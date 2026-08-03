Economiile nu pot înlocui producția de energie. Președintele CJ Hunedoara spune că închiderea centralelor pe cărbune trebuie amânată: Guvernul trebuie să negocieze cu Comisia Europeană

Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, a declarat luni că susține inițiativa președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, privind promovarea unui proiect de lege care să interzică închiderea unei unități de producție a energiei înainte ca în locul acesteia să existe o alternativă capabilă să asigure aceeași capacitate de producție.

Laurențiu Nistor, care este și președintele filialei județene a PSD, a precizat că, în actualul context, va dispune măsuri pentru reducerea consumului de energie la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara și al structurilor subordonate instituției. Totodată, acesta a subliniat că măsurile de economisire sunt importante, dar nu pot înlocui producția de energie.

Președintele CJ Hunedoara a amintit că a semnalat problemele din domeniul energetic al județului încă din octombrie 2025. Atunci, printr-o scrisoare deschisă adresată autorităților centrale, a cerut prelungirea activității miniere din Valea Jiului și realizarea grupului pe gaz de la Termocentrala Paroșeni.

Potrivit acestuia, investiția de la Paroșeni este esențială pentru securitatea energetică a României și pentru viitorul județului Hunedoara.

În acest context, Laurențiu Nistor susține demersul lui Sorin Grindeanu și consideră că Guvernul trebuie să negocieze cu Comisia Europeană amânarea închiderii capacităților energetice pe cărbune până în momentul în care noile investiții vor deveni operaționale.

„România nu poate renunța la producția de energie înainte de a avea alternative funcționale Salut inițiativa președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, de a promova un proiect de lege prin care nicio capacitate de producție a energiei să nu mai fie închisă înainte ca în locul ei să existe o alternativă care să asigure aceeași capacitate de producție. Desigur, consumul responsabil de energie este necesar. La nivelul Consiliului Județean Hunedoara voi dispune măsuri pentru reducerea consumului de către aparatul de specialitate, precum și la instituțiile subordonate. Însă economiile, oricât de importante ar fi, nu pot înlocui producția. Problemele din domeniul energetic care afectează județul Hunedoara le-am semnalat încă din octombrie 2025, când, printr-o scrisoare deschisă adresată autorităților centrale, am solicitat prelungirea activității miniere din Valea Jiului și realizarea grupului pe gaz de la Termocentrala Paroșeni, o investiție esențială pentru securitatea energetică a României și pentru viitorul județului Hunedoara. La fel de importantă este finalizarea barajului Mihăileni, un proiect strategic care înseamnă protecție împotriva inundațiilor, alimentare cu apă pentru peste 40.000 de locuitori, dar și producție de energie electrică prin microhidrocentrale. Nu ne putem permite să abandonăm investiții începute de zeci de ani și aflate într-un stadiu avansat de realizare”, a scris acesta pe Facebook.

Nistor apreciază că finalizarea barajului Mihăileni, de pe Crișul Alb, reprezintă un proiect strategic important pentru județ și pentru sistemul energetic. Potrivit acestuia, investiția asigură protecția împotriva inundațiilor, alimentarea cu apă pentru peste 40.000 de locuitori și producerea de energie electrică prin microhidrocentrale.

Președintele CJ Hunedoara avertizează că România nu își poate permite să abandoneze investiții aflate într-un stadiu avansat de realizare, inclusiv proiecte începute de zeci de ani.

El ridică și problema proiectelor de producere a energiei care sunt blocate sau abandonate, inclusiv cele bazate pe microhidrocentrale, în condițiile în care România vorbește despre independență și securitate energetică.

„De aceea, susțin demersul lui Sorin Grindeanu și consider că Guvernul trebuie să negocieze cu Comisia Europeană amânarea închiderii capacităților energetice pe cărbune până când noile investiții vor deveni operaționale. În același timp, este legitim să întrebăm de ce sunt blocate sau abandonate proiecte de producere a energiei, inclusiv cele bazate pe microhidrocentrale, în condițiile în care România vorbește despre independență și securitate energetică”, a mai scris social-democratul

În acest context, Nistor a făcut referire la amenajarea hidroenergetică strategică Bumbești-Livezeni, despre care spune că ar putea furniza în Sistemul Energetic Național o putere instalată de 65,2 MW. Totodată, acesta critică decizia Ministerului Mediului de a bloca șapte investiții hidroenergetice aflate într-un stadiu avansat de realizare și susține că România are nevoie de investiții și de noi capacități de producție.

„Este și cazul amenajării hidroenergetice strategice Bumbești–Livezeni, o investiție care ar putea furniza în Sistemul Energetic Național o putere instalată de 65,2 MW. În loc să valorifice astfel de proiecte, Ministerul Mediului a decis blocarea a șapte investiții hidroenergetice aflate într-un stadiu avansat de realizare. România are nevoie astăzi de investiții și de noi capacități de producție!”, a subliniat Laurențiu Nistor.

Laurențiu Nistor afirmă că județul Hunedoara a susținut întotdeauna o tranziție energetică responsabilă. În opinia sa, o astfel de tranziție presupune construirea unor noi capacități de producție înainte de închiderea celor existente, nu închiderea acestora înainte de a exista alternative funcționale.

„Hunedoara a susținut întotdeauna o tranziție energetică responsabilă. O tranziție înseamnă să construiești înainte să închizi, nu să închizi înainte de a pune ceva în loc”, a conchis acesta.

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