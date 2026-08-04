Din cuprinsul articolului Radu Georgescu avertizează asupra dezechilibrelor economice: Deficitul extern și datoria publică pot pune presiune pe leu

România se confruntă cu dezechilibre economice care ar putea avea consecințe serioase în următorii ani, avertizează analistul economic Radu Georgescu. Acesta susține că deficitul de cont curent și creșterea accelerată a datoriei publice reprezintă principalele riscuri pentru stabilitatea leului și pentru puterea de cumpărare a românilor.

Analistul economic Radu Georgescu susține că nu este pesimist în privința economiei României, ci realist și bine informat, argumentând că evaluările sale se bazează pe indicatorii macroeconomici și pe experiența acumulată în domeniu.

Într-o postare publicată marți, 4 august, pe Facebook, Georgescu a afirmat că, deși trăiește într-una dintre cele mai exclusiviste zone din București, unde nivelul de trai poate crea impresia că România se apropie de standardele unor state precum Elveția sau Monaco, această imagine nu reflectă situația reală a economiei.

Analistul economic a explicat că principalul motiv de îngrijorare îl reprezintă deficitul de cont curent al României, despre care spune că este cel mai ridicat din Europa și, raportat la produsul intern brut, posibil unul dintre cele mai mari din lume. Potrivit lui, acest dezechilibru arată că din România ies mai mulți bani decât intră, iar diferența este acoperită prin împrumuturi externe.

Georgescu a atras atenția și asupra evoluției datoriei publice, despre care afirmă că a crescut în ultimii zece ani de la aproximativ 200 de miliarde de lei la 1.200 de miliarde de lei. În opinia sa, ritmul de creștere este unul fără precedent și reprezintă un semnal de alarmă pentru stabilitatea financiară a țării.

Analistul economic susține că, din perspectivă istorică, deficitele mari de cont curent au fost urmate, în numeroase cazuri, de deprecierea puternică a monedei naționale, fenomen care poate genera inflație ridicată și o diminuare semnificativă a puterii de cumpărare. Ca exemplu, acesta a indicat situația Turciei, unde, potrivit afirmațiilor sale, lira s-a depreciat puternic în ultimii ani, iar inflația cumulată a depășit 300%.

Georgescu a precizat că nu poate estima momentul în care un astfel de scenariu s-ar putea produce în România, apreciind că evoluția va depinde în mare măsură de încrederea creditorilor externi. În opinia sa, un astfel de moment ar putea surveni peste câteva luni, câțiva ani sau chiar într-un interval de până la zece ani.