Președintele Nicușor Dan spune că România ar trebui să concentreze fondurile europene din perioada 2028–2034 pe proiecte prioritare, bine definite. El a comparat numărul mare de proiecte gestionate de România prin PNRR cu cel al Irlandei. În opinia sa, un număr mai mic de proiecte ar reduce efortul administrativ.

Șeful statului a vorbit joi, 19 noiembrie, la cea de-a doua ediție a Summitului pentru Guvernanță Digitală, organizat de Edge Institute. El a fost întrebat ce ar trebui să pregătească România de pe acum pentru a folosi mai bine fondurile din următorul buget al Uniunii Europene.

„Cred că noi ne tot maturizăm ca societate, ca administraţie. Vă dau un exemplu. În PNRR România a avut 20.000 de proiecte, între 20.000 şi 30.000, şi Irlanda a avut şapte. Cred că e mai bine să ai şapte decât 20.000, pentru că efortul tău de gestiune este mult mai mic. Deci, în primul rând, trebuie să ne ducem să… trebuie ca banii europeni pe care o să-i avem în 2028-2034 trebuie să îi ducem cu adevărat pe proiecte esenţiale, care să fie bine definite şi să răspundă unor nevoi esenţiale pe care le avem. Asta e primul lucru”, a afirmat Nicușor Dan, potrivit News.ro.

Președintele a spus că alegerea proiectelor trebuie să facă parte dintr-o strategie. România trebuie să stabilească din timp ce vrea să finanțeze și să se asigure că poate atrage fondurile în termenele propuse.

„Trebuie să avem între noi discuţiile structurate, subsumate acelei strategii pe care n-o aveam şi de care vorbeam, astfel încât să fim siguri că banii pe care o să-i avem cu termenele pe care ni le propunem o să reuşim să-i atragem. Deci din nou e nevoie de discuţii structurate între noi”, a subliniat președintele.

Nicușor Dan a spus că digitalizarea este un domeniu în care administrația și mediul privat au disponibilitatea de a lucra împreună. În opinia sa, următorul pas este ca cele două părți să își coordoneze eforturile.

„Eu cred că sunt multe zone în statul român în care există diferenţe de viziune între administraţie şi, să le spunem, zone profesionale sau chiar zone de interes. Dar aici, pe digital, eu cred că nu există niciun alt fel de conflict. Deci există voinţă şi de la stat şi de la privat. Numai că, din nou, trebuie să vedem cum reuşim să punem energiile împreună”, a mai transmis Nicușor Dan.

Întrebat în ce etapă a maturizării se află societatea românească, președintele a răspuns: „Adolescenţă. E mai bine decât pubertate”.