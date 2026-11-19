Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a cerut măsuri pentru securizarea proiectului Neptun Deep din Marea Neagră. La Bucharest Forum, el a vorbit și despre întâlnirea dintre Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping. În acest context, Grindeanu a spus că România trebuie să își apere interesele și să își consolideze poziția prin proiecte proprii.

Sorin Grindeanu a declarat joi, 19 noiembrie, la cea de-a 15-a ediție a Bucharest Forum, că România trebuie să își protejeze resursele energetice din Marea Neagră. El a spus că măsurile de securizare a zonei în care se află proiectul Neptun Deep țin de Guvern și de Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

„Am spus că nu putem să ne dezvoltăm doar din inerţie. Doar pentru că suntem membri ai Uniunii Europene, sau că suntem membri NATO sau că avem un parteneriat strategic nu ajunge şi atunci trebuie să ieşim din această inerţie. În primul rând trebuie să securizăm ceea ce avem şi aici m-am referit la Marea Neagră, la Neptun Deep”, a afirmat liderul PSD.

OMV Petrom și Romgaz estimează că primele gaze din Neptun Deep vor intra în sistemul național de transport în prima jumătate a anului 2027. Potrivit OMV Petrom, exploatarea zăcămintelor ar urma să facă din România cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană.

Liderul PSD a comentat și reuniunea dintre Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping, organizată în marja summitului APEC din China. Grindeanu a spus că discuțiile dintre cei trei lideri privesc securitatea, influența și relațiile economice.

„Cred că trăim unul din acele momente în care lumea se schimbă în jurul nostru mai repede decât se schimbă regulile după care am învăţat să o înţelegem. Chiar în aceste ore, în aceste zile, atenţia mondială este îndreptată către întâlnirea dintre Donald Trump, Putin şi Xi Jinping, o întâlnire care, indiferent de rezultatele sale imediate, are o semnificaţie aparte. Şi anume, pare că marile puteri discută despre viitorul ordinii internaţionale, despre securitate, despre influenţă şi mai ales despre raporturi economice, iar pentru ţările aflate la intersecţia acestor interese, precum România, întrebarea este foarte simplă: vom fi doar spectatori ai acestei reaşezări sau vom şti să ne apărăm interesele şi să ne construim propriul rol în această nouă realitate?”, a afirmat Sorin Grindeanu.

El a spus că România are ocazia să își consolideze rolul în regiune prin construirea și conectarea coridoarelor care o traversează.

„Eu cred că România are o oportunitate uriaşă, dar trebuie să ne schimbăm un pic mentalitatea şi să renunţăm la acea comoditate poate, călduţă de foarte multe ori, conform căreia simpla apartenenţă la Uniunea Europeană şi poziţia noastră geostrategică ne garantează automat relevanţa. Eu cred şi noi credem că trebuie să ne câştigăm singuri locul la masă. România nu trebuie să fie doar o ţară traversată de coridoare. Trebuie să fim o ţară care le construieşte şi care le conectează”, a mai declarat liderul PSD.

Grindeanu a vorbit și despre investițiile de după încheierea Planului Național de Redresare și Reziliență. El a spus că România trebuie să găsească alte surse de finanțare „care să ajute la dezvoltare şi securitate”.