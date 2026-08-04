Taxa pe care trebuie să o plătească românii care merg în vacanță în Grecia. Cât costă în funcție de hotel sau apartament

Românii care își planifică vacanța în Grecia trebuie să ia în calcul un cost suplimentar pe lângă cazare. Autoritățile elene aplică taxa de reziliență climatică, o contribuție obligatorie destinată finanțării proiectelor de protecție a mediului și de refacere a infrastructurii afectate de fenomene extreme.

Potrivit Ionian Reserve, taxa de reziliență climatică (Climate Resilience Fee) se aplică la nivel național și este obligatorie pentru toate tipurile de unități de cazare, inclusiv hoteluri, apartamente, vile turistice și proprietăți închiriate prin platforme precum Airbnb.

Sumele colectate sunt folosite pentru finanțarea unor investiții precum prevenirea incendiilor de vegetație, lucrările de protecție împotriva inundațiilor, refacerea zonelor afectate de dezastre naturale și modernizarea infrastructurii din destinațiile turistice.

Valoarea taxei diferă în funcție de categoria unității de cazare și de perioada în care este efectuat sejurul.

Grecia aplică două perioade tarifare. Sezonul de vârf este cuprins între aprilie și octombrie, iar extrasezonul între noiembrie și martie.

În cazul hotelurilor, taxa percepută pentru fiecare noapte de cazare este următoarea:

hoteluri de 1 și 2 stele: 2 euro/noapte;

hoteluri de 3 stele: 5 euro/noapte;

hoteluri de 4 stele: 10 euro/noapte;

hoteluri de 5 stele: 15 euro/noapte.

Pentru camere și apartamente autorizate, taxa este de 2 euro pe noapte.

În cazul locuințelor închiriate pe termen scurt, precum cele listate pe Airbnb, proprietățile cu o suprafață mai mică de 80 de metri pătrați sunt taxate cu 8 euro pe noapte, iar casele individuale cu suprafața de peste 80 de metri pătrați cu 15 euro pe noapte.

Aceeași taxă de 15 euro pe noapte se aplică și pentru vilele turistice mobilate.

În perioada noiembrie – martie, nivelul taxei scade semnificativ.

Astfel, pentru hoteluri, valorile sunt:

hoteluri de 1 și 2 stele: 0,50 euro/noapte;

hoteluri de 3 stele: 1,50 euro/noapte;

hoteluri de 4 stele: 3 euro/noapte;

hoteluri de 5 stele: 4 euro/noapte.

Pentru camere și apartamente autorizate, taxa este de 0,50 euro pe noapte.

Locuințele închiriate prin platforme precum Airbnb sunt taxate cu 2 euro pe noapte dacă au o suprafață sub 80 de metri pătrați și cu 4 euro pe noapte dacă depășesc această suprafață.

În cazul vilelor turistice mobilate, taxa este de 4 euro pe noapte.

Taxa este percepută pentru fiecare unitate de cazare și pentru fiecare noapte, nu pentru fiecare persoană.

Astfel, o familie sau un grup de prieteni care ocupă același apartament sau aceeași vilă achită o singură taxă, indiferent de numărul persoanelor cazate.

În cele mai multe cazuri, suma este încasată direct de unitatea de cazare, fie la sosire, fie la plecare, și apare separat de costul cazării.

Unele platforme de rezervări, precum Airbnb sau Booking.com, permit proprietarilor să încaseze taxa încă din momentul rezervării. Dacă sejurul este anulat, suma aferentă taxei trebuie restituită integral, deoarece aceasta se aplică doar nopților de cazare efectiv realizate.

Autoritățile elene obligă proprietarii să afișeze separat costul cazării și valoarea taxei de reziliență climatică, astfel încât turiștii să știe exact ce sumă achită pentru această contribuție.