Cinci sculpturi din bronz, realizate după creațiile lui Constantin Brâncuși, sunt scoase la licitație miercuri, 18 noiembrie 2026, în Statele Unite. Evenimentul este organizat de casa Bonhams, la galeriile sale din New York. Colecția este evaluată la aproximativ 25 de milioane de dolari. Lucrările provin din aceeași colecție privată și sunt prezentate pentru prima dată împreună la licitație.

Cinci sculpturi din bronz, realizate după conceptele dezvoltate de Constantin Brâncuși între 1917 și 1937, vor fi licitate la New York. Evenimentul poartă titlul „Brâncuși: Moștenirea” și este organizat de casa Bonhams. Potrivit comunicatului de presă al organizatorului, valoarea estimată a întregii colecții ajunge la 25 de milioane de dolari.

Lucrările au fost achiziționate direct de la moștenitorii sculptorului român în anii 1980 și 1990. De atunci, toate cele cinci piese au rămas în aceeași colecție privată. Licitația din 18 noiembrie reprezintă prima lor apariție pe piața publică a licitațiilor.

Colecția reunește mai multe teme reprezentative pentru opera lui Brâncuși, unul dintre cei mai influenți sculptori ai secolului XX. Printre acestea se numără capul adormit, portretul abstractizat, torsul fragmentat și reprezentările animaliere. Lucrările ilustrează preocuparea artistului pentru simplificarea formelor și eliminarea detaliilor considerate neesențiale.

Cele cinci sculpturi din bronz au fost turnate postum, între 1973 și 1991, de turnătoria Susse. Procesul a utilizat duplicate ale modelelor originale din ghips realizate de Constantin Brâncuși. Exemplarele aparțin unor ediții numerotate, autorizate de Alexandre Istrati și Natalia Dumitresco.

Alexandre Istrati (1915–1991) și Natalia Dumitresco (1915–1997) au fost desemnați unicii legatari universali ai sculptorului. Cei doi artiști de origine română dețineau drepturile de reproducere a operelor sale. Prin urmare, turnările au fost realizate în baza autorizării acordate de titularii acestor drepturi.

Soții Istrati și Dumitresco au lucrat într-un atelier situat în apropierea celui al lui Brâncuși, la Paris. Aceștia au păstrat o relație apropiată cu sculptorul și i-au fost alături în ultimii ani de viață. Legătura lor directă cu artistul explică proveniența și autorizarea edițiilor prezentate acum la licitație.

Ralph Taylor, directorul global al departamentului de artă a secolelor XX și XXI din cadrul Bonhams, a evidențiat importanța colecției.

„Această colecție oferă o perspectivă deosebit de elocventă asupra căutării neobosite a lui Brâncuși pentru esențializarea formelor. Colecția acoperă două decenii din cariera artistului și dezvăluie o amploare cronologică dublată de o coerență conceptuală. Prezentarea împreună a cinci lucrări de o asemenea valoare, scoase pentru prima dată la licitație, reprezintă o oportunitate rară pentru colecționari și o contribuție remarcabilă la ceea ce se anunță deja a fi un sezon excepțional pentru Bonhams la New York”, a declarat Ralph Taylor.

Piesa principală a colecției este „Torse de jeune homme”, concepută inițial în ghips, în 1922, și turnată în bronz, în 1924. Sculptura reprezintă una dintre puținele interpretări ale figurii masculine realizate de Constantin Brâncuși. Artistul a redus torsul și picioarele unui tânăr la volume geometrice simple.

Originea compoziției se află într-o lucrare anterioară, realizată prin cioplirea unei ramuri bifurcate de arțar. Brâncuși a transformat ulterior această structură într-o formă sculpturală din bronz lustruit. Lucrarea reflectă interesul său pentru relația dintre material, volum și reprezentarea corpului uman.

Celelalte patru sculpturi sunt evaluate individual la sume cuprinse între două și 5,5 milioane de dolari. Fiecare aparține unei etape importante din dezvoltarea limbajului artistic al sculptorului.

„La jeune fille sophistiquée (Portrait de Nancy Cunard)” are o estimare cuprinsă între 3,5 și 5,5 milioane de dolari. Lucrarea a fost concepută în ghips în 1928, iar versiunea din bronz datează din 1932. Sculptura reprezintă un portret al poetei și editoarei britanice Nancy Cunard (1896–1965). Brâncuși a cunoscut-o pe aceasta la Paris, în 1923.

„La Muse endormie II” este evaluată între trei și cinci milioane de dolari. Sculptura a fost concepută în alabastru în 1917, iar versiunea din bronz a fost realizată în 1922. Lucrarea reinterpretează unul dintre cele mai cunoscute motive ale artistului, capul adormit. Brâncuși dezvoltase inițial acest subiect pornind de la portretul baroanei Renée Frachon, realizat în 1908.

„Tête abstraite (Tête de femme)” are o estimare cuprinsă între trei și cinci milioane de dolari. Concepută în ghips în 1922, sculptura aparține unei categorii mai puțin întâlnite în creația artistului. În timpul vieții lui Brâncuși au fost realizate numai două versiuni ale acestei lucrări. Una a fost executată în marmură, iar cealaltă în ghips.

„Tortue” este estimată la o valoare cuprinsă între două și patru milioane de dolari. Lucrarea a fost concepută inițial în lemn, în 1937, și ulterior în ghips, în jurul anului 1943. Sculptura reprezintă o broască țestoasă, interpretată prin forme abstractizate. Aceasta este considerată una dintre ultimele creații originale ale lui Constantin Brâncuși.