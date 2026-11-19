România are nevoie de mai mulți investitori pe piața de capital și de mai multe companii care își finanțează dezvoltarea prin bursă, spune Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). El a arătat că fondurile de pensii private pot susține investițiile pe termen lung. Șeful ASF a vorbit și despre nevoia unor asigurări mai accesibile și despre modul în care inteligența artificială va schimba supravegherea piețelor financiare.

Alexandru Petrescu a vorbit joi, 19 noiembrie, la București, la conferința „Piețele Financiare 2030”, organizată de Institutul de Studii Financiare și ASF. El a invocat raportul Draghi, care estimează că Uniunea Europeană are nevoie de investiții suplimentare de 750–800 de miliarde de euro pe an până în 2030. Pentru a susține acest efort, ponderea investițiilor totale în PIB-ul UE ar trebui să urce cu aproximativ cinci puncte procentuale.

În Europa există economii private importante, însă multe companii inovatoare întâmpină dificultăți când caută capital pentru dezvoltare, a arătat Petrescu. În opinia sa, România are deja o piață de capital care și-a consolidat poziția internațională. Următorul pas este ca mai multe firme să folosească bursa pentru a se finanța.

„Una dintre marile mize ale deceniului următor va fi capacitatea Europei de a transforma economisirea în investiții, iar investițiile în competitivitate. Pentru România, această provocare reprezintă și o oportunitate”, a declarat președintele ASF.

Petrescu a explicat că fondurile de pensii private administrează resurse care pot fi investite pe perioade lungi. Tranzacțiile bursiere pot avea loc în fracțiuni de secundă, în timp ce proiectele de dezvoltare și economiile pentru pensie se întind pe decenii.

„Un sistem financiar matur trebuie să știe să administreze aceste orizonturi diferite de timp și să protejeze valoarea pe termen lung”, a spus președintele ASF.

Președintele ASF a arătat că schimbările climatice, riscurile cibernetice și transformările demografice schimbă nevoile de protecție ale populației și ale companiilor. În aceste condiții, el consideră că extinderea pieței asigurărilor trebuie să fie o prioritate pentru România.

„Pentru România, extinderea protecției prin asigurări trebuie să reprezinte o prioritate, inclusiv prin produse mai accesibile și o relație mai transparentă între industrie și consumatori”, a declarat Petrescu.

Inteligența artificială, tokenizarea activelor și automatizarea vor schimba modul în care sunt evaluate riscurile și sunt administrate investițiile, consideră Alexandru Petrescu. El a spus că autoritățile vor avea nevoie de oameni pregătiți să analizeze datele și să verifice cum funcționează algoritmii folosiți în serviciile financiare.

„Într-un sistem financiar în care tot mai multe decizii sunt asistate sau generate de algoritmi, trebuie să putem înțelege logica acestor decizii, să identificăm vulnerabilitățile și să stabilim responsabilitățile”, a afirmat președintele ASF.

Petrescu a subliniat și rolul cercetării, al pregătirii profesionale și al educației financiare. În perspectiva anului 2030, el consideră că dezvoltarea piețelor financiare trebuie să ajute companiile românești să atragă capital și să concureze pe piețele europene și internaționale.