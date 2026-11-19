Uniunea Europeană (UE) amână până în anul 2029 aplicarea obligațiilor privind monitorizarea emisiilor de metan pentru importatorii de petrol, gaze naturale și cărbune. Decizia a fost luată de Consiliul UE și Parlamentul European, pe fondul presiunilor Statelor Unite ale Americii și Qatarului, dar și al dificultăților de aprovizionare generate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Uniunea Europeană (UE) a decis să amâne cu doi ani aplicarea unor obligații privind monitorizarea și raportarea emisiilor de metan pentru importatorii de petrol, gaze naturale și cărbune. Acordul provizoriu a fost încheiat între Consiliul UE și Parlamentul European, pe fondul tensiunilor de pe piețele energetice, al dificultăților de aprovizionare și al presiunilor exercitate de Statele Unite ale Americii și Qatar.

Potrivit înțelegerii, obligațiile de monitorizare, raportare și verificare a emisiilor de metan pentru importatorii de gaze naturale, petrol brut și cărbune vor deveni aplicabile de la 1 ianuarie 2029, în loc de 1 ianuarie 2027.

Raportarea intensității emisiilor de metan, atât pentru importatori, cât și pentru producătorii din Uniunea Europeană, va fi amânată până la 5 august 2030, față de termenul inițial de 5 august 2028. Începând de atunci, furnizorii și cumpărătorii vor trebui să raporteze intensitatea emisiilor de metan asociate combustibililor fosili introduși pe piața europeană.

Parlamentul European a justificat amânarea prin dificultățile de aprovizionare generate de conflictul din Orientul Mijlociu, care a amplificat tensiunile de pe piețele energetice și a dus la creșterea prețurilor. Instituția a avertizat că importatorii au semnalat riscul de a nu putea asigura cantitățile de combustibili deja contractate în actualul context internațional.

Regulamentul privind metanul a reprezentat o sursă de tensiune în relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană și principalii săi furnizori de energie, inclusiv SUA și Qatar. Cele două state au avertizat în repetate rânduri că respectarea cerințelor europene ar putea afecta exporturile de petrol și gaze către piața comunitară.

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a susținut că este practic imposibilă urmărirea fiecărei molecule de hidrocarburi pentru determinarea intensității emisiilor de metan. În iunie, acesta și omologul său din Qatar, Saad al-Kaabi, au transmis Parlamentului European o scrisoare comună în care au avertizat că nu există o modalitate viabilă de respectare a regulamentului în forma prevăzută.

Cei doi oficiali au atras atenția că dificultățile de conformare ar putea descuraja atât exportatorii, cât și importatorii să încheie contracte comerciale, deoarece niciuna dintre părți nu ar dori să își asume riscul încălcării legislației europene.

„Nu există o modalitate viabilă de a respecta acest regulament. Întrucât respectarea legislației este un aspect esențial, atât exportatorii, cât și importatorii nu sunt dispuși să încheie înțelegeri contractuale care, în mod deliberat, ar încălca legislația UE”, a declarat Wright.

Instituțiile europene au convenit că statele din afara UE, producătorii, importatorii, operatorii și comercianții au nevoie de timp suplimentar pentru a se adapta noilor cerințe și pentru a dezvolta instrumentele necesare aplicării acestora.

Totodată, Comisia Europeană va trebui să evalueze, până la 1 ianuarie 2028, modul în care este implementată legislația privind metanul. Analiza va viza inclusiv disponibilitatea unui număr suficient de verificatori independenți și eventualele efecte ale regulamentului asupra securității aprovizionării cu energie.

Acordul încheiat de Consiliul UE și Parlamentul European are caracter provizoriu și trebuie aprobat oficial de cele două instituții. Obiectivul este ca modificările legislative să intre în vigoare înainte de sfârșitul anului.

Regulamentul european privind metanul a fost adoptat în mai 2024 și a intrat în vigoare în august același an. Acesta stabilește cerințe de măsurare, raportare și verificare a emisiilor în sectorul energetic, urmărind reducerea emisiilor de metan atât pe teritoriul Uniunii Europene, cât și în țările din afara blocului comunitar care exportă combustibili fosili către piața europeană.

Metanul este responsabil pentru aproximativ 30% din încălzirea globală, potrivit Consiliului UE.