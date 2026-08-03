Cuba rămâne în beznă după prăbușirea rețelei electrice. Criza energetică s-a agravat pe fondul lipsei de combustibil

Rețeaua electrică din Cuba s-a prăbușit duminică seara, lăsând în întuneric întreaga insulă cu aproximativ 10 milioane de locuitori. Operatorul de stat al sistemului energetic cubanez a anunțat că rețeaua națională a cedat, în contextul în care penele de curent au devenit tot mai frecvente.

Incidentul are loc după ce Cuba a trecut prin trei pene de curent la nivel național în luna iulie, iar situația este agravată de dificultățile tot mai mari în asigurarea importurilor de combustibil și de presiunile exercitate asupra infrastructurii energetice îmbătrânite a țării, conform informațiilor publicate de Reuters.

Operatorul de stat Union Electrica de Cuba nu a oferit detalii suplimentare despre cauzele exacte ale avariei și despre durata întreruperii, în mesajele publicate pe platformele X și Facebook.

Presiunea asupra sistemului energetic cubanez a crescut în ultima perioadă, în condițiile în care autoritățile de la Havana întâmpină dificultăți în obținerea combustibilului necesar funcționării centralelor electrice.

Cuba și-a pierdut o sursă importantă de combustibil după instituirea unui blocaj petrolier de către Statele Unite, măsură impusă de președintele american Donald Trump după îndepărtarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro la 3 ianuarie.

Venezuela a fost mult timp principalul furnizor de petrol pentru Cuba, însă importurile din această țară au fost afectate. În același timp, livrările de petrol din Mexic au fost oprite pe fondul presiunilor crescute exercitate de Statele Unite.

Criza electrică apare într-o perioadă în care sectorul energetic cubanez, controlat strict de stat, începe o deschidere prudentă către investiții și participare externă.

Schimbările sunt determinate de deficitul de combustibil și de sancțiunile severe impuse de Statele Unite, care au afectat capacitatea Cubei de a-și asigura resursele energetice necesare.

Recent, Havana a autorizat prima inițiativă de import de combustibil susținută de investiții externe și a permis participarea a aproape 200 de companii cubaneze la distribuția angro de combustibil.

Măsurile reprezintă o schimbare importantă pentru sectorul energetic cubanez, însă criza actuală arată dificultățile majore cu care se confruntă țara în menținerea funcționării rețelei electrice.