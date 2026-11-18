Cătălin Predoiu susține că România trebuie să recupereze timpul pierdut în dezvoltarea componentei economice a Parteneriatului Strategic cu Statele Unite. Fostul ministru al Internelor și al Justiției consideră că discursul secretarului de stat american Marco Rubio confirmă schimbarea politicii externe a Washingtonului. El critică lipsa proiectelor economice strategice și avertizează că relația bilaterală trebuie susținută prin investiții americane concrete.

Cătălin Predoiu a comentat discursul recent al secretarului de stat american Marco Rubio, pe care îl consideră unul cu implicații importante asupra politicii externe și interne a administrației de la Washington.

În opinia sa, mesajul transmis de oficialul american nu ar trebui să surprindă România sau celelalte state europene. Acesta reflectă adaptarea politicii externe americane la transformările geopolitice produse în ultimii 10-15 ani.

Printre factorii care au determinat această schimbare, Predoiu enumeră consolidarea Chinei ca principal competitor al Statelor Unite. El consideră că Beijingul reprezintă primul adversar din istorie capabil să pună probleme reale hegemoniei americane.

Fostul premier amintește și războiul din Ucraina, precum și diminuarea competitivității Europei în domeniile industrial, tehnologic și militar.

O altă problemă importantă este reprezentată de Iran și de posibilitatea ca această țară să devină o putere nucleară. Potrivit lui Predoiu, o asemenea evoluție ar putea avea consecințe majore asupra Orientului Mijlociu și asupra securității Israelului, partener strategic al Washingtonului.

Schimbările externe sunt însoțite de dificultăți interne pentru Statele Unite. Predoiu menționează necesitatea modernizării infrastructurii critice, refacerii capacităților industriale și menținerii poziției de lider în tehnologiile civile, militare și spațiale.

În același timp, administrația americană trebuie să gestioneze fracturile și tensiunile sociale interne. Toate aceste evoluții au contribuit, în opinia sa, la reconfigurarea fundamentelor politicii externe promovate de administrația Trump.

Cătălin Predoiu susține că modificarea abordării americane putea fi anticipată încă din perioada campaniei electorale a lui Donald Trump.

Discursurile candidatului republican, precum și politicile anunțate și aplicate de administrația SUA începând din 2025 ar fi oferit suficiente indicii despre noua direcție.

Fostul premier consideră că politicienii români ar fi trebuit să analizeze mai atent aceste semnale și să mențină contacte permanente cu reprezentanții establishmentului politic american.

El face referire atât la politicienii republicani, cât și la cei democrați, subliniind importanța dialogului bipartizan la Washington.

Potrivit acestuia, o asemenea abordare ar fi permis identificarea mai devreme a unei direcții concrete pentru protejarea intereselor României.

Mai exact, țara noastră ar fi trebuit să accelereze atragerea investițiilor americane, atât private, cât și publice. Predoiu consideră că dezvoltarea unor proiecte economice strategice pe teritoriul României putea consolida poziția țării în contextul schimbărilor geopolitice.

Cătălin Predoiu afirmă că guvernul anterior nu a acordat suficientă importanță componentei economice a Parteneriatului Strategic cu Statele Unite.

În opinia sa, obiectivul atragerii investițiilor americane nu a reprezentat o prioritate reală, dincolo de declarațiile publice și de inițiativele individuale ale unor miniștri.

Ca argument, acesta indică stagnarea majorității proiectelor bilaterale, inclusiv a celor din domeniul nuclear și din industria de apărare.

Predoiu susține că autoritățile române nu au reușit să construiască un portofoliu coerent de proiecte strategice. De asemenea, acestea nu ar fi organizat discuții suficient de structurate cu administrația americană și cu investitorii instituționali din Statele Unite.

Fostul ministru consideră că această lipsă de acțiune a reprezentat o eroare strategică, cu implicații directe asupra securității naționale.

El face referire și la întâlnirea programată la Shenzhen, despre care afirmă că ar fi generat mai puține emoții dacă România ar fi atras investiții americane de ordinul zecilor de miliarde de dolari în ultimii doi ani.

În acest context, Predoiu compară evoluția României cu cea a Poloniei și Bulgariei, despre care spune că au făcut progrese în atragerea investițiilor în aceeași perioadă.

Acesta consideră că România dispune de un potențial comparabil cu cel al Poloniei, însă problema a fost valorificarea insuficientă a acestuia.

Cătălin Predoiu precizează că dezvoltarea relațiilor economice cu Statele Unite trebuie privită prin prisma intereselor naționale, nu a simpatiilor pentru administrația unui alt stat.

El consideră că România are nevoie de instrumente economice de protecție, pe lângă garanțiile militare existente.

În acest sens, Predoiu folosește conceptul de „scut economic”, construit prin investiții de ordinul zecilor de miliarde de dolari în economia reală.

Argumentul său este că infrastructura militară poate fi retrasă sau demontată într-un interval relativ scurt. În schimb, investițiile industriale și economice nu pot fi mutate la fel de ușor.

Companiile și investitorii care aduc capital important într-o țară au propriile interese economice în menținerea stabilității și securității acesteia.

Predoiu consideră că asemenea interese pot contribui inclusiv la menținerea angajamentelor militare americane.

Referindu-se la relația bilaterală, acesta susține că un parteneriat economic solid ar putea consolida și componenta de securitate, inclusiv prezența militară americană.

Cătălin Predoiu apreciază că Administrația Prezidențială a depus eforturi importante în 2025 și 2026 pentru securizarea relației României cu Statele Unite.

El consideră că aceste demersuri au fost realizate pe mai multe paliere, în contextul schimbării de paradigmă din politica americană.

Predoiu avansează două posibile explicații pentru implicarea Președinției. Aceasta ar fi putut observa deficiențele strategice ale guvernului anterior sau ar fi putut exista o împărțire a responsabilităților între instituțiile statului.

Totuși, el subliniază că eforturile Administrației Prezidențiale nu pot produce rezultatele dorite fără implicarea concretă a Guvernului.

În opinia sa, consolidarea relației cu Washingtonul trebuie susținută prin proiecte economice realizabile, nu doar prin demersuri diplomatice.

În concluziile sale, Cătălin Predoiu critică abordările politice și diplomatice care continuă să trateze relația cu Statele Unite prin formule considerate depășite de realitățile actuale.

Acesta respinge ideea că vechiul model de cooperare va continua automat, în condițiile în care Washingtonul ar fi așteptat până acum o împărțire mai echilibrată a responsabilităților.

Potrivit fostului ministrul liberal, administrația americană solicită aliaților europeni eforturi proprii în domeniul apărării, dezvoltării tehnologice și cooperării economice.

El consideră greșită și așteptarea ca situația să revină la normal după alegerile parlamentare de la jumătatea mandatului prezidențial american, cunoscute drept midterms.

Predoiu susține că Statele Unite nu urmăresc o Europă slabă, ci una puternică, capabilă militar și dispusă să participe activ la gestionarea provocărilor globale.

În viziunea sa, Europa trebuie să își asume mai multe responsabilități de securitate, beneficiind în continuare de umbrela nucleară americană.

Pentru România, prioritatea ar trebui să fie recuperarea întârzierilor în dezvoltarea componentei economice a Parteneriatului Strategic.

Predoiu amintește că anul viitor se vor împlini 30 de ani de la lansarea parteneriatului dintre România și Statele Unite. El consideră că aniversarea ar trebui marcată prin atragerea unor proiecte americane și investiții de zeci de miliarde de dolari.