Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), a participat la o discuție privind diversificarea investițiilor fondurilor de pensii private. Inițiativa RoBOOST urmărește direcționarea capitalului pe termen lung către companiile românești. Proiectul ar putea deschide noi surse de finanțare pentru IMM-uri, antreprenoriat și infrastructură, cu respectarea regulilor de prudență și protejarea participanților la sistemul de pensii.

Miercuri, 18 noiembrie, Alexandru Petrescu a anunțat că a participat, alături de Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, și reprezentanții ministerului, la o discuție despre dezvoltarea investițiilor fondurilor de pensii în clase alternative de active.

Discuțiile au avut loc în parteneriat cu Fondul European de Investiții (EIF) și au vizat demersul RoBOOST. Acesta este propus în colaborare cu Banca de Investiții și Dezvoltare și Fondul European de Investiții.

Inițiativa urmărește mobilizarea capitalului pe termen lung către companiile românești. Investițiile ar urma să vizeze mai multe categorii de active, printre care venture capital, private equity, private credit și infrastructură.

Potrivit lui Alexandru Petrescu, obiectivele RoBOOST depășesc simpla diversificare a portofoliilor fondurilor de pensii.

Demersul urmărește crearea unor noi canale de finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii, precum și pentru companiile de talie medie.

Totodată, inițiativa ar putea contribui la susținerea antreprenoriatului și inovării. Un alt obiectiv îl reprezintă dezvoltarea administratorilor locali de fonduri.

Proiectul vizează și atragerea capitalului privat și instituțional către economia românească. Astfel, economiile acumulate pe termen lung ar putea fi direcționate către investiții în companii și proiecte din economia reală.

Președintele ASF a subliniat că fondurile de pensii private constituie unul dintre cele mai importante rezervoare de capital pe termen lung ale României.

Conectarea acestui capital la oportunitățile investiționale din economia reală ar putea produce un efect de multiplicare. Beneficiile ar viza atât dezvoltarea companiilor, cât și consolidarea pieței de capital.

În acest context, diversificarea investițiilor trebuie realizată în condiții de responsabilitate și prudență. ASF susține dezvoltarea unui ecosistem investițional diversificat, bazat pe reguli clare, transparență și guvernanță solidă.

Alexandru Petrescu a precizat că dezvoltarea investițiilor alternative trebuie însoțită de o administrare riguroasă a riscurilor.

Autoritatea consideră că diversificarea portofoliilor nu trebuie să afecteze interesele participanților la sistemul de pensii. Protejarea acestora trebuie să rămână o prioritate în procesul de dezvoltare a noilor oportunități investiționale.

Președintele ASF a arătat că România are nevoie de capital autohton pentru finanțarea propriei dezvoltări. În opinia sa, valorificarea economisirii pe termen lung, cu respectarea principiilor de prudență și responsabilitate, poate deveni un motor important al acestei transformări.