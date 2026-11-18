Clienții casnici ai PPC Energie aflați în serviciul universal și racordați la Rețele Electrice România ar urma să plătească 1,96 lei/kWh de la 1 ianuarie 2027. Noul tarif, cu TVA inclus și fără abonament, apare într-o notificare PPC către clienți, publicată de Newsweek. Față de prețul actual de 1,65 lei/kWh, diferența este de 31 de bani pe kilowatt-oră, adică 18,8%. La un consum constant de 150 kWh pe lună, creșterea ar însemna 46,50 lei în plus pe factură.

Tariful de 1,96 lei/kWh vizează clienții casnici aflați în serviciul universal în zonele Muntenia Sud, Dobrogea și Banat, unde distribuția este asigurată de Rețele Electrice România. Zona Muntenia Sud include Bucureștiul și județele Ilfov și Giurgiu. Clienții PPC care au ales o ofertă pe piața concurențială plătesc prețul prevăzut în propriul contract.

Serviciul universal le permite consumatorilor casnici să beneficieze de furnizarea energiei electrice și în lipsa unui contract pe piața concurențială. La data verificării, pe pagina PPC dedicată serviciului universal era disponibilă oferta pentru perioada 1 iulie–31 decembrie 2026. Documentul indică un preț final de 1,65 lei/kWh pentru clienții racordați la Rețele Electrice România. Tariful din ianuarie apare în notificarea reprodusă de Newsweek.

La un consum lunar de 100 kWh, suma calculată la tariful actual este de 165 de lei. La 1,96 lei/kWh, același consum ar costa 196 de lei, cu 31 de lei mai mult. Pentru 150 kWh, suma ar urca de la 247,50 lei la 294 de lei. La 200 kWh, costul ar crește de la 330 la 392 de lei, o diferență de 62 de lei. Calculele presupun același consum și folosesc prețurile finale pe kilowatt-oră.

Prețul final include energia propriu-zisă, tarifele de transport și distribuție, serviciile de sistem, taxele, contribuțiile și TVA. Pentru a compara două oferte, consumatorul trebuie să se uite la prețul final aplicabil în zona sa de distribuție și la costul eventualului abonament.

Clienții aflați în serviciul universal pot alege o ofertă concurențială de la PPC sau de la alt furnizor. Ofertele pot fi comparate în platforma ANRE pentru localitatea și consumul gospodăriei. Pe lângă prețul final, contează perioada pentru care acesta este garantat și orice abonament separat.

Potrivit ANRE, schimbarea furnizorului este gratuită și nu presupune modificarea instalației electrice. Consumatorii pot iniția procedura prin Platforma Online de Schimbare a Furnizorului.