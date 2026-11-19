Președintele AUR, George Simion, critică politicile fiscale ale Guvernului Niculescu, pe care îl acuză că favorizează marile interese economice, în timp ce pune presiune asupra micilor antreprenori prin taxe, impozite și reglementări considerate sufocante. Liderul partidului susține că povara fiscală este transferată asupra celor care muncesc și încearcă să își dezvolte propriile afaceri, în timp ce companiile puternice beneficiază de un tratament mai favorabil.

George Simion a criticat inclusiv decizia Guvernului privind eliminarea impozitării pe cifra de afaceri pentru anumite companii. Totodată, acesta a anunțat că AUR are mai multe inițiative legislative în Parlament, care vizează reducerea impozitării dividendelor și modificarea regimului fiscal aplicat contractelor de muncă part-time.

Liderul AUR susține că mediul antreprenorial din România a fost afectat în ultimii ani de decizii guvernamentale pe care le consideră greșite. În opinia sa, autoritățile favorizează interesele celor care dispun de resurse financiare importante, în detrimentul antreprenorilor care încearcă să își mențină și să își dezvolte afacerile.

George Simion a indicat drept exemplu decizia Guvernului Luca Niculescu de a elimina impozitarea pe cifra de afaceri în cazul companiilor care nu plătesc impozit pe profit.

Președintele AUR consideră că această măsură reflectă un tratament fiscal inechitabil și susține că povara bugetară ajunge să fie suportată de antreprenorii care își desfășoară activitatea în mod curent și încearcă să își dezvolte propriile companii. Acesta a criticat și modul în care sunt impozitate veniturile angajaților care lucrează cu timp parțial.

„Am reușit să atragem atenția mediului antreprenorial din România, sufocat la propriu în ultimii ani de decizii aberante ale unor guvernanți care nu știu decât să favorizeze propriile interese și interesele celor care au bani mulți. Vedeți decizia Guvernului Luca Niculescu de a scoate impozitarea pe cifra de afaceri în cazul celor care nu plătesc impozitul pe profit”, a transmis George Simion, potrivit unui comunicat.

George Simion a anunțat că partidul are proiecte legislative depuse în Parlament pentru reducerea impozitării dividendelor și revenirea la un regim de impozitare a salariilor part-time care să țină cont de numărul efectiv de ore lucrate.

Liderul AUR atrage atenția că există numeroși angajați în România care lucrează două sau patru ore pe zi, dar ajung să fie impozitați la nivelul unui program de opt ore.

În opinia sa, această situație reprezintă o povară fiscală nejustificată pentru persoanele care au contracte de muncă cu timp parțial. Simion susține că autoritățile refuză să facă schimbări reale în modul de funcționare a statului și încearcă să obțină bani suplimentari prin taxarea celor care muncesc, în loc să reducă presiunea asupra antreprenorilor și angajaților.

Acesta consideră că statul evită să ia măsuri care să afecteze companiile mari, care au suficientă putere economică, transferând în schimb costurile asupra celor mai vulnerabili participanți la economie.

„Imaginați-vă voi să cu plătiți măcar o lună dările la stat. Vreau să vă zic că avem niște obiective, avem și proiecte de lege în acest sens în Parlament, de reducere a impozitării pe dividende și de revenire la impozitarea salariilor part-time. Pentru că sunt mulți oameni în țara noastră care lucrează două ore, patru ore și sunt taxați la nivel de opt ore, doar pentru că acești birocrați, care refuză să facă schimbări reale în felul în care funcționează statul, au nevoie de bani. Și nu o să ia de la cei mari, care au putere, o să ia de la voi”, subliniază Simion.

Președintele AUR l-a acuzat pe Nicușor Dan că a blocat o inițiativă legislativă a partidului care ar fi permis companiilor să distribuie angajaților, fără impozitare, 15% din profitul firmei.

Potrivit lui George Simion, măsura urmărea să ofere un sprijin suplimentar mediului antreprenorial și angajaților care contribuie la obținerea profitului unei companii.

Liderul AUR susține că legea a fost întoarsă de Nicușor Dan, ceea ce ar fi împiedicat aplicarea prevederilor care puteau reprezenta un sprijin pentru firme și salariați.

În același context, Simion și-a exprimat îngrijorarea că ar putea fi blocată și inițiativa referitoare la majorarea pragului pentru plățile în numerar.

Acesta a criticat modul în care sunt luate deciziile privind funcționarea companiilor și a susținut că reprezentanții autorităților nu înțeleg suficient realitățile cu care se confruntă antreprenorii în activitatea de zi cu zi.

„Noi am mai reușit să mai trecem o lege care a dat o gură de oxigen, sau trebuia să dea o gură de oxigen mediului antreprenorial: să poți da fără impozitare 15% din profit către angajații care participă la acel profit. A întors-o Nicușor. Sper să nu întoarcă și această lege legată de pragul pentru numerar. Sunt în stare. I-ați văzut că nu au nici cea mai mică idee despre cum funcționează lucrurile în viața reală, despre cum funcționează o firmă”, a explicat liderul AUR.

Liderul AUR consideră că obiectivele economice ale partidului ar putea fi puse în practică prin colaborări parlamentare cu alte formațiuni politice, însă se îndoiește că acestea vor fi adoptate fără presiunea exercitată de AUR și fără participarea partidului la guvernare.

George Simion a menționat posibilitatea colaborării cu PNL și USR, despre care spune că, cel puțin la nivel teoretic, susțin reducerea taxării muncii și relaxarea condițiilor pentru întreprinderile mici și mijlocii.

În practică, însă, liderul AUR consideră că aceste partide au o abordare diferită de principiile pe care le promovează și le acuză că atacă libertățile fundamentale.

Simion a amintit și posibilitatea colaborării cu alte formațiuni parlamentare, precum PSD, pentru promovarea proiectelor economice ale AUR.

Cu toate acestea, președintele partidului consideră că măsurile importante pe care le propune nu vor putea fi adoptate fără implicarea directă a formațiunii sale în actul guvernării.

„Lucrurile astea o să încercăm să le facem fie cu PNL-ul și cu USR-ul, care teoretic sunt pentru o taxare mai mică a muncii și pentru relaxarea condițiilor pentru IMM-uri, dar în practică vedeți că sunt partide liberticide, care atacă libertățile fundamentale, sau cu ceilalți din Parlament, gen PSD. Dar mă îndoiesc că aceste obiective importante vor reuși să treacă fără presiune din partea noastră și fără ca noi să fim la guvernare”, a declarat acesta.

George Simion a explicat și filosofia economică pe care AUR susține că o are în vedere în planul său de guvernare. Potrivit acestuia, pentru a sprijini antreprenorii, statul trebuie să le simplifice activitatea, să reducă birocrația și să elimine reglementările care îngreunează funcționarea companiilor.

Liderul AUR a criticat argumentele folosite împotriva majorării pragului pentru plățile în numerar, făcând referire la riscul utilizării unor cutii de pantofi pentru păstrarea banilor.

În opinia sa, astfel de argumente nu demonstrează că majorarea limitei pentru numerar ar favoriza practicile respective. Simion a amintit că perioadele în care au prosperat asemenea practici au coincis și cu perioade în care actualii critici ai măsurii s-au aflat la guvernare, fără ca pragul de 5.000 să le fi împiedicat dezvoltarea.

Președintele AUR consideră că dezbaterea privind numerarul ar trebui să țină cont de modul în care funcționează efectiv afacerile și de nevoile antreprenorilor.