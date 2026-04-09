Egiptul, în ascensiune în preferințele românilor

Dacă mult timp Grecia și Turcia au dominat topul destinațiilor accesibile, Egiptul a intrat puternic în competiție. Cererea pentru această destinație a crescut cu 75% în ultimii ani, iar Hurghada atrage aproximativ 90% dintre turiștii români care aleg Egiptul.

Tendința s-a accentuat în perioada sărbătorilor Pascale și a vacanței de primăvară, când Egiptul a depășit chiar Turcia în preferințele românilor.

„În perioada sărbătorilor și a vacanței, Christian Tour operează opt zboruri charter săptămânale către Hurghada. Bucureștiul are trei curse pe săptămână, iar Cluj-Napoca, Iași, Craiova, Brașov și Timișoara câte una. Am suplimentat numărul de zboruri pentru a răspunde cererii crescute. Hurghada este, de departe, cea mai solicitată destinație egipteană pentru turiștii români”, a declarat Raluca Hatmanu, PR Manager Christian Tour.

All-inclusive și experiențe pentru toate gusturile

Durata medie a unui sejur în Egipt este de 7 nopți, cu un cost mediu de aproximativ de 700 de euro de persoană. Hurghada atrage toate categoriile de turiști – familii, cupluri sau seniori – confirmând statutul său de destinație versatilă.

Toți turiștii români care aleg Egiptul optează pentru pachete all-inclusive, iar resorturile din zonă, precum Desert Rose, sunt apreciate pentru serviciile de calitate și facilitățile variate.

Peste 60% dintre vizitatori participă și la excursii opționale, cele mai populare fiind vizitele la Luxor și Valea Regilor. Mulți aleg și experiențe pe mare, precum snorkeling sau scufundări în recifele spectaculoase ale Mării Roșii.

„Românii caută vacanțe fără griji, iar pachetele all-inclusive din Egipt răspund perfect acestei nevoi. În același timp, interesul pentru excursiile culturale arată dorința de a combina relaxarea cu experiențe autentice”, subliniază Raluca Hatmanu.

Siguranța regiunii, motorul rezervărilor estivale

O analiză internă Christian Tour arată că, după izbucnirea conflictului din Orient, românii au devenit mai prudenți în privința rezervărilor pentru sezonul estival, preocupați de contextul geopolitic și de impactul economic. Cu toate acestea, interesul pentru destinațiile mediteraneene – Grecia, Turcia, Spania – și pentru Egipt rămâne ridicat.

Hurghada continuă să fie alegerea principală pentru cei care caută exotism accesibil și experiențe complete. Hurghada este considerată una dintre cele mai sigure regiuni turistice din Egipt, datorită măsurilor stricte de securitate și a faptului că zona este dedicată aproape exclusiv turismului, ceea ce oferă vizitatorilor un plus de confort și liniște.

Reprezentanții Christian Tour estimează că cererea va crește constant după sărbătorile de Paște, perioadă în care, în mod tradițional, se înregistrează un nou vârf de rezervări. Totodată, recomandă turiștilor să solicite oferte din timp pentru vacanța de vară, pentru a beneficia de cele mai avantajoase pachete.