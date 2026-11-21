Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, respinge acuzațiile potrivit cărora reforma legislației electorale ar transforma instituția într-un instrument de control politic. Acesta susține că AEP are dreptul legal de a propune modificări legislative. Printre schimbările pregătite se numără înregistrarea partidelor politice la AEP, în locul instanțelor judecătorești. Proiectul prevede soluționarea cererilor în maximum 30 de zile și posibilitatea contestării deciziilor la Curtea de Apel București.

Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a oferit noi explicații privind reforma legislației electorale și modificarea regulilor de înființare a partidelor politice.

Într-o emisiune difuzată sâmbătă, 21 noiembrie, de Digi24, acesta a răspuns criticilor referitoare la extinderea atribuțiilor instituției.

Țuțuianu susține că schimbările propuse au fost anunțate încă de la preluarea mandatului. Printre obiectivele sale se numără elaborarea unui nou cod electoral și modificarea legislației privind finanțarea partidelor.

De asemenea, președintele AEP urmărește adoptarea unui nou regulament de organizare și funcționare și digitalizarea instituției.

„Reformele pe care le-am anunţat în ultimile 11 luni de zile sunt anunţate şi validate, într-un fel, de Parlament prin votul de învestitură. Vă spun ce scriam atunci (la momentul la care a preluat funcţia de şef al AEP – n.r.). Vreau un nou cod electoral, modificarea legislaţiei privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, un nou Regulament de organizare şi funcţionare, digitalizarea instituţiei, deci lucruri despre care am vorbit permanent în ultimile 11 luni. În al doilea rând, eu mi-am propus să fiu foarte transparent. Cred că niciodată n-a organizat AEP-ul 6-7 conferinţe de presă în 11 luni de zile”, a afirmat Adrian Ţuţuianu.

Acesta consideră că votul primit în Parlament pentru conducerea instituției reprezintă și o susținere a direcțiilor de reformă prezentate.

Totuși, învestirea președintelui AEP nu înseamnă adoptarea automată a proiectelor legislative pe care acesta le propune.

Una dintre cele mai importante modificări propuse vizează procedura de înființare și înregistrare a partidelor politice.

În prezent, înregistrarea acestora este realizată prin intermediul instanțelor judecătorești. Proiectul AEP propune transferarea acestei atribuții către Autoritatea Electorală Permanentă.

Adrian Țuțuianu susține că instituția are competența legală de a elabora proiecte legislative în domeniul electoral.

Potrivit acestuia, proiectele pot fi transmise Guvernului pentru a fi analizate și, eventual, promovate ca inițiative legislative.

„Legat de legea partidelor politice. Prima critică, că AEP-ul n-ar fi îndrituit să promoveze un asemenea proiect, este falsă, pentru că Autoritatea Electorală Permanentă are atributul de a promova proiecte de lege pe care le trimite Guvernului, în vederea însuşirii lor şi promovării ca iniţiative legislative, tot ceea ce ţine de sistemul electoral. Or, partidele politice sunt partea sistemului electoral. Adăugăm şi faptul că avem atributul legal de a controla finanţarea activităţii acestor partide şi campanile electorale, şi adăugăm şi o chestiune de practică: am verificat în ultimii 9 ani de zile, au fost cel puţin 15 iniţiative legislative care privesc partidele politice; pentru fiecare dintre ele, fie Guvernul, fie Camera Deputaţilor, fie Senatul, ne-au cerut puncte de vedere”, a explicat președintele AEP.

Șeful instituției a precizat că propunerea a fost formulată după analizarea mai multor modele de înregistrare a partidelor politice.

Potrivit acestuia, există sisteme în care partidele sunt înregistrate prin hotărâre judecătorească, la un minister sau la o autoritate electorală.

Țuțuianu susține ultima variantă, pe care o consideră potrivită pentru România.

Proiectul prezentat de AEP stabilește și o procedură pentru soluționarea cererilor de înregistrare.

Potrivit explicațiilor oferite de Adrian Țuțuianu, dosarele ar urma să fie analizate de completuri specializate, formate din cinci membri.

Termenul maxim pentru soluționarea unei cereri ar fi de 30 de zile.

Persoanele interesate ar putea consulta cererile de înregistrare și ar avea posibilitatea să intervină în procedură.

În cazul unei decizii contestate, termenul pentru depunerea contestației ar fi de cinci zile.

Ulterior, dosarul ar urma să fie transmis Curții de Apel București, care ar avea la dispoziție 15 zile pentru soluționare.

„Nu există niciun fel de temere din această perspectivă, pentru că procedura pe care o propunem este una transparentă. Orice persoană poate să ia cunoştinţă despre cererea de înregistrare a unui partid politic, orice persoană interesată poate să facă o cerere de intervenţie în cauză. Procedura se desfăşoară cu celeritate în maxim 30 de zile, completuri specializate din 5 membri, am spus noi, în proiectul de lege”, a declarat președintele AEP.

Acesta a explicat că deciziile instituției nu ar urma să fie definitive în lipsa posibilității unui control judiciar.

„Am spus că soluţia trebuie dată în 30 de zile. Mai departe, persoana nemulţumită sau persoanele care contestă înfiinţarea unui partid au dreptul la contestaţie depusă în 5 zile. AEP-ul are obligaţia să transmită instanţei competente, respectiv Curtea de Apel Bucureşti, dosarul cauzei şi Curtea de Apel are un termen de 15 zile pentru soluţionare”, a mai explicat acesta.

Propunerile Autorității Electorale Permanente au generat controverse în spațiul politic.

Printre criticile formulate se numără riscul ca transferarea înregistrării partidelor către AEP să permită exercitarea unei influențe politice asupra procedurii.

Reprezentanți ai PNL și USR au criticat modificările propuse, exprimând îngrijorări privind posibila favorizare a PSD.

Adrian Țuțuianu respinge aceste acuzații și susține că procedura propusă include garanții de transparență și control judiciar.

Reforma legislației partidelor politice a fost pusă anterior în dezbatere publică de Autoritatea Electorală Permanentă.

Proiectul prevede și alte modificări privind organizarea și funcționarea formațiunilor politice.

În prezent, schimbările nu au intrat în vigoare. Pentru aplicarea lor este necesară parcurgerea procedurii legislative.

Până la adoptarea unor noi reglementări, înființarea și înregistrarea partidelor politice continuă să se desfășoare potrivit legislației existente.