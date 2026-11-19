UniCredit și Guvernul Germaniei au ajuns, joi, la un acord privind preluarea Commerzbank, după doi ani de negocieri și tensiuni. Înțelegerea stabilește condițiile privind păstrarea sediului central la Frankfurt, protejarea locurilor de muncă și finanțarea firmelor germane, în timp ce banca italiană pregătește preluarea controlului deplin.

UniCredit și Guvernul Germaniei au anunțat, joi, că au ajuns la un acord privind condițiile în care banca italiană ar putea prelua rivala germană Commerzbank. Înțelegerea reprezintă un pas important în procesul de negociere a unei fuziuni controversate, care a întâmpinat opoziție în Germania.

Într-o scrisoare adresată ministrului de Finanțe din Germania, Lars Klingbeil, directoarea executivă a UniCredit, Andrea Orcel, a precizat că cele două părți au ajuns la un numitor comun în urma unor discuții constructive. Documentul prezintă și o serie de angajamente asumate de banca italiană în eventualitatea preluării.

Printre acestea se numără menținerea sediului central al Commerzbank în Frankfurt, unul dintre principalele centre financiare ale Europei, precum și continuarea sprijinului pentru Mittelstand, sectorul german format din întreprinderi mici și mijlocii. Commerzbank este un finanțator important al acestor companii, atât pe piața internă, cât și în străinătate, iar o eventuală preluare de către UniCredit a generat temeri privind menținerea finanțării acestora.

UniCredit s-a angajat să colaboreze activ cu reprezentanții angajaților și să poarte discuții privind protejarea locurilor de muncă, potrivit scrisorii transmise ministrului de Finanțe din Germania.

Anterior, banca italiană anunțase că intenționează să elimine mii de posturi la Commerzbank în cazul în care va prelua controlul instituției de credit. Aceste reduceri s-ar adăuga disponibilizărilor importante anunțate recent chiar de banca germană.

Guvernul Germaniei deține în prezent aproximativ 12% din acțiunile Commerzbank, participație rămasă în urma planului de salvare a instituției de credit din timpul crizei financiare.

Ministrul german de Finanțe, Lars Klingbeil, a precizat că angajamentele asumate de UniCredit răspund principalelor preocupări ale Guvernului Federal. Oficialul german a anunțat că executivul susține accelerarea procesului de preluare și asigurarea unei tranziții ordonate a controlului asupra Commerzbank.

La rândul său, Commerzbank a salutat angajamentul potrivit căruia deciziile strategice privind activitatea băncii vor continua să fie luate în Germania.

Luni, Uniunea Europeană a aprobat preluarea, apreciind că fuziunea va consolida sectorul bancar european și îi va permite să concureze mai eficient cu instituțiile de credit americane.

UniCredit speră să obțină în această lună ultimele aprobări din partea autorităților de reglementare, înainte de a prelua controlul deplin asupra băncii germane. Instituția italiană încearcă de doi ani să preia Commerzbank, a doua cea mai mare bancă din Germania, evaluată la 41 de miliarde de euro. Tranzacția ar putea deveni una dintre cele mai importante fuziuni bancare transfrontaliere din Europa din ultimii ani.

Inițial, Commerzbank și Guvernul Germaniei s-au opus tranzacției, invocând prețul considerat prea scăzut al acțiunilor, precum și abordarea agresivă a UniCredit, care a generat îngrijorări în rândul oficialilor germani. Între timp, după ce banca italiană a acumulat o participație de aproape 50% la Commerzbank, atenția conducerii instituției germane și a autorităților de la Berlin s-a mutat asupra obținerii celor mai favorabile condiții posibile în cadrul preluării.