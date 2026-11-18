Java se confruntă cu o vulnerabilitate critică de securitate, descoperită cu ajutorul inteligenței artificiale. Defecțiunea afectează funcțiile de gestionare a memoriei și ar putea permite atacuri informatice de la distanță. Tehnologia este utilizată de bănci, spitale, companii și instituții guvernamentale din întreaga lume. Oracle a lansat o actualizare critică pentru remedierea vulnerabilităților de securitate.

Descoperirea aparține startup-ului tehnologic Calif. Compania a identificat recent și o vulnerabilitate de securitate în PHP, un alt limbaj de programare utilizat pe scară largă. De această dată, cercetătorii au găsit o defecțiune în mecanismele de administrare a memoriei din Java.

Importanța problemei este legată de utilizarea extinsă a acestui limbaj. Printre companiile care folosesc Java se numără Apple și Amazon. Tehnologia este prezentă și în infrastructura unor instituții financiare, spitale și guverne.

Profesorul de informatică Toby Walsh a explicat că Java are tocmai rolul de a proteja sistemele prin gestionarea memoriei. „Este menit să facă lumea IT mai sigură prin gestionarea memoriei online”, a declarat acesta. Din acest motiv, expertul consideră că „aceasta este o defecțiune atât de improbabilă și gravă”.

Descoperirea apare după mai multe incidente tehnologice importante. Printre acestea se numără o întrerupere majoră a serviciilor Microsoft.

Marți, Agenția Națională de Securitate a Statelor Unite a anunțat că sistemele sale interne de comunicații au fost indisponibile din cauza unei „mentenanțe de rutină programate”. Instituția nu a precizat dacă întreruperea are vreo legătură cu vulnerabilitatea identificată în Java.

Apple a raportat, la rândul său, întreruperi complete ale mai multor servicii, provocate de o actualizare internă. Totodată, o defecțiune de rețea a dus la blocarea tuturor zborurilor din Statele Unite.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că nu există „nicio dovadă” că aceste incidente ar avea o legătură între ele.

Vulnerabilitatea identificată cu ajutorul inteligenței artificiale poartă numele Java4Shell. Aceasta permitea unui atacator să execute de la distanță comenzi nedorite asupra sistemului de memorie Java.

Potrivit informațiilor prezentate de Calif, defectul a fost descoperit cu ajutorul modelului GPT-6 Cyber. Acesta este un model de inteligență artificială lansat recent de OpenAI, dar care nu este încă disponibil publicului.

Descoperirea ridică probleme suplimentare de securitate. Există temeri că hackerii ar putea identifica vulnerabilitatea și ar putea încerca să o exploateze dacă sistemele nu sunt actualizate.

Oracle, compania care deține Java, nu a recunoscut public existența acestei erori. Totuși, marți a lansat o „actualizare critică”. Compania a precizat că aceasta include remedieri pentru vulnerabilități de securitate.

Deocamdată, nu există informații clare despre eventuale platforme sau companii afectate de acest incident.

Specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția asupra riscurilor asociate gestionării memoriei. Supraîncărcarea memoriei unui sistem este una dintre metodele frecvente prin care atacatorii pot exploata sau bloca infrastructura informatică.

Java este utilizat în numeroase sectoare esențiale. Printre acestea se numără sistemul bancar, securitatea națională, aviația și telecomunicațiile.

Limbajul de programare a fost lansat în 1995. Calif îl descrie în investigația sa drept „inima economiei moderne”, având în vedere rolul pe care îl ocupă în infrastructura digitală.

Una dintre funcțiile principale ale Java este gestionarea și protejarea memoriei. Toby Walsh, cercetător în domeniul inteligenței artificiale, a explicat pentru BBC cât de prezentă este această tehnologie în activitățile digitale obișnuite.

Transferul de informații pe internet, primirea unui fișier de la un alt utilizator sau autentificarea într-un sistem informatic pot implica utilizarea unui program Java. Astfel, limbajul este prezent în numeroase servicii folosite zilnic.

Expertul în securitate cibernetică Dr. Pedram Hayati a avertizat asupra volumului de informații care ar putea fi expus în cazul exploatării vulnerabilității. „Deficiența gravă ar putea include „sisteme financiare critice, clienți și date ale organizației”, a declarat acesta.

Hayati a adăugat că, numai în Australia, aproape toate băncile utilizează Java pentru administrarea datelor asociate tranzacțiilor critice.

Incidentele tehnologice recente au evidențiat dependența mai multor sectoare esențiale de infrastructura digitală tradițională. Sistemele de securitate națională, aviația și telecomunicațiile folosesc tehnologii online care pot deveni vulnerabile atunci când apar defecțiuni.

La începutul acestei săptămâni, mii de clienți ai unor bănci importante din Statele Unite au semnalat probleme la accesarea serviciilor. Printre instituțiile menționate s-au numărat JP Morgan Chase, Wells Fargo și Bank of America.

Defecțiunea identificată în Java vine după o altă descoperire importantă făcută de Calif. Este vorba despre o vulnerabilitate critică în PHP, un limbaj de programare utilizat de numeroase site-uri web.

PHP este folosit, printre altele, de platforme precum Wikipedia pentru colectarea informațiilor și prezentarea acestora într-un format accesibil pe internet.

Profesorul Alan Woodward, de la Centrul pentru Securitate Cibernetică din Surrey, a declarat că problema identificată în PHP a afectat aproximativ 30 de milioane de site-uri web. Acestea au devenit vulnerabile la posibile atacuri informatice.

După descoperirea defecțiunii, administratorii site-urilor au fost îndemnați să verifice dacă platformele lor erau afectate. În cazul sistemelor vulnerabile, recomandarea a fost instalarea actualizărilor disponibile pentru remedierea problemei. O altă măsură indicată a fost luarea în considerare a deconectării site-urilor afectate.

Potrivit lui Toby Walsh, vulnerabilitățile din PHP au rămas nedetectate cel puțin un deceniu. Situația este asemănătoare cu cea identificată în Java. „Stă ascuns la vedere de 12 ani”, a declarat profesorul, referindu-se la problema de securitate.

Acesta a explicat și rolul tot mai important al inteligenței artificiale în identificarea defecțiunilor informatice. „IA expune acum mai multe defecte mult mai rapid”, a spus Walsh. Unele dintre aceste vulnerabilități sunt atât de greu de identificat, încât ar fi putut rămâne nedescoperite fără instrumente avansate de analiză.

La începutul lunii noiembrie, președintele OpenAI, Greg Brockman, a anunțat că firma își redirecționează 25% din personal pentru a se concentra asupra cerințelor de securitate cibernetică.