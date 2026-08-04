Mii de români sunt vizați de o schimbare majoră. Ce se întâmplă cu pensiile plătite în această țară

Românii care au lucrat legal în această țară și au acumulat perioade de contribuție la sistemul britanic de asigurări sociale vor primi pensii de stat mai mari începând cu 6 aprilie 2027. Department for Work and Pensions (DWP) a anunțat noile rate de plată, care prevăd o creștere de 2,5% a pensiilor de stat din Regatul Unit.

Majorarea se aplică tuturor beneficiarilor eligibili care încasează pensie de stat britanică, inclusiv românilor care au lucrat în această țară și care îndeplinesc condițiile pentru primirea acestui venit. Creșterea va fi reflectată automat în sumele lunare plătite pensionarilor.

Modificarea face parte din actualizarea anuală a pensiilor de stat din Marea Britanie, un proces prin care autoritățile stabilesc noile valori ale veniturilor pentru pensionari. Sistemul britanic utilizează mecanismul denumit „Triple Lock”, prin care pensiile sunt majorate în funcție de cea mai avantajoasă dintre trei variante: rata inflației, creșterea medie a salariilor sau o creștere minimă garantată de 2,5%.

Pentru anul financiar care începe la 6 aprilie 2027, aplicarea acestui mecanism va determina o majorare de 2,5%. Astfel, persoanele care primesc pensie de stat din Regatul Unit, inclusiv românii care au contribuit la sistemul britanic, vor beneficia de venituri lunare mai mari. Creșterea este stabilită pe baza regulilor de actualizare existente în sistemul de pensii britanic și se aplică la nivel general pentru beneficiarii eligibili.

Pensia de stat britanică este acordată pe baza contribuțiilor achitate în perioada de activitate profesională. Angajații și angajatorii plătesc contribuții la sistemul de asigurări sociale, iar perioadele de contribuție acumulate pot permite obținerea dreptului la pensie de stat.

Românii care au lucrat legal în Marea Britanie și au plătit contribuții sociale pot beneficia de pensia britanică chiar dacă ulterior s-au întors în România sau locuiesc într-o altă țară. Drepturile acumulate în perioada de muncă rămân legate de contribuțiile efectuate în sistemul britanic.

Autoritățile britanice precizează că aplicarea creșterii de 2,5% se va face automat pentru persoanele care beneficiază de pensie de stat și nu este necesară depunerea unor solicitări suplimentare.

Noile valori ale pensiilor vor intra în plată după data de 6 aprilie 2027, când vor deveni aplicabile ratele actualizate stabilite de Department for Work and Pensions. Modificarea vizează veniturile pensionarilor care primesc pensie de stat britanică și face parte din procesul anual de ajustare a acestor plăți.