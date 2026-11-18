Prețurile petrolului au înregistrat scăderi miercuri, după ce datele de pe piața americană au indicat o creștere importantă a stocurilor de țiței și combustibili. Evoluția a temperat temerile privind aprovizionarea. Totuși, atacurile dintre SUA și Iran, precum și perturbările transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, au limitat declinul cotațiilor.

Contractele futures pentru petrolul Brent au pierdut 1,28 dolari, echivalentul a 1,4%, ajungând la 91,86 dolari pe baril, la ora 07:45 GMT. În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a scăzut cu 1,85 dolari, respectiv 2,2%, până la 84,16 dolari pe baril.

Evoluția pieței reflectă influența a două tendințe opuse. Pe de o parte, creșterea rezervelor americane pune presiune asupra prețurilor. Pe de altă parte, riscurile geopolitice continuă să susțină cotațiile.

„Țițeiul este prins între o primă de risc geopolitic persistentă din cauza atacurilor petrolierelor și a escaladării atacurilor reciproce dintre SUA și Iran, și un sentiment din ce în ce mai pesimist din partea unui cor de analiști care anticipează un surplus considerabil pe piață”, a declarat Vandana Hari, fondatoare și CEO la Vanda Insights.

Diferența de preț dintre petrolul Brent și WTI s-a extins în ultimele sesiuni de tranzacționare. Petrolul american a înregistrat scăderi mai accentuate miercuri, comparativ cu sortimentul european.

Datele LSEG au indicat că diferența dintre cele două cotații a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimele peste două săptămâni. Evoluția este asociată și cu închiderea tranzacțiilor de arbitraj pentru petrolul WTI pe piețele din Asia și Europa de Nord-Vest.

„Tranzacțiile de arbitraj cu WTI au fost închise pentru Asia și Europa de Nord-Vest, prin urmare, o corecție mai mare decât cea a țițeiului WTI față de cea a țițeiului Brent este mișcarea de preț așteptată pentru a permite redeschiderea ferestrei de arbitraj”, a declarat June Goh, analist senior la Sparta Commodities.

Analista a explicat că această ajustare este cu atât mai relevantă cu cât stocurile de țiței continuă să crească pe coasta Golfului SUA.

Potrivit datelor Institutului American al Petrolului (API), rezervele de țiței ale Statelor Unite au crescut cu 5,28 milioane de barili în săptămâna încheiată la 13 noiembrie. Informațiile au fost transmise marți de surse din piață.

Creșterea nu s-a limitat la petrolul brut. Stocurile de benzină au avansat cu 5,12 milioane de barili. În același timp, rezervele de distilate au crescut cu 351.000 de barili, potrivit Reuters.

În pofida datelor privind stocurile americane, tensiunile dintre Washington și Teheran continuă să influențeze evoluția prețurilor. Riscurile asociate transportului maritim prin Strâmtoarea Hormuz limitează scăderile și mențin preocupările legate de aprovizionarea internațională.

Forțele de apărare ale Bahrainului au anunțat miercuri că au interceptat atacuri aeriene iraniene asupra țării. Bahrainul găzduiește Flota a Cincea a Marinei SUA. Incidentul marchează o nouă escaladare a conflictului, după schimbul de atacuri dintre Washington și Teheran din ziua precedentă.

Marți, ambele cotații de referință ale petrolului s-au stabilizat pe creștere. Intensificarea conflictului a susținut prețurile, chiar dacă discuțiile dintre Iran și mediatorii Oman și Qatar au continuat.

Atacurile asupra navelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz au alimentat, la rândul lor, temerile privind fluxurile de petrol și alte produse energetice. Zona reprezintă o rută importantă pentru transportul maritim al hidrocarburilor.

Drone iraniene au lovit marți un sistem radar militar american din Bahrain. Ca răspuns, forțele americane au atacat un punct de lansare a rachetelor de pe insula Qeshm, din Iran.

Riscurile pentru transportul maritim au fost evidențiate și de un incident produs luni. O navă-cisternă care transporta GPL a fost lovită de un proiectil în timp ce naviga prin Strâmtoarea Hormuz, în largul coastei Omanului. În urma atacului, echipajul a fost nevoit să evacueze nava.

Analiștii LSEG au atras atenția că rutele alternative nu pot compensa, în totalitate, dificultățile de transport din regiune.

„Deși aprovizionarea regională ar putea continua să se redreseze prin rute alternative, cele mai recente date privind navele sugerează că normalizarea fluxurilor prin Hormuz nu este încă posibilă în condițiile actuale”, au declarat analiștii LSEG într-o notă publicată marți.

Tensiunile regionale au fost amplificate și de acțiunile grupării Houthi din Yemen, aliniată cu Iranul. Marți, reprezentanții grupării au anunțat lansarea a cinci drone către două stații de pompare situate de-a lungul conductei Est-Vest din Arabia Saudită.

Conducta are un rol important pentru exporturile saudite de petrol. Arabia Saudită a utilizat această infrastructură în timpul războiului pentru a redirecționa transporturile de țiței către portul Yanbu, de la Marea Roșie.

Această rută permite transportul petrolului către portul de export fără traversarea Strâmtorii Ormuz. Atacurile anunțate de Houthi vizează astfel infrastructura utilizată pentru menținerea fluxurilor de petrol în condițiile perturbării transportului maritim prin această zonă strategică.