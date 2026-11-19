Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat mobilizarea tuturor structurilor județene pentru vaccinarea oilor și caprelor împotriva variolei. Campania este obligatorie și gratuită pentru crescătorii de animale. Autoritățile precizează că vaccinarea nu impune restricții privind consumul de lapte și carne și reprezintă o condiție importantă pentru reluarea exporturilor.

Președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, a convocat joi, 19 noiembrie, o videoconferință cu reprezentanții tuturor direcțiilor sanitare veterinare județene.

Întâlnirea a avut ca obiectiv evaluarea campaniei naționale de vaccinare împotriva variolei ovine și caprine.

La discuții au participat și cei doi vicepreședinți ai instituției, Ioan Oleleu și Csutak Laszlo Nagy.

Conducerea ANSVSA a analizat ritmul vaccinării și modul în care sunt coordonate activitățile desfășurate în teritoriu.

„În contextul derulării acțiunii naționale de imunizare, președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), dr. Alexandru Nicolae Bociu, alături de cei doi vicepreședinți ai instituției, dr. Ioan Oleleu și dr. Csutak Laszlo Nagy, a discutat astăzi cu reprezentanții tuturor Direcțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) din țară pentru a evalua ritmul campaniei și a asigura o coordonare unitară la nivel național”, a transmis instituția.

Autoritățile consideră că vaccinarea este esențială pentru protejarea efectivelor de animale și limitarea răspândirii virusului.

Măsura urmărește și protejarea sectorului ovin și caprin din România.

ANSVSA a transmis un mesaj direct crescătorilor de animale privind condițiile campaniei.

Potrivit instituției, vaccinarea este gratuită în proporție de 100% și obligatorie.

De asemenea, autoritățile precizează că vaccinul utilizat are un timp de așteptare de zero zile.

Acest lucru înseamnă că, potrivit informațiilor comunicate de ANSVSA, laptele și carnea pot fi consumate fără restricții suplimentare generate de vaccinare.

„Reamintim crescătorilor de animale: Vaccinarea este 100% gratuită, obligatorie, are timp de așteptare zero (laptele și carnea pot fi consumate fără restricții) și reprezintă condiția esențială pentru protejarea fermelor și reluarea exporturilor”, a transmis autoritatea.

Instituția a mulțumit medicilor veterinari și fermierilor pentru colaborarea în desfășurarea campaniei.

Conducerea ANSVSA a cerut tuturor structurilor teritoriale să respecte riguros graficele de vaccinare.

Medicii veterinari și echipele implicate în teren trebuie să asigure desfășurarea campaniei fără întârzieri.

Monitorizarea la nivel național va fi realizată zilnic prin intermediul Unității Operaționale Centrale (UOC).

Această structură coordonează activitățile în situații de urgență epidemiologică și centralizează datele transmise din teritoriu.

Totodată, UOC urmărește stocurile disponibile și distribuția dozelor de vaccin către structurile județene.

ANSVSA va organiza și videoconferințe săptămânale pentru evaluarea progresului.

În cadrul acestora, situația vaccinării va fi analizată separat pentru fiecare județ.

Scopul este identificarea rapidă a eventualelor întârzieri și aplicarea măsurilor necesare pentru continuarea campaniei.

În cadrul videoconferinței au fost discutate și dificultățile întâmpinate de echipele veterinare în primele zile ale vaccinării.

Reprezentanții ANSVSA și ai direcțiilor județene au analizat problemele semnalate și soluțiile pentru evitarea blocajelor.

Conducerea instituției a solicitat mobilizare maximă și responsabilitate din partea tuturor celor implicați.

Respectarea programelor de vaccinare este considerată o prioritate pentru limitarea răspândirii variolei ovine și caprine.

Autoritatea urmărește desfășurarea unitară a campaniei în toate județele și utilizarea corespunzătoare a dozelor disponibile.

Campania națională va fi monitorizată și la nivel european.

ANSVSA a anunțat că va transmite periodic Comisiei Europene informații privind evoluția vaccinării și rezultatele obținute.

Raportările vor include datele centralizate de structurile sanitare veterinare din teritoriu.

Potrivit instituției, această procedură urmărește să demonstreze că România aplică măsuri riguroase pentru controlul bolii.

Protejarea fermelor și reluarea exporturilor reprezintă două dintre obiectivele principale ale campaniei.

Autoritățile subliniază că implicarea crescătorilor de animale și colaborarea cu medicii veterinari sunt esențiale pentru desfășurarea vaccinării la nivel național.