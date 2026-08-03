Criza politică poate costa România ratingul de investiții. Daniel Dăianu avertizează: Nu este de joacă

Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, avertizează că principala preocupare a agențiilor de rating nu mai este doar deficitul bugetar, ci instabilitatea politică. Potrivit acestuia, menținerea României în categoria recomandată investițiilor depinde acum de formarea rapidă a unui guvern cu puteri depline și de garanția că reformele fiscale vor continua.

Daniel Dăianu a declarat, luni seară, la Antena 3 CNN, că decizia Fitch de a păstra ratingul României nu a fost influențată de intervenții din partea autorităților, ci de datele economice care arată o reducere semnificativă a deficitului bugetar.

Acesta a respins afirmațiile potrivit cărora agenția ar fi fost convinsă prin presiuni sau solicitări venite din partea Guvernului.

„Această reexaminare nu a fost determinată de rugăminți ale Guvernului român în sensul că am văzut și exprimări de genul milogeală, implorare (…) Păi, dumneavoastră credeți că această reexaminare ar fi schimbat opinia inițială, dacă nu ar fi existat niște date concrete, nu supoziții?”, a declarat președintele Consiliului Fiscal.

El a explicat că România a reușit să reducă deficitul bugetar de la peste 9% din PIB în 2024 la aproximativ 6%, iar inclusiv Fitch estimează că acesta ar putea coborî sub acest nivel în 2026.

„Am avut și eu discuții și cu Fitch și cu Moody’s. Cum poți să retrogradezi o țară care a făcut o corecție de la peste 9% deficit în 2024 la aproximativ 6%? Chiar Fitch spune că în 2026 deficitul poate să fie sub 6% din PIB, mai mult de trei puncte procentuale”, a afirmat Dăianu.

Potrivit șefului Consiliului Fiscal, adevărata îngrijorare a agențiilor de rating este legată de incertitudinea politică și de riscul ca viitorul Executiv să renunțe la măsurile de consolidare fiscală adoptate în ultimii doi ani.

„Există o mare incertitudine privind procesul politic din România, pentru că s-a creat un haos politic. Aceasta e realitatea”, a spus Daniel Dăianu.

Acesta consideră că Guvernul Bolojan nu ar fi trebuit să cadă, chiar dacă unele dintre măsurile adoptate au fost contestate.

„Eu am mai spus: Guvernul Bolojan în mod normal nu trebuia să pice, chiar dacă, să spunem, au fost unele măsuri controversate. Dar atât timp cât nu ai un guvern cu puteri depline, când există această vânzoleală politică, preocuparea este: va avea România un guvern cu puteri depline într-o perioadă de timp prefigurabilă? Se va putea elabora un proiect de buget pentru 2027 care să arate că nu vor fi inversate măsurile adoptate în 2025 și 2026?”, a declarat acesta.

Următoarea evaluare importantă a României este programată pentru 7 august, când Moody’s urmează să se pronunțe asupra ratingului suveran.

Daniel Dăianu a precizat că Ministerul Finanțelor și Banca Națională vor prezenta aceleași argumente privind reducerea deficitului și măsurile adoptate pentru consolidarea fiscală.

„Argumentele aduse de Ministerul de Finanțe și de Banca Națională a României experților Fitch vor fi aceleași și în dialogul cu Moody’s. (…) Eu nu vreau să fac supoziții, să ghicesc, pentru că și ei, cei de la Moody’s, au semne de întrebare: când se va forma un nou guvern cu puteri depline, când se va elabora un buget care să transmită un mesaj ferm, clar, și anume că nu vor fi inversate măsuri, că va continua consolidarea fiscală, că vor continua reforme, că România va putea să beneficieze de fonduri europene”, a explicat președintele Consiliului Fiscal.

Daniel Dăianu a subliniat că viitorul Executiv va avea responsabilitatea de a pregăti bugetul pentru 2027, de a continua absorbția fondurilor europene și implementarea programului SAFE.

El a comparat situația României cu cea din Olanda, unde politicile economice sunt susținute de instituții stabile, indiferent de schimbările politice.

„Aceste deziderate nu sunt academice, ele au concretețe pentru că comunicatul agenției Fitch apreciază corecția făcută, dar pune pe tapet situația politică (…) În România au fost declarații de genul: reduceri, taxe și impozite, dăm drumul la unele cheltuieli. În momentul acela noi automat intrăm în junk”, a avertizat Dăianu.

Președintele Consiliului Fiscal consideră că mesajul transmis de Fitch ar trebui să accelereze negocierile pentru formarea unui nou guvern.

În opinia sa, prelungirea crizei politice sau organizarea de alegeri anticipate ar putea pune în pericol menținerea României în categoria recomandată investițiilor.

„Eu cred că acel comunicat ar trebui să grăbească, să fie un avertisment sever pentru cei care discută formarea unui nou guvern. Nu este de joacă. Dacă ne gândim la alegeri anticipate, să clarificăm situația politică, ne jucăm cu focul, înseamnă că n-am înțeles ceva notabil din acest comunicat”, a declarat Dăianu.

Acesta a amintit că, deși deficitul bugetar a fost redus, România continuă să se confrunte cu dezechilibre importante și depinde în continuare de finanțarea externă.

În final, Daniel Dăianu a lansat un apel către liderii politici să trateze cu seriozitate avertismentele venite din partea agențiilor de rating.