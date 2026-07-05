Vacanțele la mare costă mai mult în 2026. Cât plătești pentru șezlong în Grecia, Bulgaria, Italia și Croația

Sezonul estival 2026 aduce o creștere generalizată a prețurilor pentru serviciile de plajă în principalele destinații turistice europene. Inflația, majorarea costurilor salariale și cererea ridicată pentru vacanțe au dus la scumpiri notabile pentru turiștii români care aleg să petreacă concediul în Grecia, Bulgaria, Italia sau Croația.

Costurile zilnice pentru un set de plajă echipat variază semnificativ în funcție de regiune. Bulgaria rămâne cea mai accesibilă opțiune, cu un tarif mediu de aproximativ 15 euro pe zi, iar în zona Burgas pot fi găsite plaje cu prețuri și mai reduse.

În Grecia de Nord, prețul mediu pentru un set de plajă este de circa 20 de euro, iar în sudul Italiei tarifele variază între 25 și 35 de euro pe zi. Croația este cea mai scumpă dintre destinațiile monitorizate, cu prețuri pornind de la 30 de euro în regiunea Istria și depășind 50 de euro în zonele turistice de top precum Dubrovnik sau Hvar.

Deși au fost raportate scumpiri și în Bulgaria, aceasta rămâne o destinație accesibilă pentru turiștii cu bugete moderate. Restaurantele din sudul țării au prețuri scăzute, însă în stațiuni precum Sozopol și Lozenets o masă cu fructe de mare poate ajunge la prețuri comparabile cu cele din Grecia. Cazarea la hotelurile de 3 stele costă între 55 și 100 de euro pe noapte.

Noile reglementări impun ca jumătate din suprafața plajelor să rămână liberă, ceea ce a condus la restrângerea zonelor amenajate pentru șezlonguri și creșterea tarifelor. În plus, în multe locații populare se solicită o consumație minimă obligatorie între 20 și 30 de euro de persoană. Cazarea la hoteluri de 3 stele poate ajunge până la 140 de euro pe noapte.

În sudul Italiei, serviciile de plajă sunt scumpe, însă costul vieții zilnice este relativ accesibil. Un espresso costă între 1,20 și 1,50 euro, iar o pizza tradițională poate fi găsită între 6 și 8 euro. Prețurile pentru cazarea la hoteluri de 3 stele variază între 100 și 170 de euro pe noapte.

Croația se remarcă prin cele mai mari costuri pentru șezlonguri și restaurante cu specific pescăresc situate în segmentul premium. Mulți turiști aleg să evite facilitățile plătite și să se îndrepte către plajele stâncoase cu acces gratuit. Cazarea la hoteluri de 3 stele în Croația costă între 110 și 200 de euro pe noapte.