentul din septembrie 2022, când o aeronavă britanică de supraveghere RAF Rivet Joint a fost aproape doborâtă deasupra Mării Negre.

Serviciile britanice consideră că asemenea situații demonstrează riscul producerii unor incidente militare neintenționate.

Jones nu a prezentat însă detalii suplimentare despre navele comerciale menționate în legătură cu România.

Avertismentul vine după un incident de securitate înregistrat vineri, 20 noiembrie, în Polonia.

Două rachete rusești și o dronă suspectată a fi de proveniență rusă au căzut pe teritoriul polonez.

Autoritățile de la Varșovia consideră că incidentul ar putea reprezenta o provocare, organizată în contextul unor exerciții militare europene.

La aceste exerciții participă trupe din mai multe state, inclusiv militari britanici.

Pregătirea vizează o posibilă misiune de securitate în Ucraina, după încheierea războiului.

Premierul britanic Andy Burnham a calificat incidentul din Polonia drept „absolut inacceptabil”.

Evenimentul a amplificat îngrijorările privind securitatea statelor membre NATO aflate în apropierea Rusiei și Ucrainei.

Un alt incident invocat în contextul avertismentelor privind Rusia a avut loc în Danemarca.

Autoritățile daneze au anunțat că au dejucat o presupusă tentativă de asasinat asupra unui cetățean americano-ucrainean.

Potrivit informațiilor prezentate, complotul ar fi fost organizat de serviciile de informații ruse.

Ministrul britanic de externe, Ed Miliband, a condamnat tentativa și a transmis un mesaj de solidaritate cu Danemarca.

„Suntem solidari cu Danemarca în faţa acestei tentative de asasinat revoltătoare, care a avut loc pe teritoriul unui aliat NATO. Vom continua să colaborăm cu Danemarca şi cu ceilalţi aliaţi pentru a descuraja şi a contracara încercările statului rus de a submina securitatea noastră colectivă, inclusiv prin ameninţări la adresa unor persoane”, a declarat oficialul britanic.

Matthew Jones a amintit și atacul incendiar asupra unei afaceri ucrainene din estul Londrei, atribuit unor persoane care ar fi acționat cu sprijinul Rusiei.

Generalul a făcut referire și la atacul cu agentul neurotoxic Noviciok, produs în 2018, la Salisbury.

Atacul i-a vizat pe fostul spion rus Serghei Skripal și pe fiica acestuia, Iulia.

Ulterior, Dawn Sturgess a murit după ce a intrat în contact cu substanța toxică aflată într-un flacon de parfum abandonat.

În contextul riscurilor de securitate, autoritățile britanice au subliniat necesitatea consolidării capacității de apărare.

Ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, a declarat că Regatul Unit trebuie să fie pregătit pentru un posibil conflict până în anul 2030.

Matthew Jones a explicat că această pregătire nu reprezintă o estimare privind momentul izbucnirii unui război.

„Aceasta nu este o predicţie cu privire la momentul în care Regatul Unit şi aliaţii săi ar putea fi vizaţi de un atac militar, însă, având în vedere ameninţările existente, o astfel de abordare este pe deplin justificată”, a comentat Jones.

Oficialul a insistat că Marea Britanie nu urmărește o confruntare directă cu Rusia.

În schimb, Londra intenționează să își protejeze securitatea națională și să își respecte angajamentele față de aliații NATO.

„Vreau să subliniez clar că poziţia Regatului Unit este aceea că nu căutăm un conflict sau o confruntare cu Rusia. Însă ne vom apăra cu fermitate securitatea naţională, precum şi pe cea a aliaţilor noştri, ori de câte ori aceasta va fi ameninţată”, a declarat Matthew Jones.

Potrivit generalului britanic, serviciile de informații trebuie să identifice din timp semnalele unei posibile escaladări.

Acesta consideră că monitorizarea activităților militare și a incidentelor de securitate este esențială pentru prevenirea unui conflict.

Avertismentul său vizează în special riscul ca o acțiune agresivă sau o interpretare greșită a unui incident să provoace o confruntare nedorită între Rusia și NATO.