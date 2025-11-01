Iarna, Egiptul își schimbă complet ritmul. Temperaturile care vara depășesc cu ușurință 40 de grade devin în lunile noiembrie–martie mult mai prietenoase. În timpul zilei, termometrele arată între 22 și 28°C, ideale pentru plimbări, vizite culturale sau activități în aer liber. Seara, temperatura scade spre 14–15°C, uneori chiar 10–12°C în deșert, așa că o jachetă ușoară devine indispensabilă.

Pentru turiștii europeni, aceste condiții sunt perfecte: cald, dar nu torid, suficient soare pentru plajă, dar fără senzația de sufocare. Pe litoralul Mării Roșii, apa rămâne caldă pe tot parcursul anului, cu o medie de 21–23°C în lunile de iarnă, ceea ce permite activități precum snorkelingul sau scufundările chiar și în decembrie.

În plus, lumina de iarnă are o claritate specială. Culorile nisipului, ale mării și ale monumentelor antice sunt mai intense, iar fotografiile capătă un contrast natural, fără filtre sau artificii. Este unul dintre momentele rare din an când Egiptul se lasă explorat în tihnă, cu lumină bună și temperaturi suportabile.

Spre deosebire de vara toridă, când temperaturile extreme pot face dificilă explorarea siturilor arheologice, iarna oferă condițiile ideale pentru a descoperi patrimoniul cultural al Egiptului.

„Luxor, considerat cel mai mare muzeu în aer liber din lume, devine o destinație obligatorie în această perioadă. Templele de la Karnak și Luxor, Valea Regilor sau Colosii din Memnon pot fi vizitate fără aglomerație și fără caniculă”, ține să ne menționează Gabriela, care este ghid în Egipt, de peste 15 ani.

Oazele din deșert sunt, de asemenea, în cea mai bună formă iarna. Zone precum Siwa, Bahariya sau Dakhla oferă o combinație spectaculoasă de peisaje aride, izvoare termale și ruine antice. Temperaturile moderate permit explorarea lor în timpul zilei, iar nopțile răcoroase aduc un farmec aparte, mai ales pentru cei care aleg experiențele de camping sub cerul înstelat al Saharei.

Mulți turiști aleg să combine o vacanță la Marea Roșie cu excursii culturale. Hurghada, Marsa Alam sau Sharm El-Sheikh sunt puncte excelente de pornire pentru excursii de o zi către Luxor sau Cairo. Această combinație între relaxarea la plajă și descoperirea istoriei antice este una dintre marile atracții ale Egiptului în sezonul rece.

Un alt avantaj important al unei vacanțe de iarnă în Egipt este numărul mai mic de turiști, în special înainte și după perioada sărbătorilor de iarnă. În afara intervalului Crăciun–Revelion, fluxul de vizitatori scade, iar atmosfera devine mai relaxată.

În marile orașe, cum ar fi Cairo sau Alexandria, aglomerația obișnuită din sezonul de vârf se diminuează vizibil.

„Turiștii pot vizita Muzeul Egiptean, piramidele din Giza sau Moscheea Alabastrului într-un ritm mai calm, fără cozi lungi sau grupuri numeroase”, spune Gabriela, ghid din Egipt, pentru Capital.

În același timp, hotelurile și resorturile oferă frecvent tarife mai avantajoase în lunile de iarnă, cu reduceri considerabile față de sezonul estival.

Pentru mulți vizitatori, această liniște aduce o experiență mai autentică, departe de zgomotul și graba din perioadele de vârf. Ghizii locali pot dedica mai mult timp fiecărui grup, iar excursiile devin mai personalizate. Chiar și în stațiunile de la Marea Roșie, zonele de plajă sunt mai aerisite, iar activitățile nautice mai ușor de rezervat.

Deși Egiptul rămâne o destinație caldă în lunile de iarnă, diferențele de temperatură dintre zi și noapte pot fi semnificative și există câteva detalii importante de luat în calcul.

După apus, temperatura scade rapid, așa că este recomandat ca în bagaj să se afle haine potrivite pentru serile mai reci.

În decembrie, în stațiunile de la Marea Roșie — Hurghada și Sharm El-Sheikh — temperaturile diurne se situează, în medie, între 23 și 26°C, iar noaptea pot coborî spre 14–16°C. Pe timpul zilei, vremea este perfectă pentru plajă, înot sau excursii, dar serile aduc o răcoare plăcută care cere o îmbrăcăminte potrivită.

În februarie pot apărea zile cu vânt, mai ales în sudul litoralului, în zonele Hurghada sau Marsa Alam, însă intensitatea lor este de obicei moderată.

Pentru o vacanță confortabilă, este recomandat să incluzi în bagaj straturi ușoare și versatile. Tricourile cu mânecă lungă, bluzele subțiri din bumbac sau lenjerie tehnică respirabilă pot fi combinate ușor în funcție de momentul zilei. Un cardigan sau un hanorac ușor devin utile pentru plimbările de seară, mai ales în zonele de coastă unde briza este constantă.

„O geacă subțire sau o jachetă windbreaker sunt esențiale pentru serile mai reci, în special în zonele deschise sau în timpul excursiilor pe mare. Materialele care oferă protecție împotriva vântului sunt cele mai potrivite, iar pentru confort suplimentar este bine ca jacheta să aibă o glugă. În ceea ce privește partea de jos, pantalonii lungi și lejeri, din bumbac sau in, pot înlocui pantalonii scurți odată cu lăsarea serii. Acestea oferă protecție termică moderată fără a fi incomozi. La fel de importante sunt și încălțările acoperite: o pereche de adidași ușori sau pantofi închiși sunt ideali pentru explorări urbane sau pentru drumurile spre siturile arheologice”, ne recomandă Gabriela.

Turiștii care aleg excursii în zonele deșertice, cum este oaza Siwa sau safariurile din Hurghada, ar trebui să adauge în bagaj și o eșarfă sau un șal pentru protecția feței împotriva vântului și a nisipului. Temperaturile din deșert pot coborî sub 10°C după apus, așa că este recomandat un strat suplimentar pentru aceste momente.

„Un aspect de care trebuie ținut cont este programul excursiilor. Soarele apune devreme, în jurul orei 17:00, astfel că multe vizite ghidate încep la primele ore ale dimineții. Acest lucru le oferă turiștilor ocazia de a se bucura de situri în lumina caldă a răsăritului, o experiență deosebită pentru pasionații de fotografie, deși unii, spun că e obositor să se trezească dimineața”, spune Gabriela pentru Capital.

Pentru cei care preferă activitățile acvatice, iarna aduce o vizibilitate excelentă în Marea Roșie, uneori chiar mai bună decât vara. Scufundările și snorkelingul rămân printre cele mai populare atracții, iar excursiile cu barca spre recifele de corali sunt organizate zilnic.

Deși Egiptul nu cere o garderobă de iarnă în sensul european al cuvântului, o planificare atentă a ținutelor — bazată pe straturi ușoare și haine funcționale — garantează confortul în orice moment al zilei. Astfel, turiștii se pot bucura de o vacanță plină de soare și istorie, fără disconfortul provocat de schimbările de temperatură dintre zi și noapte.

Iarna egipteană este blândă și constantă, ideală pentru turiștii care vor să scape de frigul european. Chiar dacă diferențele dintre zi și noapte sunt sesizabile, clima rămâne una dintre cele mai stabile din regiune. În general, temperaturile diurne sunt plăcute, iar serile aduc o răcoare ușoară, fără disconfort termic.

În Hurghada, temperaturile medii în luna decembrie se situează între 24–25°C ziua și 14°C noaptea, cu un cer predominant senin și doar câteva zile de vânt mai puternic. În Sharm El-Sheikh, clima este chiar puțin mai caldă: între 25 și 27°C ziua, coborând la 16°C noaptea.

Zonele de coastă sunt perfecte pentru plajă și scufundări, deoarece temperatura apei Mării Roșii rămâne la 22–23°C, suficient de ridicată pentru înot confortabil pe tot parcursul iernii.

În interiorul țării, diferențele devin mai vizibile. La Luxor, ziua se înregistrează în medie 26–27°C, dar noaptea temperatura poate coborî la 10–12°C. Această variație explică de ce vizitatorii templelor antice preferă excursiile de dimineață, când lumina este blândă, iar aerul răcoros. În schimb, în Cairo, iarna aduce valori mai temperate — între 20–22°C ziua și aproximativ 11–12°C noaptea.

Aceste valori pot varia ușor de la un an la altul, dar oferă o imagine realistă a climei egiptene în sezonul rece. În ansamblu, vremea este suficient de caldă pentru activități în aer liber, fără riscul de caniculă sau ploi abundente.

Într-un sezon în care majoritatea destinațiilor europene se confruntă cu temperaturi scăzute și zile scurte, Egiptul oferă un contrast plăcut: căldură moderată, cer senin și o moștenire culturală unică. Este o perioadă care îmbină perfect relaxarea de vacanță cu descoperirea istoriei.

„E o experiență complet diferită să vezi Luxorul în decembrie. Temperaturile sunt perfecte, turiștii au mai mult timp și energie să exploreze, iar templele se pot vizita fără disconfortul temperaturilor foarte ridicate”, spune Gabriela, ghid local în Hurghada, pentru Capital.

Pentru cei care caută o evadare exotică în mijlocul iernii, Egiptul rămâne una dintre cele mai echilibrate alegeri — un loc în care istoria, soarele și liniștea se întâlnesc într-un decor inconfundabil.