Egiptul pregătește 15 minute care îți vor tăia răsuflarea. Piramidele vor putea fi admirate dintr-o perspectivă spectaculoasă

Egiptul pregătește o experiență turistică nouă în apropierea Piramidelor din Giza: ascensiuni cu un balon ancorat la sol. Proiectul prevede ridicarea vizitatorilor până la 150 de metri, pentru o perspectivă panoramică asupra monumentelor și deșertului. Ministerul Turismului și Antichităților a prezentat instalația la sfârșitul lunii august 2026, înaintea testelor de funcționare. Informațiile publicate în septembrie descriu în continuare atracția ca fiind în pregătire.

Balonul de la Piramidele din Giza este conceput pentru ascensiuni verticale, rămânând permanent legat de sol. Vizitatorii vor putea observa împrejurimile de la înălțime, fără ca instalația să urmeze un traseu aerian deasupra deșertului.

Potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Turismului și Antichităților, experiența va dura aproximativ 15 minute. Înălțimea anunțată este de 150 de metri deasupra solului, iar obiectivul este oferirea unei panorame asupra zonei arheologice și a împrejurimilor.

Amplasamentul se află în deșert, în afara limitelor arheologice imediate. Distanțele comunicate sunt de aproximativ doi kilometri față de piramide și de 2,2 kilometri față de Marele Sfinx. Astfel, experiența presupune privirea monumentelor din apropiere, de la înălțime, fără deplasarea liberă a balonului peste acestea.

Componenta educativă va însoți ascensiunea. Vizitatorii vor primi informații despre principalele monumente prin intermediul unor ochelari și căști dedicate. Explicațiile sunt pregătite sub supravegherea Consiliului Suprem al Antichităților și vor fi disponibile în 12 limbi, la alegerea participanților.

Ministerul Turismului și Antichităților a anunțat că proiectul este implementat de compania egipteană Tashreef pentru marketing turistic, în colaborare cu firma franceză Aerophile, specializată în baloane captive.

Ministrul Sherif Fathy a inspectat instalația pe 30 august 2026, înainte de începerea operațiunilor de testare. În timpul vizitei, acesta a analizat stadiul lucrărilor, caracteristicile tehnice și mecanismele de funcționare.

Autoritățile prezintă proiectul drept prima atracție de acest fel din împrejurimile sitului. Inițiativa face parte din demersurile ministerului de a diversifica activitățile oferite turiștilor și de a completa vizitarea monumentelor cu experiențe suplimentare.

În comunicatul oficial, ministrul a subliniat că siguranța, sustenabilitatea și păstrarea caracterului arheologic al zonei sunt priorități ale proiectului. La momentul inspecției, el își exprima intenția de a încerca balonul în etapa de funcționare experimentală.

Termenul „balon captiv” desemnează un balon care rămâne conectat la sol printr-un cablu. Ascensiunea și coborârea se desfășoară în raport cu un punct fix, iar pasagerii revin la locul de îmbarcare.

Aerophile explică faptul că baloanele sale captive folosesc heliu pentru ridicare și oferă o perspectivă panoramică de 360 de grade. Acest principiu tehnic trebuie diferențiat de funcționarea baloanelor cu aer cald, unde ridicarea este obținută prin încălzirea aerului din anvelopă.

Distincția contează inclusiv pentru descrierea noii atracții. Deși unele relatări folosesc expresia „balon cu aer cald”, comunicatul ministerului egiptean îl numește balon fix și confirmă deplasarea verticală. Formula „balon captiv” descrie, așadar, mecanismul anunțat fără a introduce caracteristici tehnice neprecizate pentru instalația de la Giza.

Modul de amenajare a amplasamentului reprezintă una dintre principalele explicații oferite de dezvoltatori în legătură cu protejarea zonei.

Eric Bachelier, reprezentantul companiei franceze, a precizat că infrastructura folosește structuri ușoare și componente prefabricate, montate deasupra solului. Acestea pot fi demontate și reasamblate.

Potrivit explicațiilor prezentate public, lucrările nu au presupus săpături subterane sau construcții din beton care să afecteze terenul. Alegerea soluției constructive și poziționarea instalației sunt prezentate de realizatorii proiectului drept măsuri pentru protejarea sitului și a împrejurimilor.

Proiectul a atras critici din partea unor specialiști în patrimoniu. Arheologul Abdel Rahim Rihan, directorul Biroului de Presă al Consiliului Arheologilor Arabi și șeful „Campaniei pentru Apărarea Civilizației Egiptene”, a contestat amplasarea atracției în apropierea piramidelor, potrivit publicației Asharq Al-Awsat.

„Piramida reprezintă un simbol special pentru Egipt, legat de identitatea locală și este prima destinație pentru orice vizitator în Egipt, ca o valoare globală excepțională, unică pentru Egipt, fiind singura minune rămasă a lumii antice. Străinii o tratează ca pe un loc sacru”, a spus arheologul.

Rihan a invocat și cerințele privind intervențiile în siturile înscrise în Patrimoniul Mondial.

„Orice proiect de dezvoltare sau servicii într-un sit al Patrimoniului Mondial trebuie să respecte standardele UNESCO, care sunt de a păstra autenticitatea și valoarea excepțională a sitului și de a nu-i afecta caracterul arheologic sau geologic”, a afirmat acesta. „A primit proiectul aprobarea UNESCO?”, a întrebat arheologul.

Ministerul Turismului și Antichităților susține că amplasamentul a fost ales pentru a proteja peisajul arheologic. Instalația se află în zona deșertică, în afara limitelor arheologice imediate, la aproximativ doi kilometri de piramide și la 2,2 kilometri de Sfinx. Balonul rămâne ancorat la sol și se deplasează vertical, potrivit explicațiilor autorităților.

Ministrul Turismului a reafirmat condițiile urmărite în realizarea proiectului.

„Cele mai înalte standarde de siguranță, securitate și sustenabilitate a mediului, împreună cu conservarea caracterului arheologic și a identității vizuale unice a zonei, sunt priorități de top în implementarea proiectului”, a subliniat acesta.

Aceste asigurări reprezintă poziția oficială privind proiectul, în timp ce criticii contestă oportunitatea introducerii unei asemenea atracții în vecinătatea sitului.

Materialul publicat de Egypt Independent pe 11 septembrie vorbește despre o atracție care urmează să intre în etapa testelor, fără să anunțe inaugurarea comercială.

Nici informațiile consultate despre rezervări nu stabilesc un calendar oficial de acces pentru public. Agenția Egypt United Tours precizează că data deschiderii, tarifele, programul și condițiile pentru pasageri așteaptă confirmare. Prin urmare, includerea balonului într-un itinerar turistic depinde de anunțarea funcționării și de disponibilitatea efectivă a biletelor pentru ziua aleasă.