Un egiptean a vrut să mute o piatră de pe terenul său. Descoperirea a scos la iveală statui regale vechi de peste 3.000 de ani

Un localnic din nordul Egiptului a descoperit întâmplător o piatră cu inscripții antice, în timp ce lucra pe un teren din apropierea casei sale. După ce bărbatul a anunțat autoritățile, arheologii au început săpături în satul Behebat al-Hijara, din guvernoratul Gharbia. Cercetările au scos la iveală fragmentele a două statui regale și un bloc de granit inscripționat. Una dintre statui îl reprezintă pe faraonul Ramses al II-lea, care a condus Egiptul în urmă cu peste 3.000 de ani.

O descoperire întâmplătoare făcută de un locuitor din Egipt a determinat autoritățile să înceapă o cercetare arheologică în satul Behebat al-Hijara, situat în guvernoratul Gharbia, în partea de nord a țării. Bărbatul lucra pe un teren din apropierea locuinței sale când a observat o piatră neobișnuită, acoperită cu inscripții, pe care inițial intenționa să o mute.

Potrivit informațiilor publicate de revista People, proprietarul a decis să informeze autoritățile arheologice locale despre obiectul găsit. Ministerul Turismului și Antichităților din Egipt a confirmat, printr-un anunț publicat pe Facebook, că o echipă de inspectori s-a deplasat la proprietatea respectivă pentru a examina piatra.

Specialiștii au stabilit că obiectul era un artefact antic, ceea ce a determinat Consiliul Suprem al Antichităților să organizeze cercetări suplimentare în zona descoperirii.

În urma săpăturilor, arheologii au identificat fragmente aparținând unor statui regale monumentale, precum și un bloc de granit roz pe care au fost gravate inscripții hieroglifice.

Cercetările arheologice desfășurate la Behebat al-Hijara au permis identificarea uneia dintre statuile regale ca reprezentare a faraonului Ramses al II-lea, unul dintre cei mai cunoscuți conducători ai Egiptului antic. Acesta a domnit în urmă cu peste trei milenii și este asociat frecvent, în producțiile cinematografice de la Hollywood, cu perioada exodului evreilor din Egipt.

Arheologii consideră că și cea de-a doua statuie descoperită în apropiere ar putea să îl reprezinte pe același faraon, însă această identificare nu a fost confirmată definitiv.

Hisham El-Lithi, secretarul general al Consiliului Suprem al Antichităților, a precizat că printre primele vestigii recuperate se numără un cap monumental din piatră, cu o înălțime de aproximativ 1,6 metri.

Fragmentul îl înfățișează pe Ramses al II-lea purtând coroana dublă a Egiptului antic, un simbol al unirii celor două regiuni istorice ale regatului, Egiptul de Sus și Egiptul de Jos.

Dimensiunile capului au permis specialiștilor să estimeze proporțiile monumentului original. Potrivit lui El-Lithi, statuia întreagă, împreună cu soclul pe care era amplasată, ar fi putut atinge aproximativ 8,5 metri înălțime.

Pe lângă fragmentul monumental al statuii, echipa de cercetare a recuperat și o parte din stâlpul dorsal al sculpturii, elementul de susținere aflat în spatele reprezentării faraonului. Pe suprafața acestuia a fost identificată o inscripție care include unul dintre numele regale ale lui Ramses al II-lea, contribuind la stabilirea identității personajului reprezentat.

Arheologii au descoperit și un bloc de granit roz, situat la aproximativ 0,9 metri nord de cea de-a doua statuie. Fragmentul măsoară aproximativ 1,3 metri lungime și prezintă inscripții hieroglifice care fac referire la titulatura conducătorului egiptean.

Conform Ministerului Turismului și Antichităților, textele gravate pe blocul de piatră cuprind două dintre titlurile oficiale ale lui Ramses al II-lea, respectiv „Regele Egiptului de Sus și de Jos” și „Fiul lui Ra”.

Aceste titulaturi erau asociate autorității regale în Egiptul antic și exprimau atât statutul faraonului de conducător al celor două regiuni ale țării, cât și legătura sa simbolică cu divinitatea solară Ra.

Vestigiile identificate în urma săpăturilor arheologice ar putea contribui la reconstituirea istoriei localității Behebat al-Hijara, un sit antic important din Delta Nilului. Zona este cunoscută pentru rămășițele unui templu monumental dedicat zeiței Isis, una dintre principalele divinități ale religiei egiptene antice.

Prezența fragmentelor de statui regale și a inscripțiilor care îl menționează pe Ramses al II-lea oferă cercetătorilor noi elemente pentru studierea trecutului acestui sit și a monumentelor care au existat aici.

Ministrul egiptean al Turismului și Antichităților, Sherif Fathy, a salutat rezultatele cercetărilor, apreciind că obiectele recuperate reprezintă o contribuție importantă la patrimoniul arheologic național.

Oficialul a arătat că descoperirile pot sprijini investigațiile privind importanța istorică a zonei și pot furniza informații suplimentare despre vestigiile păstrate în apropierea fostului templu.

După confirmarea valorii arheologice a obiectelor recuperate, ministrul Sherif Fathy a evidențiat și contribuția proprietarului terenului la identificarea vestigiilor. Acesta a apreciat faptul că bărbatul a informat imediat autoritățile competente, fără să încerce să îndepărteze piatra inscripționată sau să o păstreze.

Potrivit oficialului egiptean, intervenția localnicului a permis specialiștilor să examineze descoperirea și să organizeze săpături care au dus la recuperarea fragmentelor de statui și a blocului de granit cu inscripții hieroglifice.

Sherif Fathy a subliniat, de asemenea, importanța implicării cetățenilor în identificarea și semnalarea obiectelor arheologice, considerând că astfel de acțiuni contribuie la protejarea patrimoniului cultural al Egiptului și la conservarea acestuia pentru generațiile viitoare.