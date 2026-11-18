Ask Maps de la Google ajunge în peste 30 de țări europene și introduce noi instrumente bazate pe inteligență artificială pentru organizarea călătoriilor. Utilizatorii pot transforma locurile salvate în itinerarii, pot planifica excursii de mai multe zile și pot identifica opriri potrivite pe traseu. Noua funcție Gemini oferă și informații despre trafic, programul locațiilor și alte detalii utile pentru organizarea vacanțelor.

Google descrie această lansare drept „cea mai mare actualizare din ultimii zece ani” pentru platforma Maps. Extinderea include piețe europene importante, precum Spania, Germania și Marea Britanie. Serviciul folosește informații despre peste 300 de milioane de locuri și recenzii publicate de peste 500 de milioane de contribuitori.

Ask Maps a fost introdus inițial în Statele Unite și India, în luna martie a acestui an. Ulterior, funcția bazată pe inteligență artificială a devenit disponibilă și în Australia, Brazilia, Canada, Indonezia, Japonia și Mexic. Extinderea europeană aduce noi posibilități pentru utilizatorii care vor să își organizeze vacanțele direct din aplicația Google Maps.

Noua funcție a fost concepută pentru a răspunde la „întrebări complexe, din lumea reală”. Utilizatorii pot solicita recomandări adaptate nevoilor lor și pot obține itinerarii în funcție de preferințe și de locurile pe care le-au salvat anterior.

Google precizează că Ask Maps poate ajuta la identificarea unor locuri în care utilizatorii își pot încărca dispozitivele personale. De asemenea, poate găsi terenuri publice de tenis sau poate analiza liste cu sute de locații salvate anterior.

„Ask Maps este personalizat pentru tine și facilitează transformarea planurilor în acțiune”, a transmis compania. Funcția urmărește să simplifice trecerea de la ideile de călătorie la un plan concret, fără ca utilizatorii să fie nevoiți să caute separat fiecare destinație.

Informațiile sunt adaptate solicitărilor introduse în aplicație. Astfel, utilizatorii pot identifica mai ușor locurile potrivite pentru activitățile planificate și pot organiza opririle în funcție de traseul ales.

Printre noile funcționalități se numără instrumentele pentru crearea itinerariilor de călătorie. Acestea permit organizarea unor activități simple, dar și a unor excursii complexe, cu mai multe opriri.

De exemplu, utilizatorii pot solicita un plan pentru o zi dedicată cumpărăturilor de sărbători. O altă posibilitate este organizarea unei călătorii rutiere de trei zile, cu opriri pentru drumeții pe coastă și vizite la restaurante situate lângă ocean.

Ask Maps generează un program care include activitățile planificate pentru fiecare zi. Utilizatorii primesc și recomandări pentru opririle de pe traseu, precum și marcaje numerotate pe hartă.

„Veți primi un program zilnic cu sfaturi din interior și marcaje numerotate pe hartă pentru fiecare oprire, ceea ce va facilita vizualizarea planului”, a explicat Google.

Noua funcție include și informații despre trafic, programul de funcționare al locațiilor și atmosfera din zona următoarei opriri. Aceste detalii pot ajuta utilizatorii să își organizeze mai bine deplasările și activitățile planificate.

Itinerariile create pot fi distribuite cu prietenii și membrii familiei. De asemenea, utilizatorii pot exporta planurile în Google Docs, folosind versiunea desktop a serviciului.

O altă noutate este legată de capacitățile de agenție ale funcției Ask Maps. Inteligența artificială poate căuta programări disponibile online pentru servicii de înfrumusețare, îngrijirea animalelor de companie, reparații auto și lucrări pentru locuințe.

Solicitările pot fi formulate direct, în limbaj natural. De exemplu, utilizatorii pot introduce comanda „găsește o programare pentru manichiură la ora 16:00 în apropiere”. Sistemul poate căuta opțiuni care corespund cererii.

Google precizează că instrumentele pentru crearea itinerariilor și căutarea în liste sunt disponibile în toate țările în care a fost implementat Ask Maps. Acestea permit utilizatorilor să își organizeze traseele și să găsească mai ușor locurile salvate.

Alte funcționalități vor avea însă o lansare etapizată. Opțiunea „Informații utile înainte de plecare”, care oferă detalii suplimentare despre traseu, inclusiv posibile întârzieri și taxe de drum, va fi disponibilă mai întâi în Statele Unite. Ulterior, aceasta urmează să ajungă și în Europa.

Tot în Statele Unite vor fi lansate inițial instrumentele pentru găsirea programărilor online. Acestea vor deveni disponibile în alte regiuni într-o etapă ulterioară.

Extinderea Ask Maps în Europa aduce astfel noi instrumente de planificare direct în Google Maps, însă disponibilitatea funcțiilor diferă în funcție de regiune.