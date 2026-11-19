Președintele Nicușor Dan a avertizat joi, 19 noiembrie, că atacurile cu drone și loviturile asupra navelor agravează situația de securitate din Marea Neagră. Șeful statului a vorbit și despre presiunea asupra infrastructurii critice din regiune, inclusiv asupra proiectului de gaze Neptun Deep. Mesajul a fost transmis la Bucharest Forum și reluat într-o postare pe Facebook.

Nicușor Dan a spus că securitatea europeană este amenințată pe întregul flanc estic. În Marea Neagră, președintele a invocat atât atacurile care au afectat navele și echipajele lor, cât și riscurile pentru infrastructura energetică.

„Din păcate, Marea Neagră este în prezent sub un asalt puternic. Sunt atacuri cu drone, nave care au fost lovite şi marinari care şi-au pierdut viața, dar există și o presiune pe infrastructura critică, inclusiv Neptun Deep”, a scris președintele.

La forum, Nicușor Dan a spus că începerea exploatării Neptun Deep în 2027 este importantă pentru rolul României în securitatea energetică a regiunii. OMV Petrom și Romgaz estimează că primele gaze din proiect vor intra în sistemul național de transport în prima jumătate a anului 2027.

Președintele a susținut că societățile occidentale trebuie să înțeleagă mai bine amploarea amenințărilor hibride. În opinia sa, păstrarea direcției prooccidentale și a valorilor pe care aceasta se bazează depinde și de implicarea cetățenilor.

„Cred că societatea nu interiorizează suficient momentul pe care îl trăim și faptul că avem un război hibrid în curs. Europa este acum sub atac hibrid. Și tocmai de aceea este important să discutăm și să vedem cum putem să convingem cetățenii că direcția și valorile occidentale nu sunt ceva garantat și că este nevoie de un efort al societății într-un astfel de context ca ele să fie păstrate”, a transmis Nicușor Dan.

Șeful statului a subliniat că România participă la deciziile importante din NATO, Uniunea Europeană și ONU. El a spus că țara va continua să găzduiască reuniuni și să participe la discuțiile internaționale privind securitatea flancului estic.

Nicușor Dan a spus că România își întărește capacitatea de răspuns și își coordonează acțiunile cu partenerii. El a legat această abordare de conceptul de „independență solidară” din Strategia Națională de Apărare. În privința conectivității, președintele a indicat legăturile rutiere, feroviare și energetice.

„Sunt trei lucruri concrete pe care le facem cu prioritate: investim în apărare, aliniați cu obiectivele stabilite la Summitul NATO de la Haga, ne consolidăm independența energetică și întărim conectivitatea strategică. În acest fel, asigurăm reziliența pentru regiune, inclusiv pentru Ucraina și Republica Moldova”, a scris șeful statului.

Președintele a reafirmat cei trei piloni ai politicii externe a României: NATO, Uniunea Europeană și Parteneriatul Strategic cu Statele Unite. În opinia sa, investițiile europene în apărare pot consolida și parteneriatul cu Washingtonul.

Cea de-a 15-a ediție a Bucharest Forum are loc pe 19 și 20 noiembrie, la Palatul Parlamentului. Institutul Aspen România și German Marshall Fund organizează reuniunea sub tema „On the Edge of Realignment”.