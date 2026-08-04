Cine este obligat să tragă pe dreapta între 12:00 și 20:00. Anunțul autorităților

Autoritățile au impus marți, între orele 12:00 și 20:00, restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare. Măsura este aplicată pe fondul avertizării de cod roșu de caniculă emise pentru aceste zone.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române, decizia a fost luată din cauza temperaturilor extreme și a condițiilor meteorologice deosebit de severe prognozate pentru intervalul menționat. Restricțiile vizează transportul rutier greu și sunt valabile pe toată durata intervalului orar anunțat de autorități.

Reprezentanții instituției au transmis că „Astăzi, 4 august, în intervalul orar 12:00 – 20:00, în condiţiile avertizării meteorologice Cod Roşu emise de Administraţia Naţională de Meteorologie, ce vizează caniculă, temperaturi extreme, nopţi tropicale şi disconfort termic deosebit de accentuat, va fi interzisă circulaţia autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe sectoarele de drumuri naţionale, drumuri expres şi autostrăzi din judeţele Timiş, Arad, Bihor şi Satu Mare”.

Nu toate categoriile de transport sunt afectate de măsura temporară. Sunt exceptate transporturile de persoane, cele de animale vii și produse perisabile de origine animală și vegetală, precum și vehiculele care participă la intervenții generate de situații de forță majoră.

De asemenea, pot circula transporturile funerare, poștale, cele destinate echipamentelor de prim ajutor, distribuției de carburanți și mărfurilor care necesită temperatură controlată. Excepțiile se aplică și vehiculelor folosite pentru tractarea autovehiculelor avariate, distribuirea de apă și hrană în zone calamitate, precum și celor specializate pentru activități de salubrizare.

Lista include și transporturile de apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare, produse provenite din exploatări agricole, transporturile militare implicate în exerciții multinaționale, precum și cele utilizate pentru Sistemul Garanție Returnare (SGR).

Totodată, restricțiile nu se aplică transporturilor de produse alimentare diverse, printre care produse de panificație, produse proaspete de patiserie și cofetărie, pișcoturi și biscuiți, produse de patiserie și cofetărie conservate, zahăr și produse conexe, cacao, ciocolată și produse zaharoase, paste făinoase, cafea, ceai și produse conexe, condimente și mirodenii, produse nutriționale speciale, alte produse alimentare uscate, sucuri, băuturi alcoolice și nealcoolice, inclusiv apă minerală.

Centrul INFOTRAFIC le recomandă conducătorilor auto să își planifice cu atenție deplasările pe durata valului de căldură și să consulte prognoza meteo, precum și eventualele restricții de trafic înainte de plecare.

Instituția precizează că „În condiţiile valului de căldură persistent, în special în cazul călătoriilor pe distanţe lungi, este util să verificaţi prognoza meteo şi eventualele restricţii sau avertizări de trafic înainte de plecare”.

Polițiștii le recomandă șoferilor să verifice starea tehnică a autovehiculului înainte de deplasare, astfel încât anvelopele să aibă presiunea corespunzătoare, instalația de aer condiționat să funcționeze în parametri optimi, iar nivelul lichidului de răcire să fie cel recomandat.

De asemenea, este indicată evitarea deplasărilor în intervalele cu temperaturi maxime, fiind preferate călătoriile programate dimineața devreme sau în cursul serii.

Pentru traseele lungi, polițiștii recomandă opriri frecvente destinate repausului și hidratării, astfel încât să fie redus riscul apariției oboselii, care poate diminua atenția și capacitatea de reacție la volan.

Șoferii sunt sfătuiți să fie atenți la simptomele provocate de temperaturile ridicate, precum dificultatea de concentrare, somnolența, amețeala sau durerile de cap, deoarece acestea pot afecta vigilența și pot avea consecințe asupra siguranței circulației.

Totodată, autoritățile recomandă evitarea manevrelor riscante în trafic și a comportamentului agresiv la volan, întrucât astfel de acțiuni pot crește riscul producerii accidentelor rutiere în condiții de caniculă.