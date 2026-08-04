Românii care pleacă în vacanță în Croația trebuie să știe asta. Modificarea majoră pregătită pentru șoferi

Românii care aleg să călătorească în Croația cu autoturismul vor avea parte de schimbări importante la plata taxelor de autostradă. Autoritățile croate pregătesc trecerea la un sistem electronic de taxare, care va elimina barierele și punctele clasice unde șoferii opreau pentru achitarea taxei de drum.

Noua metodă va fi introdusă treptat începând din toamna anului 2026, după finalul sezonului estival, pentru a evita problemele de trafic în perioada cu cel mai mare număr de turiști.

Schimbarea îi vizează și pe românii care ajung anual pe litoralul croat sau folosesc autostrăzile din Croația pentru a tranzita țara spre alte destinații din sudul Europei.

Croația va aplica sistemul denumit Free Flow, prin care vehiculele vor putea trece prin fostele puncte de taxare fără oprire. Calcularea taxei se va face automat, fie prin camere care identifică numărul de înmatriculare al mașinii, fie prin intermediul unui dispozitiv electronic instalat în vehicul, potrivit celor relatate de tz.de.

Șoferii autoturismelor vor avea două variante pentru utilizarea autostrăzilor. Prima presupune înregistrarea anticipată a numărului de înmatriculare pe o platformă online. În acest mod, sistemul va recunoaște automat vehiculul atunci când acesta trece prin zonele de taxare.

A doua posibilitate este folosirea unui dispozitiv electronic de tip TAG, care transmite informațiile direct către infrastructura de taxare. Pentru camioane, autobuze și toate vehiculele cu masa totală mai mare de 3,5 tone, utilizarea unui astfel de dispozitiv electronic va rămâne obligatorie.

O modificare importantă este legată de asocierea dispozitivelor cu fiecare vehicul. Fiecare mașină va trebui înregistrată separat, iar dispozitivele electronice nu vor mai putea fi transferate de la un autoturism la altul, așa cum se întâmpla în anumite situații până acum. Autoritățile croate au stabilit ca toate punctele de taxare de pe autostrăzi să treacă exclusiv la noul sistem începând cu data de 1 martie 2027.

Spre deosebire de alte state europene, Croația nu va introduce o vignetă pentru utilizarea autostrăzilor. Sistemul de plată va rămâne bazat pe distanța parcursă, astfel încât șoferii vor achita în continuare în funcție de traseul utilizat.

Modernizarea infrastructurii de taxare presupune o investiție de peste 160 de milioane de euro. O parte semnificativă a finanțării provine din fonduri europene destinate redresării economice, iar diferența va fi asigurată de compania de stat care administrează autostrăzile croate.

Prin această schimbare, autoritățile urmăresc reducerea timpilor de așteptare la punctele de plată, mai ales în lunile de vară, când pe anumite porțiuni de autostradă se formează coloane extinse din cauza numărului mare de turiști.

Pentru românii care vor merge cu mașina în Croația după introducerea noului sistem, călătoria ar putea presupune mai puține opriri pe traseu și o circulație mai fluidă pe autostrăzi, în special în perioadele aglomerate ale sezonului turistic.

Înainte de plecare, șoferii vor trebui să verifice metodele disponibile pentru înregistrarea vehiculului și plata taxelor de autostradă. Alegerea uneia dintre variantele acceptate de autorități va fi necesară pentru utilizarea infrastructurii rutiere și pentru evitarea eventualelor probleme legate de plata taxelor.