Destinațiile de vacanță din Europa, comparate după prețuri: unde costă mai puțin mâncarea, cazarea și băuturile

O analiză realizată de Euronews Business pe baza datelor Eurostat privind nivelurile prețurilor din șapte dintre cele mai populare destinații turistice arată diferențe importante între costurile pentru cazare, restaurante, alimente și băuturi.

Turcia este cea mai ieftină destinație analizată la nivel general, însă are cele mai ridicate prețuri pentru alcool dintre țările comparate. Portugalia se evidențiază prin costurile reduse pentru restaurante și hoteluri, oferind cel mai scăzut nivel de preț pentru această categorie.

O masă la restaurant, o cameră de hotel sau o băutură consumată în vacanță pot avea prețuri diferite în funcție de țara aleasă. Analiza nu indică însă costul exact al unei vacanțe, ci reflectă mediile naționale.

În zonele turistice foarte căutate, prețurile pot fi mai ridicate decât valorile medii la nivel de țară. Comparația realizată de Euronews Business include șapte state europene și utilizează indicatori Eurostat pentru mai multe categorii de bunuri și servicii.

Indicele nivelului prețurilor pentru cheltuielile finale ale gospodăriilor (HFCE) urmărește costurile pentru peste 2.000 de bunuri și servicii de consum. Indicatorul arată cât ar costa în fiecare țară un coș de produse și servicii care are o valoare medie de 100 de euro în Uniunea Europeană.

Turcia are cel mai redus nivel general al prețurilor dintre cele șapte destinații analizate. Un coș de bunuri și servicii care costă 100 de euro în UE ajunge la 59,6 euro în Turcia, ceea ce reprezintă un nivel cu 40,4% mai mic decât media europeană.

Franța este cea mai scumpă țară din comparație, cu un indice de 100,3 euro pentru același coș de consum. Celelalte state analizate se situează sub media europeană: Italia are 97,1 euro, Spania 91,6 euro, Grecia 87,4 euro, Portugalia 86,6 euro, iar Croația 78,4 euro. Categoria care include restaurantele și hotelurile este una dintre cele mai relevante pentru turiști, deoarece reflectă costurile asociate meselor în oraș și cazărilor plătite.

Franța are cel mai ridicat nivel de preț pentru această categorie, cu un indice de 116, urmată de Italia, cu 110,8. Astfel, un coș de servicii care valorează 100 de euro la nivelul mediei UE ar costa 116 euro în Franța și 110,8 euro în Italia.

Portugalia are cel mai redus nivel de preț pentru restaurante și hoteluri dintre țările comparate. Indicele de 73,6 arată că serviciile din această categorie sunt cu 26,4% sub media Uniunii Europene.

Turcia se află, de asemenea, sub pragul de 80 de euro, cu un indice de 78,3. Croația are un nivel de 89,6, fiind mai scumpă decât Grecia, cu 86,1, și Spania, cu 85,4. La categoria alimentelor, diferențele dintre cele șapte țări sunt mai reduse, cu excepția Turciei. Franța are cele mai mari prețuri, cu un indice de 107,9, ceea ce înseamnă că un coș alimentar de 100 de euro la nivel european ar costa 107,9 euro în această țară.

În Turcia, același coș ar costa 75,6 euro. Spania este singura altă țară analizată unde prețurile alimentelor sunt sub media UE, cu un indice de 94,6. În celelalte state, valorile sunt ușor peste media europeană.

Prețurile pentru alcool sunt categoria unde apar unele dintre cele mai mari diferențe între destinații. Turcia are cel mai ridicat nivel dintre toate țările analizate, cu un indice de 210,2, ceea ce înseamnă că băuturile alcoolice sunt de peste două ori mai scumpe decât media Uniunii Europene.

Grecia ocupă următoarea poziție, cu un indice de 154, urmată de Croația, cu 133,9. La polul opus, Italia are cele mai mici prețuri pentru alcool, cu un indice de 81,9, iar Spania se situează la 90,1.

Prețurile pentru tutun variază semnificativ între destinațiile analizate. Turcia are cel mai scăzut nivel, cu un indice de 25,4 euro raportat la media europeană, în timp ce Franța ajunge la 191,1 euro.

Croația are a doua cea mai mică valoare, cu 64,6 euro, însă nivelul rămâne mult peste cel înregistrat în Turcia. Celelalte țări analizate se află sub media UE, dar cu diferențe mai reduse.

Pentru transportul public, Turcia este din nou cea mai ieftină destinație, cu un indice de 68,3 euro față de media europeană de 100 de euro. Franța este singura țară dintre cele comparate care depășește această medie, cu 112,8 euro.

Portugalia, Spania și Croația au valori apropiate, în jurul nivelului de 80 de euro, iar Grecia se află puțin sub media Uniunii Europene.

În cazul fructelor de mare, diferențele de preț sunt mai mici comparativ cu alte categorii. Valorile variază de la 95,4 euro în Portugalia până la 112,7 euro în Grecia.

Comparația Eurostat nu include veniturile individuale sau ale gospodăriilor. Din acest motiv, diferențele de preț pot fi resimțite diferit de turiști în funcție de nivelul veniturilor din țara de proveniență.